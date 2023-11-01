В Барнауле прекратят ходить трамваи № 1 и 4 из-за разбора разворотного кольца

Для удобства пассажиров организуют автобус № 99

01 ноября 2023, 14:39, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru

В Барнауле с 4 ноября начнут демонтировать разворотное кольцо со стороны ТЦ "Пионер". На время демонтажа и строительства новых путей прекратят ходить трамваи по маршрутам № 1 и 4, сообщает телеграм-канал "Мост".

Для удобства пассажиров организуют автобус № 99. Он будет курсировать от остановки "Площадь Спартака" по проспектам Красноармейскому, Строителей и Ленина до остановки "Новый рынок". Уточняется, что на линии будут работать автобусы большого класса с 06:00 до 21:00 с интервалом движения девять минут.

На маршруте при этом будут действовать все виды транспортных карт и льготный проезд для отдельных категорий граждан. Также будет действовать тариф "Электронный пересадочный проездной билет" – им можно воспользоваться при пересадке на троллейбусы № 1, 6, 7 и трамваи № 3 и 7.

"Пользователь сможет сделать одну бесплатную пересадку с трамвая или троллейбуса на автобус и наоборот", – отмтили в канале.

Ранее сообщили, что мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют к 30 ноября, как и планировалось. Сейчас на путепроводе укладывают промежуточные слои асфальта и делают подъезд к нему.