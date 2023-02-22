НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пожаловались на тараканов в больнице

Горожанка также указала на "жуткие" условия работы персонала

22 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пациентка отделения терапии в краевой клинической больнице № 2 пожаловалась на тараканов в палате. Её слова приводят в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Я всё понимаю, что пациенты едят в палате, крошки и всё остальное присутствует. Но что-то же можно сделать с тараканом, ведь это ужас просто! Их так-то травить нужно, генеральные уборки палат никто не отменял", – пожаловалась женщина.

"Минздрав, сколько ещё будем улучшать медицину? Весь персонал так-то тоже работает в жутких условиях!" – отметила горожанка.

Ранее жители Рубцовска пожаловались на тараканов-мутантов, населивших первую городскую больницу.

Комментарии 3

  • Пора запретить все платные клиники! Медицина это государственная забота о человеческом капитале, и платной она быть не может ! Пусть Ылита себе оставит возле забора дворца клинику и ходит туда , 99% должно быть государственным!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Больница и тараканы это уже не разрывные вещи. Также не стоит забывать, что они могут являться источником ценного белка. Которого в больничной еде практически нет. Ну и если с официальной точки зрения, ещё не одна проверка тараканов не находила. Так что они в головах, не стоит наговаривать
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Ждём комментария министерства, если только будут - Вы свё врёте
    22 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров