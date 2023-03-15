В Барнауле пожарные помогли горожанам вытащить утонувшую машину

Легковой автомобиль "нахлебался" воды и заглох

15 марта 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула рассказали о том, как пожарные помогли им выбраться из тяжёлой ситуации. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, легковая машина попала в лужу, "нахлебалась" воды и заглохла на улице Гридасова. Лужи здесь были почти по колено.

На помощь людям пришли сотрудники пожарной части. Они помогли вытащить застрявший автомобиль из ловушки.

Горожане поблагодарили своих спасителей за помощь.