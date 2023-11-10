Барнаульскому парку "Изумрудный" предложили вернуть историческое название
Сейчас парк приводят в порядок с сохранением исторического облика
10 ноября 2023, 16:32, ИА Амител
Известный барнаульский арт-критик Вадим Климов предлагает вернуть парку “Изумрудный” историческое название, сообщает "Атмосфера".
"Какой он "Изумрудный"? Он же парк Барнаульского меланжевого комбината – БМК", – отметил Климов.
Он напомнил, что в 2024 году БМК отмечает свое 90-летие и к этой дате можно вернуть парку историческое название.
"Это память о Барнаульском меланжевом комбинате, первом крупном промышленном предприятии в городе, на этом комбинате ковалась трудовая слава", – подчеркнул арт-критик.
Более того, добавил Климов, прежнее название подойдет парку, потому что в порядок его приводят с сохранением исторического облика. Например, бережно отремонтировали входную зону, восстановили и установили случайно найденную скульптуру кузнеца.
"Согласитесь, “Изумрудный” – очень странное название для парка", – заключил Климов.
16:44:34 10-11-2023
очень правильное предложение! Действительно, причем тут "Изумрудный"?, а почему не "Алмазный" какой нибудь?
16:49:24 10-11-2023
Изумрудный - изумруд. Изумруд - это драгоценный камень зеленого цвета. Парк - это зеленая зона отдыха. Так что, название вполне подходит для парка.
18:01:48 10-11-2023
Гость (16:49:24 10-11-2023) Изумрудный - изумруд. Изумруд - это драгоценный камень зелен... Согласна! Зелёный оазис в асфальтовом городе. Настоящий изумруд
17:04:59 10-11-2023
Верните первоначальное название "Кладбище"
18:22:37 10-11-2023
Гость (17:04:59 10-11-2023) Верните первоначальное название "Кладбище"... лучше верни себе первоначальное имя- Эмбрион. сейчас это просто.
22:54:25 10-11-2023
Элен без ребят (18:22:37 10-11-2023) лучше верни себе первоначальное имя- Эмбрион. сейчас это про... Чё за агрессия, все верно. Нагорный парк, Юбилейный, Изумрудный - все построены на кладбищах.
13:19:26 11-11-2023
Гость (22:54:25 10-11-2023) Чё за агрессия... Все нормально, дебилизм вызывает антипатию, кушай ложечкой. Хотя с учётом сопутствующих переименованию затрат идея не лучшая и не достойна даже обсуждения
20:40:27 10-11-2023
Гость (17:04:59 10-11-2023) Верните первоначальное название "Кладбище"... Кресто-Воздвиженский погост....
10:01:00 11-11-2023
Гость (17:04:59 10-11-2023) Верните первоначальное название "Кладбище"... Ахаха ххD
17:11:03 10-11-2023
Как же любят в России переименовывать. Вот в этом мы однозначно на 1 месте в мире.
17:14:20 10-11-2023
А Меланжевый комбинат готов взять его на баланс?
21:18:00 10-11-2023
Гость (17:14:20 10-11-2023) А Меланжевый комбинат готов взять его на баланс?... а почему он должен его брать на баланс? Если вернуть название о может быть будет помогать попраздникам.
09:50:30 11-11-2023
Гость (17:14:20 10-11-2023) А Меланжевый комбинат готов взять его на баланс?... Ха, тогда, следуя вашей логике, парк Центрального района надо отдать "Горной аптеке", которой раньше принадлежал этот "лечебный огород".))))
17:16:32 10-11-2023
Доводы так себе. А почему возвращать старое название именно нужно? Почему новое не придумать?
17:23:12 10-11-2023
А Меланжевый комбинат хоть рубль вложил в реконструкцию парка? Восстановленный парк - НАРОДНЫЙ, поэтому и жители должны принять решение о его названии. Не думаю, что горожане поддержат инициативу о переименовании
21:18:53 10-11-2023
Гость (17:23:12 10-11-2023) А Меланжевый комбинат хоть рубль вложил в реконструкцию парк... Комбинат с 35 по 85 год содержал парк.
21:21:50 10-11-2023
Гость (17:23:12 10-11-2023) А Меланжевый комбинат хоть рубль вложил в реконструкцию парк... на БМК раотали тысчи жителей горорда с 1935 по 1985 год парк был на балансе предприятия. И сейчас на комбинате работае более несколько тысчя барнаульцев.
22:38:35 10-11-2023
Гость (17:23:12 10-11-2023) А Меланжевый комбинат хоть рубль вложил в реконструкцию парк... Я горожанин. Живу в этом городе 56 лет. И я , и все мои друзья , за возвращение парку старого названия.
17:46:14 10-11-2023
Идея неплохая. Но где сейчас комбинат? Лучше назвать по месту расположения. Парк"Октябрьский".
