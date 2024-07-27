"Свинство!" В Барнауле пожаловались на шофера, который справил нужду у автобуса

По словам очевидца, водитель общественного транспорта сделал дело прямо у двери

27 июля 2024, 13:35, ИА Амител

41-й автобус на конечной / Фото очевидца amic.ru

В Барнауле водитель автобуса № 41 справил нужду, не отходя от транспорта, сообщил телеграм-каналу amic.ru очевидец.

Все произошло на конечной остановке на Солнечной Поляне.

"Встал у двери и сделал дело. Свинство!" – посетовал житель краевой столицы.

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