В Барнауле предлагают застроить многоэтажками часть района ВРЗ
Согласно проекту планировки, к 2036 году здесь построят более 53 тысяч квадратных метров жилья
27 января 2025, 12:25, ИА Амител
Часть района ВРЗ в Барнауле предлагают застроить многоэтажными домами. Проект планировки в данный момент проходит процедуру общественных обсуждений. Об этом сообщает "Толк".
"Речь идет об освоении земельного участка в границах улиц Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского", – подчеркнули в издании.
Известно, что проект заказала компания "Строитель". Он предполагает, что к 2036 году здесь возведут более 53 тысяч квадратных метров жилья для двух тысяч барнаульцев.
Публичные слушания продлятся до 12 февраля. С предложениями и замечаниями можно обратиться в комитет по строительству администрации города до 3 февраля.
12:30:30 27-01-2025
Там до ВРЗ как до Китая
12:33:11 27-01-2025
То будет молодёжь уезжает из края. И квадратный метр оее......
12:42:46 27-01-2025
ВРЗ- единственный район города, где, вне зависимости от розы ветров летом ВСЕГДА воняет дерьмом с иловых карт.
12:59:58 27-01-2025
...так это примерно 4 дома 10 этажных .. а застроить район ВРЗ это как? места то хватит?
13:22:18 27-01-2025
40 лет про это мечтают.
13:40:59 27-01-2025
Вообще-то это район молдаванки и овчинки, но не как ВРЗ.
14:17:37 27-01-2025
Если в названии улицы слово "проспект", то неплохо бы , чтобы дома стояли многоэтажные, но не выше 9. А то на снимке. где не видно ни первого, ни последнего, уже 12... Куда столько!
17:37:07 27-01-2025
Надо помнить, что на проспекте Сибирском 36 до революции стояла красивейшая православная церковь, которую необходимо восстановить.
08:38:14 28-01-2025
Гору когда этот Строитель будет осваивать???
10:30:03 28-01-2025
А вам так хочется,чтобы город был в коробках? Ничего хорошего ,одни многоэтажки ,а жить кто будет? Примитив один или подражание. Ни одного запоминающего здания.Музей на пл.Октября -долгострой. И таких много.42 строения надо снести в Центральном районе как ветхого....
20:01:26 28-01-2025
Гость (12:42:46 27-01-2025) ВРЗ- единственный район города, где, вне зависимости от розы... Прожил 11 лет на врз и не разу ни чем не воняло. Пердиш наверное себе под нос вот и воняет тебе везде))))