В Барнауле пожаловались на водителя маршрутки, который разрешил приятелю закурить
Мнения пользователей на этот счет разделились
28 мая 2024, 08:45, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки № 33, который во время поездки разрешил знакомому закурить в салоне.
"26 мая в 20:30 мой ребенок ехал в маршрутке № 33 из поселка Южного в Сибирскую Долину, и водитель позволил своему знакомому закурить", – цитирует ее "Инцидент Барнаул".
На предоставленных горожанкой кадрах видно, как мужчина едет на пассажирском сиденье и смахивает пепел в форточку.
В комментариях мнения пользователей разделились: одни считают такое поведения со стороны шофера и курильщика неприемлемым, другие заступились за курящего мужчину фразами: "Ну водитель же разрешил" и "В салоне дыма нет – все в форточку".
08:53:09 28-05-2024
Курение отшибает последние мозги у вонючек-сосальщиков табака.
Скажите мне, что заставляет их на остановке ОТ становиться с наветренной стороны, чтобы их поганая вонь окуривала стоящих на остановке? Да и вообще, кто-нибудь в этом городе следит на порядком, почему вонючки курят прямо на остановке, в общественном месте? Где полиция?
08:57:59 28-05-2024
Как обычно есть две параллельные реальности.
В одной чистые и исправные автобусы ездят по графику, во всех есть терминалы и ни кто не принимает переводы на карту.
А в другой живём мы с вами...
09:20:43 28-05-2024
кому потерпеть? может не ребенку терпеть, а "знакомому" можно было потерпеть и не курить во время движения?
09:33:40 28-05-2024
гость (09:20:43 28-05-2024) кому потерпеть? может не ребенку терпеть, а "знакомому" можн... Совершенно верно... что-то уж больно в последнее время мы стали толерантными ко всяким деятелям с "правами меньшинств"- курильщикам, гомосекам, мигрантам, самокатчикам и прочим нетрадиционным. С какого квасу мы должны считаться с ними?
09:37:09 28-05-2024
Те, кто "заступились за курящего мужчину" были бой-френдами водителя и курильщика. Иными словами три-два-разы.
09:38:37 28-05-2024
Идиотам, считающим "ачотакова", в личном авто пусть делает , что хочет, а здесь водила НА РАБОТЕ!!! Может, и врачам, и учителям, и продавцам разрешить курить на рабочих местах?
10:36:36 28-05-2024
Гость (09:38:37 28-05-2024) Идиотам, считающим "ачотакова", в личном авто пусть делает ,... Да и в личном авто они нафиг не нужны, порою стоишь в пробке, а вот такой вот впереди тебя сидит и дымит в окно. А оно мне надо нюхать? и выбора нет, никуда с рпобки не денешься. Эвтанаизия какая то. За рулем трубуется ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. В телефоны запретили залипать - а сигарета ТОЖЕ отвлекает!
Селза руль - нефиг ни курить ни в экран тыкать!
09:56:59 28-05-2024
А кто минусует и оправдывает курильщика? Администрация города вместо того, чтобы контролировать жестко перевозчиков, наверное обогащаются за счет них, а как еще объяснить хамство и вседозволенность перевозчиков и водителей. Администрация города в угоду другим перевозчикам закрыла 17,19,29 маршруты.
09:58:47 28-05-2024
Пока есть такие "оправдатели", до тех пор здесь население не будет жить лучше. Вы сами формируете вокруг себя некомфортную среду. Я не стану говорить про зарубежные страны, достаточно вспомнить про нормальные города в России. Ну почему в Казани, Москве или Питере такое представить просто невозможно? А здесь на первой после конечной остановке подъезжает автобус (причем без разницы - маршрутка или большой рейсовый)и водитель, а зачастую и кондукторша, продолжают докуривать. И вся вонь в салоне. Кстати, также не понимаюзачем отельные персонажи курят на остановках - ну отойди ты в сторону, кури до позеленения, зачем остальных то травить, причем дешманским вонючим табаком...
11:33:27 28-05-2024
Заслонка что водила судила и его дружок ОДНОЗНАЧНО.вот такое наше общество.а ещё хотим чтобы Русских мир уважал.если кто в обществе ведёт себя прилично так до первой пьянки.
11:34:08 28-05-2024
Перед конечными остановками начинают водилы курить, что в маршрутке, что в автобусе. Достали.
12:24:48 28-05-2024
Почетное первое место Барнаулу по числу жалоб)) одни нытики живут.
13:13:33 28-05-2024
Помните нам обещали, что повышение тарифов необходимо для обновления техники, повышения з.п. водителям и качества? Терпите.
13:20:15 28-05-2024
"другие заступились за курящего мужчину фразами: "Ну водитель же разрешил"" ------ водила своим корешам вас ***---111*** разрешит.... вы и булки расслабите? кстати. инцидент в телеге, это выползыш из инцидента из ВК? тогда ничего удивительного... в ВК здравомыслящих юзеров не наблюдается...
16:21:32 28-05-2024
На кол обоих для профилактики, в скорой зеленкой/йодом смажут. И другим пример будет. И для водителя с товарищем информация дойдет до самого мозга, правда через ж..у. А вообще быдло быдлячее.