В Барнауле покажут легендарные концерты Scorpions с симфоническим оркестром

Хиты Scorpions исполнит группа Rock Believers

01 августа 2024, 10:15, ИА Амител

В ДК Барнаула 9 октября пройдет The Scorpions tribute show – это воссоздание легендарных концертов Scorpions с симфоническим оркестром.

"Вы услышите только лучшие хиты легендарной группы в невероятной симфонической обработке. Виртуозное исполнение, блистательные оркестровые аранжировки, великолепный звук и свет – те составляющие, которые делают Scorpions tribute show обязательным к посещению", – отметили организаторы мероприятия.

Хиты Scorpions исполнит группа Rock Believers. Вокалист: восходящая звезда российской сцены Евгений Колчин (группы "Маврин", Hardballs, "Гран-КуражЪ"). Дирижер и художественный руководитель: Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь, бессменный дирижер российских туров Scorpions, и Алессандро Сафина.

Scorpions – одна из самых любимых и популярных рок-групп в нашей стране. Коллектив, который не нуждается в представлении. Их альбом Blackout входит в "100 лучших рок-альбомов всех времен", а ряд зарубежных клиник используют композиции Scorpions как часть музыкальной терапии. Визитная карточка Scorpions – лирические баллады. Романтические композиции Still Loving You, Send Me an Angel знакомы каждому меломану. А знаменитая песня Wind of Change стала гимном целого поколения.