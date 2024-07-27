"Свинство!" В Барнауле пожаловались на шофера, который справил нужду у автобуса
По словам очевидца, водитель общественного транспорта сделал дело прямо у двери
27 июля 2024, 13:35, ИА Амител
41-й автобус на конечной / Фото очевидца amic.ru
В Барнауле водитель автобуса № 41 справил нужду, не отходя от транспорта, сообщил телеграм-каналу amic.ru очевидец.
Все произошло на конечной остановке на Солнечной Поляне.
"Встал у двери и сделал дело. Свинство!" – посетовал житель краевой столицы.
Комментаторы по-разному отреагировали на эту новость:
- "Ну приспичило человеку! Не в штаны же прудить. Что за ханжество у людей пошло, тоже мне, нашлись все с белой костью и голубой кровью".
- "Часто вижу, когда справляют нужду прямо стоя в автобусе, наружу. Стекает по ступенькам".
- "А все потому, что в городе недостаточно общественных туалетов".
- "Это конечка. Там рядом сортир и лесополоса. Справляй нужду, где хочешь".
13:45:10 27-07-2024
Сегодня уже на третьем краевом ресурсе освещают эту глобальную проблему .
13:50:01 27-07-2024
И не уволишь))) Очереди на такую зарплату нет! Кто может, уезжает из края. Увы...
14:14:12 27-07-2024
Я тоже на колесо писаю. Туалет искать нереально.
19:38:49 27-07-2024
Гость (14:14:12 27-07-2024) Я тоже на колесо писаю. Туалет искать нереально.... Там рядом есть туалет.
14:40:08 27-07-2024
А зачем очевидец за водилой подглядывал? Или он специально там отирается и только ждет такого момента?
14:40:28 27-07-2024
От Старого базара до жд вокзала пройдись! Где отлить можно? 😆
14:52:33 27-07-2024
Комментаторы не писают и не какают? Справил нужду водитель, ему же работатель не обеспечил справление естествнных потребностей.
15:02:27 27-07-2024
Тут ладно, хулиган. А как расценивать, когда женщина в общественном месте целиком достает грудь, чтобы покормить малыша?! Нарочно не смотрел, но пару раз лицезрел. В одном случае, сидела вместе со столом с людьми в кафе, там все свои были и мужчины и женщины
06:53:40 28-07-2024
Гость (15:02:27 27-07-2024) Тут ладно, хулиган. А как расценивать, когда женщина в общес... Абсолютно нормальное явление.Ребенок прежде всего!Молодец мама!
А вот туалетов общественных ,мо-моему, вообще нет.Были при советской власти.НО в 90-х ихз захватили бизнесмены, создали киоски.
15:48:58 27-07-2024
Эти комментарии - срез общества. Глубоко больного общества. Эти люди достойны жить в помойной яме.
19:37:18 27-07-2024
Гость (15:48:58 27-07-2024) Эти комментарии - срез общества. Глубоко больного общества. ... Быдло и Барнаул. Деградация общества, а здесь концентрация процесса...
Следующий будет какать рядом с автобусом, а комментаторы его оправдывать- " справление естественных потребностей".
17:32:37 27-07-2024
Автор наверно извращенец, что он делал на стоянке автобусов.
19:20:52 27-07-2024
Тут два варианта: либо комментарии тут оставляли деревенские жители для которых что поссать на улице, что горло собутыльнику перерезать - всё норма, либо просто больные люди, которых необходимо изолировать от общества. А комментатору с именем Костя я отвечу: Костя, вам, и всем остальным страждущим «отлить», можно это сделать начиная с самого здания Старого базара, где есть стационарный бесплатный туалет, так и вплоть до ж/д вокзала - в любом кафе, ресторане, торговом центре. Хотя вам, не местным, если метровыми буквами не написали слово «туалет», не понятно будет.
06:55:47 28-07-2024
Гость (19:20:52 27-07-2024) Тут два варианта: либо комментарии тут оставляли деревенски...
А я тебе желаю в пробке укакаться и уписяться. Чтобы все видели!
07:18:43 28-07-2024
Гость (06:55:47 28-07-2024) А я тебе желаю в пробке укакаться и уписяться. Чтобы все... А я тебе желаю хоть горстку мозга, чтобы твой iq хотя бы чуток больше был, чем комнатная температура.
07:30:15 28-07-2024
Гость (07:18:43 28-07-2024) А я тебе желаю хоть горстку мозга, чтобы твой iq хотя бы чут...
А по сопатке? Смелый воин мамкин?
16:12:19 28-07-2024
Гость (07:30:15 28-07-2024) А по сопатке? Смелый воин мамкин?... Ты за своей сопаткой следи, пока тебе горб не поломали.
07:33:02 28-07-2024
Гость (19:20:52 27-07-2024) Тут два варианта: либо комментарии тут оставляли деревенски...
Ага, иди в ресторан отлить попросись. У тебя точно айкью в минуса уже ушел.
16:15:12 28-07-2024
Гость (07:33:02 28-07-2024) Ага, иди в ресторан отлить попросись. У тебя точно айкью... Ты то в ресторане наверное раза два был, и то более успешные знакомые позвали. Уверен, что даже свадьба у тебя было не в ресторане, а в заводском кафе) А ты возьми и попробуй зайти) Прикинь, там никто тебя не обругает, и в туалет ты можешь спокойно зайти. Сейчас время несколько изменилось с тех пор как тебе нос сломали на крыльце кабака.
20:33:10 27-07-2024
Водитель автобуса так пометил свою территорию! У них там конечная, там площадка для автобусов, кто не знает!
22:02:51 27-07-2024
Пописал и пописал. Чего такой ажиотаж вокруг этого? А ваши деточки ссуться и блюют в маршрутках? это нормально потом в такой жаре ехать в блевоте ваших дитак? Тем более, что вы садитесь со своим многочисленным выводком а платите потом только за себя?
16:17:04 28-07-2024
Гость (22:02:51 27-07-2024) Пописал и пописал. Чего такой ажиотаж вокруг этого? А ваши д... Ни разу не видел в ОТ как там блюют) и уж тем более ссуцца) тем более деточки) это у вас какая то болезненная фобия? А вы своему лечащему психиатру про это рассказывали?
22:12:13 27-07-2024
Ещё стремней, когда едешь по трассе с детьми и такой вот быдло человек ссыт прямо у машины даже не отвернувшись от дороги.
07:35:04 28-07-2024
Гость (22:12:13 27-07-2024) Ещё стремней, когда едешь по трассе с детьми и такой вот быд...
А ты в машине под ноги себе ссышь, если приспичит? И опять прикрылся детьми... Зачем только Бог вам их дает-то?
16:20:47 28-07-2024
Гость (07:35:04 28-07-2024) А ты в машине под ноги себе ссышь, если приспичит? И опя... А у тебя только два варианта где поссать - в машине себе под ноги или на обочине демонстративно выставив? А в голову не приходило, что можно и не под ноги в машине, и не демонстративно, а чуток отойти в сторону, ну чтобы тебя остальным не видно было? Или тебе обязательно хочется всем показать что у тебя в штанах? Так ты иди тогда в порнухе снимайся, там тебя примут как своего.
16:27:51 28-07-2024
Гость (07:35:04 28-07-2024) А ты в машине под ноги себе ссышь, если приспичит? И опя... А дотерпеть до кустов ближайших не судьба? Или до заправки. Аль хворый, недержание мочи? По ночам не ссышься?