18:08:35 10-11-2023
Гость (17:46:14 10-11-2023) Идея неплохая. Но где сейчас комбинат? Лучше назвать по мест... Что значит где? Где был, там и есть. На улице Кулагина.
18:21:21 10-11-2023
Гость (17:46:14 10-11-2023) Идея неплохая. Но где сейчас комбинат? Лучше назвать по мест... Вполне неплохое название, уж точно лучше Изумрудного, хоть какая то связь, а не взятое с "потолка"
18:24:15 10-11-2023
Парк имени Сталина
18:32:20 10-11-2023
Парк "Изумрудный" - это от "Волшебник Изумрудного города". Лет 20 назад даже промоутеры были - Страшила и Железный дровосек. Но переименовывать в парк БМК - смысл? Зачем путать людей? И, как уже было указано, БМК денег на парк не давал. А если ради исторической справедливости, то переименовывать надо до изначального - Крестовоздвиженское кладбище
18:37:40 10-11-2023
А давайте мост на Новом рынке Полторашкой звать, 1,5 года чинят, вот уж история, так история. Широкая пробка на Полторашке.
21:25:51 10-11-2023
Гость (18:37:40 10-11-2023) А давайте мост на Новом рынке Полторашкой звать, 1,5 года чи... Полтора года строить мост - это вообще-то вполне нормальные сроки.
21:39:51 10-11-2023
Гость (21:25:51 10-11-2023) Полтора года строить мост - это вообще-то вполне нормальные ... Ну да! Конечно, нормальные сроки. Вон Крымский мост (19км) строили целых 2 года! Через 2 года там было открыто движение легкового и пассажирского транспорта, сам Путин проехался на грузовике! Так что 500м возле Нового рынка за 1,5 года - это о-о-очень хороший срок))) Надеемся, что его получат устроители сего безобразия.
12:21:15 11-11-2023
Гость (21:39:51 10-11-2023) Ну да! Конечно, нормальные сроки. Вон Крымский мост (19км) с... Это верно, что Крымский мост длиной 19 км. Жаль, что вы не указали, что стоимость Крымского моста 227 млрд рублей. Стоимость моста в Барнауле 2 млрд рублей. Разница более чем в 100 раз. При неограниченном финансировании и когда вся страна строит, тогда да, Крымский мост за три года. А когда мост в Барнауле и деньги в кредит - тогда полтора.
18:39:10 10-11-2023
"Согласитесь, “Изумрудный” – очень странное название для парка", – заключил Климов. Серьёзно? Типа название "Парк БМК" менее странное чем Изумрудный?
20:59:56 10-11-2023
Гость (18:39:10 10-11-2023) "Согласитесь, “Изумрудный” – очень странное название для пар... Парк БМК намного правильнее! Есть же парк ВРЗ.
13:41:33 11-11-2023
Гость (20:59:56 10-11-2023) Парк БМК намного правильнее! Есть же парк ВРЗ. ... Изумрудный намного красивее и имеет уже новый смысл для молодёжи - изумрудная драгоценная зелень посреди города. И само слово красивое, как и парк. А эти три буквы, как и те три буквы не несут никакой смысловой нагрузки, лишь при расшифровке.
15:51:42 11-11-2023
Гость (13:41:33 11-11-2023) Изумрудный намного красивее и имеет уже новый смысл для моло... Если вы мужского пола, вас на тяге к мужикам еще не поймали? Голубикой пахнуть начало...
18:53:59 10-11-2023
На месте завода Химволокно предлагаю поставить памятник.
18:55:00 10-11-2023
Парк культуры и отдыха Октябрьского района!
19:14:31 10-11-2023
Вот как парк Октябрьский его точно будут узнать. Потому что даже сейчас так и называют "Меланжевский". Через семь лет городу 300 летие, многие исторические здания сейчас на реконструкции. Жители знают историю нашего города ,а туристы узнают о нём как о городе промышленных предприятий и заводов. В годы ВОВ меланжевый комбинат работал круглосуточно, всё для фронта. После военное время комбинат был огроменным и важным предприятием , сколько километров ткани ткал для страны. Пусть сейчас БМК не вложил денег в его восстановление, как тут кто-то сказал. Люди как и тогда работали и отдыхали. Вот увидите наш БМК развернётся.
21:17:00 10-11-2023
гость (19:14:31 10-11-2023) Вот как парк Октябрьский его точно будут узнать. Потому что ... БМК и сейчас активно работает. Передовое предприятие.
07:47:24 11-11-2023
Гость (21:17:00 10-11-2023) гость (19:14:31 10-11-2023) Вот как парк Октябрьский е... И принадлежит москвичам. Которым до нашего парка дела нет.
