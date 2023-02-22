В Барнауле пожаловались на тараканов в больнице

Горожанка также указала на "жуткие" условия работы персонала

22 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пациентка отделения терапии в краевой клинической больнице № 2 пожаловалась на тараканов в палате. Её слова приводят в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Я всё понимаю, что пациенты едят в палате, крошки и всё остальное присутствует. Но что-то же можно сделать с тараканом, ведь это ужас просто! Их так-то травить нужно, генеральные уборки палат никто не отменял", – пожаловалась женщина.

"Минздрав, сколько ещё будем улучшать медицину? Весь персонал так-то тоже работает в жутких условиях!" – отметила горожанка.

Ранее жители Рубцовска пожаловались на тараканов-мутантов, населивших первую городскую больницу.