Барнаульскому парку "Изумрудный" предложили вернуть историческое название

Сейчас парк приводят в порядок с сохранением исторического облика

10 ноября 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Известный барнаульский арт-критик Вадим Климов предлагает вернуть парку “Изумрудный” историческое название, сообщает "Атмосфера".

"Какой он "Изумрудный"? Он же парк Барнаульского меланжевого комбината – БМК", – отметил Климов.

Он напомнил, что в 2024 году БМК отмечает свое 90-летие и к этой дате можно вернуть парку историческое название.

"Это память о Барнаульском меланжевом комбинате, первом крупном промышленном предприятии в городе, на этом комбинате ковалась трудовая слава", – подчеркнул арт-критик.

Более того, добавил Климов, прежнее название подойдет парку, потому что в порядок его приводят с сохранением исторического облика. Например, бережно отремонтировали входную зону, восстановили и установили случайно найденную скульптуру кузнеца.

"Согласитесь, “Изумрудный” – очень странное название для парка", – заключил Климов.