В Барнауле пожилому пассажиру автобуса зажало голову дверьми

Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер и продолжил движение

05 апреля 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: amic.ru

Утром в среду, 5 апреля, в барнаульском автобусе № 20 дверьми зажало голову пожилого пассажира. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Барнаул".

По словам читательницы издания, инцидент произошёл около 09:15 на остановке "Сельхозтехника" на проспекте Строителей. Она ехала на работу, когда услышала истошный крик мужчины и нескольких женщин.

"Обернулась на дверь салона и увидела, как они зажали голову пенсионера", – рассказала она.

Водитель быстро сориентировался и открыл двери, после чего мужчина смог выйти. Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер, и продолжил движение.