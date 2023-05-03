В Барнауле пожаловались на запаркованный самокатами тротуар

Проблема наблюдается на пересечении улиц Юрина и Островского

03 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на запаркованный электросамокатами тротуар на пересечении улиц Юрина и Островского.

На опубликованном горожанкой фото видно больше десяти электросамокатов.

"Ни проехать, ни пройти. Наверняка умники некоторые скажут "отодвинь". Ну да, раскидать 18 кг не каждому под силу", – цитирует горожанку телеграм-канал Barnaul 22.

Ранее в Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду.