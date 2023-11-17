В Барнауле предложили убрать трамваи с ул. Ползунова из-за грохота среди наслаждения

Скоро, возможно, от трамвайной вибрации треснет филармония и развалится дорогой орган

17 ноября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

Известный барнаульский арт-критик Вадим Климов предложил убрать трамваи с улицы Ползунова, поскольку грохот от этого транспорта мешает наслаждаться музыкой посетителям филармонии и разрушает находящийся там орган, пишет "Атмосфера".

"Главная музыкальная сцена края – Государственная филармония. Посмотрите их сайт. Удивительное разнообразие! Пред вами выступают музыканты с мировым именем. А в это время по улице Ползунова с грохотом проходит пустой трамвай", – отметил Климов.

Он предложил посчитать, какой пассажиропоток от проспекта Красноармейского до конечной остановки на площади Свободы, чтобы выяснить необходимость этого отрезка маршрута.

"Зачем там трамвай? Продлите маршрут № 5 на Кордон. Пощадите музыку! Скоро от трамвайной вибрации развалится орган, треснет филармония и ремонт будет стоить дороже, чем зарабатывают все трамваи в Барнауле от сотворения мира", – подчеркнул Климов.

Ранее арт-критик предложил барнаульскому парку "Изумрудный" вернуть историческое название.