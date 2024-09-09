В Бийске 21 спасатель тушил пожар в частном доме

Пострадавших нет

09 сентября 2024, 19:00, ИА Амител

Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийске на улице Текстильной потушили пожар в частном жилом доме и расположенных рядом надворных постройках, сообщили в МЧС Алтайского края.

К приезду пожарных огонь распространился на площади около 120 "квадратов". С пламенем боролся 21 специалист и 5 автоцистерн. Огнеборцы не допустили перехода огня на другие постройки, пострадавших нет.

Причины случившегося устанавливают.