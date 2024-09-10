В Барнауле пожарные спасли 16 человек из горящей многоэтажки на Антона Петрова
Пожар случился в квартире на первом этаже
10 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле спасатели потушили пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Антона Петрова, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в ночь с 9 на 10 сентября.
"22 человека смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. 16 человек, в том числе два ребенка, были спасены звеньями газодымозащитной службы", – рассказали в ведомстве.
В тушении участвовало 27 специалистов и 8 единиц пожарной и специальной техники. Ликвидировали пламя на площади 20 "квадратов".
Причину происшествия выясняют дознаватели.
09:02:24 10-09-2024
Адрес написать конечно Заратустра не позволяет
12:16:21 10-09-2024
Гость (09:02:24 10-09-2024) Адрес написать конечно Заратустра не позволяет... Тайна, покрытая мраком))))))))))))))))))))))))))