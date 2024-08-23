В Барнауле представят новое шоу с легендарными хитами Sandra, Gregorian и Enigma

В Барнауле 2 ноября в ДК Мотор состоится представление новое программы "Return to Innocence" с элементами электроники, эмбиента и хорового пения, благодаря чему получат уникально звучание легендарные хиты Sandra, Gregorian и Enigma.

"В программе виртуозно сочетается этно и поп-музыка. 12 этно-флейт, рожков и дудок создают удивительные звуковые пейзажи, которые невозможно воссоздать иначе. Мягкое и глубокое звучание духовых инструментов дарит особую атмосферу и настроение. Сочетание этих инструментов в стиле нью-эйдж обогащает музыкальное полотно и делает его более проникновенным и эмоциональным. Этот проект - яркий пример того, как смелые идеи приводят к созданию чего-то по-настоящему великолепного", - отметили организаторы мероприятия.