В Барнауле пожилой водитель насмерть сбил пенсионера на переходе
Судя по повреждениям автомобиля, скорость была немаленькая
24 февраля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: vk.com/incident22
В Барнауле утром 24 февраля водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло возле здания № 254в на улице Попова. 67-летний водитель управлял автомобилем Mitsubishi Pajero Sport.
"Мужчина 1952 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – уточнили в ведомстве.
Пешеход от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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