В Барнауле пожилой водитель насмерть сбил пенсионера на переходе

Судя по повреждениям автомобиля, скорость была немаленькая

24 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле утром 24 февраля водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло возле здания № 254в на улице Попова. 67-летний водитель управлял автомобилем Mitsubishi Pajero Sport.

"Мужчина 1952 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – уточнили в ведомстве.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.