В Барнауле предложили убрать трамваи с ул. Ползунова из-за грохота среди наслаждения
Скоро, возможно, от трамвайной вибрации треснет филармония и развалится дорогой орган
17 ноября 2023, 17:18, ИА Амител
Известный барнаульский арт-критик Вадим Климов предложил убрать трамваи с улицы Ползунова, поскольку грохот от этого транспорта мешает наслаждаться музыкой посетителям филармонии и разрушает находящийся там орган, пишет "Атмосфера".
"Главная музыкальная сцена края – Государственная филармония. Посмотрите их сайт. Удивительное разнообразие! Пред вами выступают музыканты с мировым именем. А в это время по улице Ползунова с грохотом проходит пустой трамвай", – отметил Климов.
Он предложил посчитать, какой пассажиропоток от проспекта Красноармейского до конечной остановки на площади Свободы, чтобы выяснить необходимость этого отрезка маршрута.
"Зачем там трамвай? Продлите маршрут № 5 на Кордон. Пощадите музыку! Скоро от трамвайной вибрации развалится орган, треснет филармония и ремонт будет стоить дороже, чем зарабатывают все трамваи в Барнауле от сотворения мира", – подчеркнул Климов.
Ранее арт-критик предложил барнаульскому парку "Изумрудный" вернуть историческое название.
17:36:55 17-11-2023
тупость
19:53:54 17-11-2023
сергей (17:36:55 17-11-2023) тупость... сам такой.
17:40:32 17-11-2023
Надо Климова ни в одну единицу ОТ пускать. Не важно трамвай это или хундайчик 47-й. Тогда м.б. и одумается немного перед тем как бред нести...
20:59:55 17-11-2023
Гость (17:40:32 17-11-2023) Надо Климова ни в одну единицу ОТ пускать. Не важно трамвай ... а причём тут другие виды транспорта, когда речь идёт про трамвай?
04:21:33 18-11-2023
Гость (17:40:32 17-11-2023) Надо Климова ни в одну единицу ОТ пускать. Не важно трамвай ... Так он на машине ездит.
17:41:34 17-11-2023
Да пущай эта филармония вместе с органом в тартар провалится. Нам трамвай важнее
18:35:53 17-11-2023
... (17:41:34 17-11-2023) Да пущай эта филармония вместе с органом в тартар провалится... Вот жди теперь когда она провалится! Надо самим её снести и построить что нибудь полезное, ночной клуб или церкву например. А то этих филармоний понастроили на каждом углу, оглохнуть уже можно от их музыки!
21:01:11 17-11-2023
Гость (18:35:53 17-11-2023) Вот жди теперь когда она провалится! Надо самим её снести и ... а 20-ка этажку не хотите? Что-то я не вижу ни одного ночного клуба и церквей. Зато человейники клепают целыми кварталами!
01:38:14 18-11-2023
Гость (21:01:11 17-11-2023) а 20-ка этажку не хотите? Что-то я не вижу ни одного ночного... Так и я про это. Лучше синагогу построить даже, у нас есть синагога?
19:56:47 17-11-2023
... (17:41:34 17-11-2023) Да пущай эта филармония вместе с органом в тартар провалится... хам трамвайный.
17:56:53 17-11-2023
Незачем на болоте плохо стоить. Земли что-ли мало.
18:09:18 17-11-2023
Ломать - не строить. Нет бы предложить поставить там бесстыковые бесшумные рельсы.
19:26:28 17-11-2023
Гость (18:09:18 17-11-2023) Ломать - не строить. Нет бы предложить поставить там бесстык... Когда последний раз вы туда на трамвае ездили.
21:02:19 17-11-2023
Гость (18:09:18 17-11-2023) Ломать - не строить. Нет бы предложить поставить там бесстык... это дорого. У нас новые трамваи купить не могут, а вы про рельсы в самом бедном городе тут
18:35:33 17-11-2023
Из за двух десятков малохольных театралов трамвай убрать? Пусть забирают свою шарманку и валят в Затон. Там трамвай не скоро приедет.
22:13:12 17-11-2023
Гость (18:35:33 17-11-2023) Из за двух десятков малохольных театралов трамвай убрать? Пу... а ты чо трамваем пользуешься? Нищеброд.
19:09:40 17-11-2023
Климов боится что от грохота трамваев у него треснет о́рган
17:05:23 18-11-2023
Гость (19:09:40 17-11-2023) Климов боится что от грохота трамваев у него треснет о́рган... эту шутку писали в плейбое 50 лет назад. Умник.
