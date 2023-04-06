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В Барнауле пожилую пенсионерку зажало дверьми автобуса

Это уже второй подобный случай с автобусами маршрута № 20 за два дня

06 апреля 2023, 12:38, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожилую женщину зажало дверьми автобуса, который работает на маршруте № 20 в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось около 11:00 при выходе на остановке "Улица Циолковского" на проспекте Строителей.

"Хорошо, что она громко закричала и я тоже. Конечно, никаких извинений от экипажа не было", – рассказала очевидица произошедшего.

Напомним, что аналогичный случай с автобусом № 20 произошёл утром 5 апреля. Тогда водитель быстро сориентировался и открыл двери, после чего мужчина смог выйти. Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер, и продолжил движение.

Барнаул Происшествия общественный транспорт

Комментарии 2

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Элен без ребят

12:59:31 06-04-2023

уважаемые, напомните, пожалуйста, вчера или позавчера пенсионеру голову зажало и когда начнутся посадки среди причастных к организации ОТ в Барнауле, а не только повышение платы за проезд.

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Гость

13:23:15 06-04-2023

Экипаж автобуса не стал проверять, насколько сильно пострадал пенсионер, и продолжил движение. Было бы неплохо, если сразу говорить, что они конкретно нарушили (инструкция, коап и т.д.). Не оправдываю экипаж ни в коем случае.

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