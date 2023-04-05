НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пожилому пассажиру автобуса зажало голову дверьми

Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер и продолжил движение

05 апреля 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Утром в среду, 5 апреля, в барнаульском автобусе № 20 дверьми зажало голову пожилого пассажира. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Барнаул"

По словам читательницы издания, инцидент произошёл около 09:15 на остановке "Сельхозтехника" на проспекте Строителей. Она ехала на работу, когда услышала истошный крик мужчины и нескольких женщин.

"Обернулась на дверь салона и увидела, как они зажали голову пенсионера", – рассказала она.

Водитель быстро сориентировался и открыл двери, после чего мужчина смог выйти. Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер, и продолжил движение. 

Барнаул Происшествия общественный транспорт

Комментарии 4

Avatar Picture
Элен без ребят

15:21:54 05-04-2023

что там вчера писали про повышение платы за проезд, а?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

20:52:09 05-04-2023

Там даже сесть не успеваешь ,они уже трогаются.на остановке стоят 1-2 минуты.раньше автобусы стояли на остановке 10 минут.чтобы все сели и вышли.коляску вытащить,ребенка вывести,пожилому человеку спуститься.А сейчас бешенная гонка

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:43:47 06-04-2023

Игорь (20:52:09 05-04-2023)Там даже сесть не успеваешь ,они уже трогаются.на остановке ... я сейчас на работу еду 40 мин , а если по 10 мин на остановках стоять, я 1,5 часа буду ехать. оно мне надо?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Васисуалий

06:27:42 06-04-2023

Игорь (20:52:09 05-04-2023)Там даже сесть не успеваешь ,они уже трогаются.на остановке ... --- Ох уж эти "раньше трава зеленее была". Никогда ни на одной остановке автобусы не стояли по 10 минут. Могли только на конечной, если из графика выпали. А сейчас по 1-2 минуты стоят газелисты, потому что вперед графика вылезли и время тянут, либо чтоб у сзади едущих пассажиров перехватить.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров