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В Барнауле "позитивно" обсудили приближающуюся первую волну паводка

Зима выдалась снежной, осадков выпало больше нормы, но есть и положительные моменты

26 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Паводок в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Паводок в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле первая волна половодья должна пройти в штатном режиме, сообщает мэрия. Ситуацию обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Зима выдалась теплой и снежной – осадков выпало больше нормы, снегозапасы составляют 35 сантиметров при норме 25, в марте также ожидаются осадки. При этом плотность снега низкая, объем содержания воды в снежном покрове соответствует средним многолетним значениям. Промерзание почвы значительно меньше средних многолетних значений, что дает позитивный прогноз высокой степени инфильтрации талой воды в почву при активном снеготаянии в конце марта – начале апреля", – отметил замглавы алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

Начальник управления по делам ГО и ЧС города Барнаула Владимир Драчев сообщил, что план предупредительных мероприятий по снижению последствий пропуска талых и паводковых вод в 2025 году утвержден, на его реализацию из городского бюджета выделено более 24 млн рублей.

"Создана группировка сил и средств, включающая инженерную, дорожную, специальную и водооткачивающую технику, плавательные средства. Это 1349 человек личного состава и 556 единиц техники", – подчеркнул Драчев.

Замглавы Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин поручил провести осмотр водооткачивающей техники до 15 марта.

Проверка снегозапаса в алтайских горах / Фото: пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю

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Комментарии 1

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Гость

20:30:04 26-02-2025

Скоро начнёт таять тогда и посмотрим на "эффективность" принятых мер😁

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