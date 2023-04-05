В Барнауле пожилому пассажиру автобуса зажало голову дверьми
Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер и продолжил движение
05 апреля 2023, 15:06, ИА Амител
Утром в среду, 5 апреля, в барнаульском автобусе № 20 дверьми зажало голову пожилого пассажира. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Барнаул".
По словам читательницы издания, инцидент произошёл около 09:15 на остановке "Сельхозтехника" на проспекте Строителей. Она ехала на работу, когда услышала истошный крик мужчины и нескольких женщин.
"Обернулась на дверь салона и увидела, как они зажали голову пенсионера", – рассказала она.
Водитель быстро сориентировался и открыл двери, после чего мужчина смог выйти. Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер, и продолжил движение.
15:21:54 05-04-2023
что там вчера писали про повышение платы за проезд, а?
20:52:09 05-04-2023
Там даже сесть не успеваешь ,они уже трогаются.на остановке стоят 1-2 минуты.раньше автобусы стояли на остановке 10 минут.чтобы все сели и вышли.коляску вытащить,ребенка вывести,пожилому человеку спуститься.А сейчас бешенная гонка
05:43:47 06-04-2023
Игорь (20:52:09 05-04-2023)Там даже сесть не успеваешь ,они уже трогаются.на остановке ... я сейчас на работу еду 40 мин , а если по 10 мин на остановках стоять, я 1,5 часа буду ехать. оно мне надо?
06:27:42 06-04-2023
Игорь (20:52:09 05-04-2023)Там даже сесть не успеваешь ,они уже трогаются.на остановке ... --- Ох уж эти "раньше трава зеленее была". Никогда ни на одной остановке автобусы не стояли по 10 минут. Могли только на конечной, если из графика выпали. А сейчас по 1-2 минуты стоят газелисты, потому что вперед графика вылезли и время тянут, либо чтоб у сзади едущих пассажиров перехватить.