В Барнауле пожаловались на водителя маршрутки, который разрешил приятелю закурить

Мнения пользователей на этот счет разделились

28 мая 2024, 08:45, ИА Амител

Курящий пассажир в автобусе № 33 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки № 33, который во время поездки разрешил знакомому закурить в салоне.

"26 мая в 20:30 мой ребенок ехал в маршрутке № 33 из поселка Южного в Сибирскую Долину, и водитель позволил своему знакомому закурить", – цитирует ее "Инцидент Барнаул".

На предоставленных горожанкой кадрах видно, как мужчина едет на пассажирском сиденье и смахивает пепел в форточку.

В комментариях мнения пользователей разделились: одни считают такое поведения со стороны шофера и курильщика неприемлемым, другие заступились за курящего мужчину фразами: "Ну водитель же разрешил" и "В салоне дыма нет – все в форточку".