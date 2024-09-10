В Барнауле пожарные спасли 16 человек из горящей многоэтажки на Антона Петрова

Пожар случился в квартире на первом этаже

10 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле спасатели потушили пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Антона Петрова, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в ночь с 9 на 10 сентября.

"22 человека смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. 16 человек, в том числе два ребенка, были спасены звеньями газодымозащитной службы", – рассказали в ведомстве.

В тушении участвовало 27 специалистов и 8 единиц пожарной и специальной техники. Ликвидировали пламя на площади 20 "квадратов".

Причину происшествия выясняют дознаватели.