19:13:24 17-11-2023
Вадим Климов жжёт
19:33:12 17-11-2023
Снести филармонию на хрен, орган с молотка!!!
19:43:54 17-11-2023
Там такое кружево исторических трамвайных опор!
17:06:58 18-11-2023
Лана (19:43:54 17-11-2023) Там такое кружево исторических трамвайных опор!... опоры красивые, старинные. пустить там днем по выходным старый вагон №5 как музей. Я видел такое в Пекине.
19:46:42 17-11-2023
Вздор ,почему то раньше все было хорошо. А реально ,что наши барнаульцы (во всяком случае многие ) живут в домах где трамваи ходят с утра и до вечера и НИЧЕГО .......
19:59:59 17-11-2023
гость (19:46:42 17-11-2023) Вздор ,почему то раньше все было хорошо. А реально ,что наши... как это ничего. Страдают люби от шума, плохо спят, нервы ни к черту. Если в некоторых местах трамвай не убрать. То тут можно перенести. Вы знаете сколько человек пользуется этим трамвайным аппендиксом? Сами часто там бываете?
07:15:03 18-11-2023
Гость (19:59:59 17-11-2023) как это ничего. Страдают люби от шума, плохо спят, нервы ни ... А кто такие ЛЮБИ которые страдают?
21:03:53 17-11-2023
гость (19:46:42 17-11-2023) Вздор ,почему то раньше все было хорошо. А реально ,что наши... Реально многие? А ничего что у нас уже целый город отстроили без новых трамвайных линий? За 30 лет у нас хоть по одной улице проложили трамвай?
11:53:14 18-11-2023
Змей (21:03:53 17-11-2023) Реально многие? А ничего что у нас уже целый город отстроили... А филармоний в отстроенном городе много? А поликлиник? Школ? Детсадов? А автобусов ?
20:21:24 17-11-2023
Сам в филармонии пару раз был и давно уже, но там нормально было и трамвая не слышал. Хочется убрать трамвай, зовите специалистов, проводите шумо- и вибро-замеры, тогда и решать нужен трамвай или нет, со всеми вытекающими комиссиями.
22:11:40 17-11-2023
Филармон (20:21:24 17-11-2023) Сам в филармонии пару раз был и давно уже, но там нормально ... Ходите чаще и услышите.
08:37:47 18-11-2023
Гость (22:11:40 17-11-2023) Ходите чаще и услышите.... я в трамвае когда еду - мне филармония не мешает
20:59:02 17-11-2023
Астрахань, Рязань, Воронеж, Грузия, Азебайджан, Армения. Целые города и страны отказываются от трамваев и не жалеют, а тут не могут трамвай убрать с одной улицы, по которой по два пассажира в час возят. Граждане, зачем он там нужен? Не лучше ли и вправду на гору пустить больше маршрутов, 7-ка вечно забитая, а так хотя бы 5-й будет его разгружать
22:10:43 17-11-2023
Змей (20:59:02 17-11-2023) Астрахань, Рязань, Воронеж, Грузия, Азебайджан, Армения. Цел... Здравое рассуждение.
23:21:06 17-11-2023
Змей (20:59:02 17-11-2023) Астрахань, Рязань, Воронеж, Грузия, Азебайджан, Армения. Цел... Целые галактики уже по информации моей доблестной разведки отказываются от трамваев одна земля все вцепилась в них
08:39:23 18-11-2023
Змей (20:59:02 17-11-2023) Астрахань, Рязань, Воронеж, Грузия, Азебайджан, Армения. Цел... А другие города и страны их развивают. Кому верить?
11:56:18 18-11-2023
Змей (20:59:02 17-11-2023) Астрахань, Рязань, Воронеж, Грузия, Азебайджан, Армения. Цел... Повеселил. Узнай от чего ещё эти страны за тридцать лет отказались.
21:08:54 17-11-2023
Дело говорит)))))) Или, в конце концов, днем трамваи - ночью орган)))
22:09:53 17-11-2023
Может лучше это "наслаждение" перенести подальше от транспорта - куда нибудь за город?..
17:09:08 18-11-2023
Гость (22:09:53 17-11-2023) Может лучше это "наслаждение" перенести подальше от транспор... а куда вы там на этом трамвае поедите? Раньше люди ехали на базар, а теперь куда?
22:12:22 17-11-2023
Вы знаете сколько человек пользуется этим трамвайным аппендиксом----- ну уж всяко поболее, чем в эту филармонию ходит)
22:12:52 17-11-2023
Ну а что, предложение то дельное! Ну был раньше базар и было много народа, а сейчас там вообще делать нечего. несколько частных магазинов с тремя продавцами и одним покупателем и весь трафик.
