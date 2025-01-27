В Барнауле предлагают застроить многоэтажками часть района ВРЗ

Согласно проекту планировки, к 2036 году здесь построят более 53 тысяч квадратных метров жилья

27 января 2025, 12:25, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Часть района ВРЗ в Барнауле предлагают застроить многоэтажными домами. Проект планировки в данный момент проходит процедуру общественных обсуждений. Об этом сообщает "Толк".

"Речь идет об освоении земельного участка в границах улиц Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского", – подчеркнули в издании.

Известно, что проект заказала компания "Строитель". Он предполагает, что к 2036 году здесь возведут более 53 тысяч квадратных метров жилья для двух тысяч барнаульцев.

Публичные слушания продлятся до 12 февраля. С предложениями и замечаниями можно обратиться в комитет по строительству администрации города до 3 февраля.