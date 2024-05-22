В Барнауле пожаловались на сломанный светофор, который не чинят уже больше недели
По словам горожанки, на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула всегда большой поток школьников, но не все водители пропускают пешеходов
22 мая 2024, 09:46, ИА Амител
Неработающий светофор / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница Барнаула рассказала о светофоре на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула, который не работает с 13 мая.
Телеграм-каналу "Черное и Белое Барнаул" женщина сообщила, что 14-го числа она звонила в ГИБДД, там заявление приняли, "но изменений никаких".
В итоге дети до сих пор вынуждены рисковать своей жизнью и переходить шесть полос дороги и трамвайные пути.
"Всегда большой поток школьников. Машины останавливаются редко и не все полосы", – отметила горожанка.
10:54:06 22-05-2024
На Калинина, больше месяца открытый колодец на средней полосе и никто не чешется!!!