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В Барнауле пожаловались на запаркованный самокатами тротуар

Проблема наблюдается на пересечении улиц Юрина и Островского

03 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на запаркованный электросамокатами тротуар на пересечении улиц Юрина и Островского.

На опубликованном горожанкой фото видно больше десяти электросамокатов.

"Ни проехать, ни пройти. Наверняка умники некоторые скажут "отодвинь". Ну да, раскидать 18 кг не каждому под силу", – цитирует горожанку телеграм-канал Barnaul 22.

Ранее в Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду.

Комментарии 22

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Гость

12:24:50 03-05-2023

Тоже самое на улице А.Петрова 239 Аникс магазин все заставлено.

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Гость

12:32:45 03-05-2023

Кардан между самокатами не проходит?

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Гость

12:51:30 03-05-2023

Гость (12:32:45 03-05-2023) Кардан между самокатами не проходит?... Один хам, да обязательно найдется

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Гость

13:07:38 03-05-2023

Гость (12:51:30 03-05-2023) Один хам, да обязательно найдется ... Да еще и глупенький - на фото конкретно видно, что между ними никак не пройти, понаставлены как попало.

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Гость

13:09:41 03-05-2023

Гость (13:07:38 03-05-2023) Да еще и глупенький - на фото конкретно видно, что между ним... Нельзя тупенького глупеньким называть. Он так никогда не будет стараться стать лучше.

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Гость

08:32:44 04-05-2023

Гость (13:07:38 03-05-2023) Да еще и глупенький - на фото конкретно видно, что между ним... А если у тебя с кормой все нормально, что ты так реагируешь? Там места куча! Автобус проедет. Как же все толстухи возбудились!

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Гость

10:47:20 04-05-2023

Гость (12:51:30 03-05-2023) Один хам, да обязательно найдется ... а если с коляской или инвалид на костылях или бабушка престарелая

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Гость

12:51:56 03-05-2023

Гость (12:32:45 03-05-2023) Кардан между самокатами не проходит?... Задний мост

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Гость

12:58:31 03-05-2023

Гость (12:32:45 03-05-2023) Кардан между самокатами не проходит?... А если с коляской, а вдруг с двойней, через проезжую часть обходить? Ни ума ни фантазии нет у вас

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Гость

12:59:05 03-05-2023

Гость (12:32:45 03-05-2023) Кардан между самокатами не проходит?. Не кардан, а люди. Например с колясками детскими и инвалидными. Недавно было свидетелем того как на Молодежной полностью незрячий человек не смог пройти такие баррикады, сам упал и повалил часть самокатов. Упал довольно болезненно, потом шел хромал. Хорошо, что вообще смог встать, помогли неравнодушные.

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Гость

13:15:59 03-05-2023

Гость (12:32:45 03-05-2023) Кардан между самокатами не проходит?... Да вы почему такой хам?! А если человек с детской коляской там пытается пройти? Или на инвалидной коляске?

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Гость

15:32:44 03-05-2023

Гость (13:15:59 03-05-2023) Да вы почему такой хам?! А если человек с детской коляской т... Потому. Не надо такой задний мост было такой отъедать. Теперь он у тебя просто разрывается!

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Гость

16:40:23 03-05-2023

Гость (15:32:44 03-05-2023) Потому. Не надо такой задний мост было такой отъедать. Тепе... Ты тупой или тебя кто-то обидел? Причём тут Я (я, к слову сказать, нормальной комплекции), если речь идёт от колясках или инвалидах? Тебя явно обидели, и ты тут пытаешься взять реванш, говоря гадости окружающим. А тому, кто тебя обидел слабо ответить?

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Гость

16:52:25 03-05-2023

Гость (16:40:23 03-05-2023) Гость (15:32:44 03-05-2023) Потому. Не надо такой зад... у него это фетиш такой. он ежедневно тут про свисающие зады пишет

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Гость

12:45:17 03-05-2023

Гость (12:32:45 03-05-2023) Кардан между самокатами не проходит?... Коляска, умник

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гость

13:16:41 03-05-2023

их надо на эвакуатор за такую парковку. А если хозяин не выкупит - на металлолом. Они даже без движения создают людям неудобства, не говоря о том как на них гоняют ...

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Гость

13:21:27 03-05-2023

Во многих местах самокаты так наставлены. Нужно вводить ответственность владельца самокатов за нарушения.

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Гость

14:15:14 03-05-2023

А если человек с детской коляской там пытается пройти? --- вот проблема то - пройти в другом месте! А ж...возы везде стоят плотными рядами? И ходим же как то!

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Гость

14:28:57 03-05-2023

Гость (14:15:14 03-05-2023) А если человек с детской коляской там пытается пройти? --- в... Где пройти? По проезжей части? С коляской? Ну ты молодец... А если авто на тротуарах стоят, то подлежат эвакуации, вызывайте.

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Гость

14:22:25 03-05-2023

Граждане, так вы не только на бездомных собак кидаетесь, оказывается))) порода такая, мешает все, что лично вас не интересует?

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Гость

14:59:15 03-05-2023

Звонок в полицию с сообщением о том, что самокаты сваленные на тротуаре будут сожжены через 15 минут... Наряд будет минут через 10минут. Дальше эвакуатор и всё хорошо.

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Гость

16:59:32 03-05-2023

Гость (14:59:15 03-05-2023) Звонок в полицию с сообщением о том, что самокаты сваленные ... Дальше будет тебе умнику тюремный срок за терроризм, отбывание в мордовских лагерях.

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