19:19:27 10-11-2023
Не нужно было изначально называть Изумрудный, для многих он Бмк и остался
07:48:35 11-11-2023
Вадим (19:19:27 10-11-2023) Не нужно было изначально называть Изумрудный, для многих он ... Ну так БМК от него отказался. вот и переименовали
19:21:59 10-11-2023
До сих пор меланжевым его многие называют.
22:41:11 10-11-2023
Я (19:21:59 10-11-2023) До сих пор меланжевым его многие называют.... да все его так называют. Ни разу не слышал , чтобы кто-то Изумрудным назвал.
19:22:34 10-11-2023
Весь смысл что от истории хотят оторвать.
19:45:29 10-11-2023
"Изумрудный" - отличное название парка, очень даже красивое!!!
19:49:06 10-11-2023
Так мы его так и зовём, по-старому! Меланжеаский парк, или парк БМК. Магазин "Красный", тоже когда-то переименовывали в "Юбилейный". Не прижилось.
20:02:02 10-11-2023
До устройства кладбища, там барнаульцы пасли домашнюю живность. Не плохо будет звучать парк под именем "Козий луг". Хоть что-то в городе появиться уютное, домашнее, крестьянское название. Вообще то в далеком прошлом весь берег Оби в черте города называли "Глядень".
20:55:13 10-11-2023
Именно Парк Меланжевый! Для справки: когда делали реконструкцию "Молодёжного театра Алтая"(это рекламное название!), то главным условием было сохранение фронтальной части ДК БМК, а также сохранение ограды!
07:51:06 11-11-2023
Гость (20:55:13 10-11-2023) Именно Парк Меланжевый! Для справки: когда делали реконструк... А вот в парке историческую ограду так и не сохранили...
21:24:19 10-11-2023
Климов - КАДУМ
21:29:32 10-11-2023
Парк комбината? А почему не парк четвёртого цилиндра ШПГ? Парк БМК это канцелярское обозначение подведомственности, что, к тому же, уже не соответствует действительности. А нынешний парк это для не только место для отдыха созерцания, но и еще символ возрождения города. С него начался тот перелом в противостоянии застройщиков и здравомыслящих горожан. Тогда уж парк Добрых Надежд назвать.
22:10:47 10-11-2023
Идея "Козьего луга" хороша. В парке возможен живой уголок с козами. Пусть пасутся. Травы там много. В номенклатуру парка внести должность козий пастух. Будет очень даже комфортно. Белки же там бегают и никому не мешают. Козы будут смотреться не хуже.
22:18:14 10-11-2023
Обязательно оставить название БМК, в память о всех людях работающих на Меланжевом комбинате. Это наша история, наша гордость !!! Пусть "Изумрудный" город строит на новом месте!!!
22:47:53 10-11-2023
В 1946 году от парка БМК выдвинулись 12 лыжников, в живых осталось 2е, страшная страница города Барнаул, когда в январе 1946 года погибло 10 человек, заводы работали по 12 часов без выходных, Парк БМК - это история. Круче перевала Дятлова.
00:24:40 11-11-2023
Думается, что БМК свои соответствующие налоги перечисляет в бюджет города и края, из которых и берутся деньги на ремонт и содержание таких объектов, как Изумрудный парк. А нашему краю не повезло с наличием, а скорее с отсутствием, местных "Газпромов" и подобных богатеньких структур. Ну, может, кроме местных пивнушно- алгозаводиков. Вот эти "местные газпромы-разливайки эликсиров жизни" только и могут "выделять" из своего кармана дополнительные небюджетные деньги на культбыт горожан. Думается,ни за просто так. Все остальные предприятия деньги кладут в соответствующие бюджетные составляющие для последующего распила городскими чиновниками. Так, что я не стал бы говорить, что тот же БМК не имеет никакого отношения к финансированию "Изумрудного" и других подобных объектов...
03:12:28 11-11-2023
Если уж возвращать историческое название то "городское кладбище "Оно там и было до 1948 года На костях строили парк Никогда не была в этом парке и не пойду . Плохая аура
14:14:51 11-11-2023
Сторожил (03:12:28 11-11-2023) Если уж возвращать историческое название то "городское кладб... В Барнауле уж так повелось - Нагорный парк (бывший ВДНХ), Юбилейный (Пороховой, захоронение японский военнопленных), Парк БМК. Возможно это и правильно обустраивать в таких местах парковую зону, но только без громкой музыки и прочих свистоплясок.
09:57:32 11-11-2023
Меланжевый парк. Как звали, так и зовём. Можно переименовать в Комсомольский. Связь с историей.
10:46:17 11-11-2023
Парк должен именоваться "Загляденье". Все привязки к заводам, месяцам года и пр. излишни. У парка должна быть своя душа, эмоциональная аура.
