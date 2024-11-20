В Барнауле пожарные спасли десять человек из плотного задымления
Вероятная причина возгорания – неправильное использование электроприборов
20 ноября 2024, 10:30, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
19 ноября в барнаульской пятиэтажке на ул. Юрина произошел пожар. Из зоны сильного задымления спасатели эвакуировали десять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Известно, что в квартире горели вещи. Огонь распространился на 10 кв. м жилой площади.
Пожар тушили три автоцистерны и 15 человек личного состава. Также на месте работали два звена газодымозащитников, которые вывели из сильного задымления десять человек. Еще десять жильцов вышли самостоятельно.
"Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов", – заключили в ведомстве.
15:46:57 20-11-2024
Ура пожарным! Тяжёлый, опасный труд.