В Барнауле пожарные спасли десять человек из плотного задымления

Вероятная причина возгорания – неправильное использование электроприборов

20 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

19 ноября в барнаульской пятиэтажке на ул. Юрина произошел пожар. Из зоны сильного задымления спасатели эвакуировали десять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Известно, что в квартире горели вещи. Огонь распространился на 10 кв. м жилой площади.

Пожар тушили три автоцистерны и 15 человек личного состава. Также на месте работали два звена газодымозащитников, которые вывели из сильного задымления десять человек. Еще десять жильцов вышли самостоятельно.