12:06:33 11-11-2023
Почему как только у нас что-нибудь доведут до ума, так начинают появляться разные умники с переименованием, с внесением каких-либо изменений (дополнений)… Почему когда парк стоял заросший и заср…ый про него не вспоминал Меланжевый комбинат. И никто в тот момент не думал, какое бы название этому месту присвоить. Как только мы видим огромную проделанную клевую работу, так сразу начинается… и про историческую ценность вспоминать и прочее. Всё в наших руках! Сделайте что-нибудь своими руками для города (края), для его жителей и называйте как хотите! А на готовое не надо разивать роток!
13:18:21 11-11-2023
Олеся (12:06:33 11-11-2023) Почему как только у нас что-нибудь доведут до ума, так начин... Ну "дошли руки" до парка Юбилейный. Постепенно его обустраивают для прогулок и велосипедистов. Никто и не собирался новое название дать. А то что есть историческое название именно парка БМК, то это факт! Вы же ни разу не вспомнили про ДК Трансмаш, который просто разрушается. Вот вам и предложение - "Всё в наших руках! Сделайте что-нибудь своими руками для города (края), для его жителей и называйте как хотите!"
20:27:59 11-11-2023
Олеся (12:06:33 11-11-2023) Почему как только у нас что-нибудь доведут до ума, так начин... ]Климов 25 лет работал журналистом и орал про этот парк раньше многих. Можно погуглить. То что спонтанная группа активистов подняла вопрос и на него отреагировала администрация, это следствие нескольких факторов. Если бы в тот год не выборы Томенко, а оставили бы Карлина, то не видать бы нам парка. И Вакаев бы сидел в депутатах и молчал, как он это всегда делал. Чем вам нравится название Изумрудный? Это как раз напоминание о временах частной компании арендатора Тулина. И не он начал валить парк, а другая компания, которая захватила парк и начала готовить под застройку. Учите историю. Если сегодня администрация восстанавливает исторический облик парка, то надо вернуть героическое название. В чем проблема? Что от парка убудет? А бабушкам, которые работали на БМК и выходили на субботники в парке, будет приятно. Климов предлагаете поменять название, а не парк отобрать у народа.
13:28:26 11-11-2023
В Москве, в самом центре города, есть Дом культуры «ГЭС-2». Название оставили, хотя там была именно ГЭС-2! А вот сейчас, после большой реконструкции внутри здания, там Дом культуры «ГЭС-2», в котором соединяются самые разные творческие практики — лекции, киносеансы, творческие мастер-классы, концерты, перформансы и т. д.. Надо спокойно относится к историческим названиям и сохранять именно исторические названия. Хотя... можно и филармонии вернуть настоящее название -Народный дом. А?))))))))))
15:52:14 11-11-2023
БМК парк угробил , превратил в бомжатник и захолустье для наркоманов, с чего ради теперь парк должен носить имя БМК? Да и самого БМК нет давно, есть ООО, АО и прочее , как мы можем наблюдать , которые даже территорию и здание БМК бывшего содержать и облагородить не могут.....пусть для начала у себя на территории порядок наведут.
20:31:04 11-11-2023
Татьяна (15:52:14 11-11-2023) БМК парк угробил , превратил в бомжатник и захолустье для на... С какой стати БМК угробил парк. Парк в начале 90-х перешел городу, администрация парка передала его в аренду. Последний арендатор Тулин у него парк отняли. Нашлись люди, которые захватили парк и начали рубить деревья, собираясь строить дом. при чем тут БМК.
16:19:49 11-11-2023
Главным делом нашей жизни // Может стать любой пустяк // Надо только твёрдо верить // Что главнее дела нет // И тогда не помешают // Нам ни холод, ни жара // Задыхаясь от восторга, заниматься чепухой ! /// (Г.Остер, "Вредные советы")
00:55:29 12-11-2023
Гость (14:14:51 11-11-2023) В Барнауле уж так повелось - Нагорный парк (бывший ВДНХ), Юб... Этот парк никогда не пользоваться популярностью у горожан. Только последние годы усиленно пропогандируют его значимость.Это место должно быть законсервированное ещё лет на 20. Веселье на костях не допустимо!
10:47:42 12-11-2023
Если парку и вернут старое название, то я его, всё равно, буду называть "Изумрудный" и ничего у вас не выйдет) Ещё мне нравятся умники с высокими моральными устоями, которых беспокоит что парк построен на ☠️ Организуйте сбор на памятник, согласуйте с администрацией место и поставьте его в парке, тем самым увековечив этот исторический факт... Тот максимум, который вы можете осуществить, но что-то мне подсказывает, что ваш максимум это презренно смотреть на людей, гуляющих там и писать осуждающие комментарии!!!
19:07:20 17-11-2023
Нужно быть последовательным арт-критику.Если парку нужно вернуть старое название,то почему бы не вернуть и Дому культуры БМК?