В Барнауле покажут легендарные концерты Scorpions с симфоническим оркестром
Хиты Scorpions исполнит группа Rock Believers
01 августа 2024, 10:15, ИА Амител
В ДК Барнаула 9 октября пройдет The Scorpions tribute show – это воссоздание легендарных концертов Scorpions с симфоническим оркестром.
"Вы услышите только лучшие хиты легендарной группы в невероятной симфонической обработке. Виртуозное исполнение, блистательные оркестровые аранжировки, великолепный звук и свет – те составляющие, которые делают Scorpions tribute show обязательным к посещению", – отметили организаторы мероприятия.
Хиты Scorpions исполнит группа Rock Believers. Вокалист: восходящая звезда российской сцены Евгений Колчин (группы "Маврин", Hardballs, "Гран-КуражЪ"). Дирижер и художественный руководитель: Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь, бессменный дирижер российских туров Scorpions, и Алессандро Сафина.
Scorpions – одна из самых любимых и популярных рок-групп в нашей стране. Коллектив, который не нуждается в представлении. Их альбом Blackout входит в "100 лучших рок-альбомов всех времен", а ряд зарубежных клиник используют композиции Scorpions как часть музыкальной терапии. Визитная карточка Scorpions – лирические баллады. Романтические композиции Still Loving You, Send Me an Angel знакомы каждому меломану. А знаменитая песня Wind of Change стала гимном целого поколения.
10:17:10 01-08-2024
Скорпы-это круто!!! Я был в Н-ске на их концерте.
11:04:25 01-08-2024
Гость (10:17:10 01-08-2024) Скорпы-это круто!!! Я был в Н-ске на их концерте.... Это когда было то? До наступления времен вставания с колен?
13:18:39 01-08-2024
Гость (11:04:25 01-08-2024) Это когда было то? До наступления времен вставания с колен?... апрель 2008 г
22:52:09 02-08-2024
Гость (10:17:10 01-08-2024) Скорпы-это круто!!! Я был в Н-ске на их концерте.... Это когда билеты продали людям.А Скорпы не приехали.Было круто в Н- сек.
11:04:37 01-08-2024
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Гость (11:04:37 01-08-2024) Солист легендарной группы Scorpions обвинил...vesti.az›s... Вы не читайте азербайджанских газет, вы музыку слушайте, она вне политики