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В Барнауле пожилой водитель насмерть сбил пенсионера на переходе

Судя по повреждениям автомобиля, скорость была немаленькая

24 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22
Фото: vk.com/incident22

В Барнауле утром 24 февраля водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло возле здания № 254в на улице Попова. 67-летний водитель управлял автомобилем Mitsubishi Pajero Sport.

"Мужчина 1952 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – уточнили в ведомстве.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Комментарии 6

  • Сколько пенсионеров в год убивают на пешеходных переходах Барнаула?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • А сколько сами пенсионеры убивают тех же пенсионеров и людей предпенсионного возраста?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • водителю внедорожника 67, он тоже пенс
    24 февраля, Гость   Ответить
  • На капоте прямо силуэт отпечатался, первый раз такое видел.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • жизнь пешехода в его руках. ни кто не давит пешехода специально. убедись в безопасности и переходи. наличие полосок на асфальте не делает тебя неуязвимым. все же так просто...
    25 февраля, Гость   Ответить
  • вот и встретились два одиночества....
    25 февраля, Гость   Ответить
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