00:12:06 18-11-2023
Если хорошая изоляция, то ничего не мешает наслаждаться музыкой, глупее этого предложения ничего не придумать. В городе и так транспорт мягко говоря желает быть лучше...
17:03:28 18-11-2023
Наталья (00:12:06 18-11-2023) Если хорошая изоляция, то ничего не мешает наслаждаться музы... вы знаете сколько пассажиров проезжают эту одну остановку? А сколько хотят уехать на гору куда ходит один трамвай?
00:12:21 18-11-2023
Вадим Климов берёт пример со своего кота. От скуки то парки переименовывать возьмётся, то филармонию ватой закатать. Арт-критик это называется, оказывается
04:20:33 18-11-2023
Если у гражданина Климова проблема с органом, пусть обращается к венерологу.
06:34:15 18-11-2023
Что-то некоторые комменты напоминают знаменитые слова :" Забрать все книги бы да и сжечь!" 21 век.Антикультура растет, агрессивно расширяется.
07:19:30 18-11-2023
А давайте уберем филармонию с органом. Я лично на трамвае езжу, а орган не слушаю.
07:39:46 18-11-2023
Кому известный? Узкому кругу ограниченных меломанов?
08:07:35 18-11-2023
Юморист, насмешил.
11:14:17 18-11-2023
Там камеру надо поставить с ограничением скорости, а то обнаглевшие трамваи несутся мимо Филармонии навстречу пассажирам или по нужде на площадь Свободы. Бывал я в том здании, но шума от трамвая не замечал. Прямо дичь какая то, человеку трамвай мерещится.
17:10:59 18-11-2023
Гость (11:14:17 18-11-2023) Там камеру надо поставить с ограничением скорости, а то обна... сходите на концерт, прислушайтесь, очень даже слышно, и вибрация есть.
12:18:28 18-11-2023
знаменитые слова :" Забрать все книги бы да и сжечь!" 21 век.---- да вот именно, что 21 век) в прошлых веках это была трагедия, а сейчас эти книги в бумаге читают ровно те же, что и в филармонию ходят))
12:18:30 18-11-2023
знаменитые слова :" Забрать все книги бы да и сжечь!" 21 век.---- да вот именно, что 21 век) в прошлых веках это была трагедия, а сейчас эти книги в бумаге читают ровно те же, что и в филармонию ходят))
13:50:18 18-11-2023
Чё-то эта "зьвизда"-арт-критик стал много "не по теме шуршать" в СМИ. Не иначе, как осеннее обострение, на фоне прекращения выработки тестостерона! Наверное, мнит себя уже градоначальником! Столько уж времени сосуществуют и филармония с органом, и трамвайчики! И тут нате вам!, гром среди ясного неба - у какого-то престарелого чувачка появились звуки трамвая в голове, во время звучания органа! Ну чё... Надобно ублажить блажь блаженного!
17:22:33 18-11-2023
Гость (13:50:18 18-11-2023) Чё-то эта "зьвизда"-арт-критик стал много "не по теме шуршат... ] это не гром, это старая проблема. Еще при Карлине когда делали ремонт обсуждали этот вопрос.
21:24:32 18-11-2023
Суета сует!
22:53:47 18-11-2023
Не всегда и не во всем согласен с Климовым, но здесь он прав. Ну а барнаульский люмпен во всей красе предстал со своими комментариями.
00:11:47 19-11-2023
Не трогайте трамваи, д...лы! Это самый вместимый транспорт. И экологически чистый. И этот "аппендикс" нужен. И трамваи нужны там. Там разворачиваются несколько маршрутов - не только пятёрка, но и единицы, и аварийный разворот нужен. просто необходим. А если трамваи мешают филармонии, то нужно предоставить филармонии просто новое здание и перенести туда орган - туда, где ничего не мешает. Хотя, скорее всего, и там будет что-то мешать - как плохому танцору. Действительно, в городе и так напряжёнка с транспортом - а Вы ещё со своими безумными идеями лезете. Чтоб этому критику в пробках вечно стоять, вот тогда и пересядет на трамвай, может тогда зауважает тех, кто ездиет на нём. Чем дальше от народа, тем безумнее идеи.
07:52:27 19-11-2023
Из Климова калча так и прет! Как был колхозаном павловским, так и дожил в этом состоянии почти до 60 лет. Нашли чье кукареканье обсуждать.
12:41:57 19-11-2023
На старом базаре а значить маршру 1 и 5 имеют историческую значимость именно со старого базара начиналась история трамвайного транспорта