В Барнауле пожилую пенсионерку зажало дверьми автобуса
Это уже второй подобный случай с автобусами маршрута № 20 за два дня
06 апреля 2023, 12:38, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Пожилую женщину зажало дверьми автобуса, который работает на маршруте № 20 в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось около 11:00 при выходе на остановке "Улица Циолковского" на проспекте Строителей.
"Хорошо, что она громко закричала и я тоже. Конечно, никаких извинений от экипажа не было", – рассказала очевидица произошедшего.
Напомним, что аналогичный случай с автобусом № 20 произошёл утром 5 апреля. Тогда водитель быстро сориентировался и открыл двери, после чего мужчина смог выйти. Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер, и продолжил движение.
12:59:31 06-04-2023
уважаемые, напомните, пожалуйста, вчера или позавчера пенсионеру голову зажало и когда начнутся посадки среди причастных к организации ОТ в Барнауле, а не только повышение платы за проезд.
13:23:15 06-04-2023
Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер, и продолжил движение. Было бы неплохо, если сразу говорить, что они конкретно нарушили (инструкция, коап и т.д.). Не оправдываю экипаж ни в коем случае.