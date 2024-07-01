В Барнауле предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч за продажу спиртного подростку
Осужденный и ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления
01 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 60 тысяч рублей индивидуального предпринимателя за продажу алкоголя несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
"15 февраля 2024 года [бизнесмен] продал несовершеннолетнему напиток с содержанием этилового спирта 4,9% оборота. Преступные действия выявлены и пресечены сотрудниками полиции", – рассказали в ведомстве.
На суде предприниматель оправдывался, что заблуждался в возрасте покупателя и потому продал ему алкоголь. Однако этот довод сочли несостоятельным.
В прокуратуре отметили, что осужденный и ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичное преступление, но правильных выводов из этих ситуаций он для себя не сделал.
14:25:44 01-07-2024
Я считаю, что закон неправильный. Штрафовать надо не только предприятие, потому что бывают такие подростки-переростки, что в голову не придёт просить паспорт, но и родителей такого подростка, потому что не приняли мер, чтобы их дитё не бухало. А то как-то однобоко выходит, да и в качестве засланного казачка детишек используют. А вы попробуйте по-честному!
14:54:45 01-07-2024
Из рассказа выходит, что как минимум трое подростков , благодаря этому предренимателю, должны находиться в детском доме. А их родители лишены родительских прав. Или тут аиноват только продавец???
16:45:43 01-07-2024
в прошлом году в бассейне видела, как папа водил взрослого, на мой взгляд, дядю с бородой на занятия в детскую группу. а ему всего ничего лет было. просто такой кавказский ребенок.
23:23:35 01-07-2024
Подстава от конкурентов! В 16 лет некоторые могут выглядеть на все 25