В Барнауле предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч за продажу спиртного подростку

Осужденный и ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления

01 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 60 тысяч рублей индивидуального предпринимателя за продажу алкоголя несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

"15 февраля 2024 года [бизнесмен] продал несовершеннолетнему напиток с содержанием этилового спирта 4,9% оборота. Преступные действия выявлены и пресечены сотрудниками полиции", – рассказали в ведомстве.

На суде предприниматель оправдывался, что заблуждался в возрасте покупателя и потому продал ему алкоголь. Однако этот довод сочли несостоятельным.

В прокуратуре отметили, что осужденный и ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичное преступление, но правильных выводов из этих ситуаций он для себя не сделал.