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В Барнауле изъяли 60 тысяч сим-карт, с которых зарубежные мошенники звонили россиянам

Сим-фермы, которые работали с иностранцами, обнаружили в нескольких городских квартирах

06 марта 2025, 14:12, ИА Амител

В Барнауле полиция пресекла бизнес с обслуживанием телефонных мошенников из-за рубежа. Несколько узлов связи использовали для подмены иностранных номеров на российские. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Первую сим-ферму правоохранители обнаружили, когда расследовали хищение денег у жительницы Бийска. Полицейские установили, что аферисты совершили преступление с использованием сим-карты, находившейся в барнаульском многоквартирном доме.

В арендованном жилье нашли специализированное оборудование. В ходе обысков и осмотров оперативники выявили еще несколько квартир с узлами связи.

"В общей сложности изъято 150 сим-банков, более ста единиц компьютерной техники, свыше 60 тысяч сим-карт российских и зарубежных операторов связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Оборудование направлено на экспертизу", – написала Ирина Волк.

Барнаул Происшествия Мошенники

Комментарии 15

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Гость

14:30:09 06-03-2025

Это Парковая, 71?

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Гость

14:54:44 06-03-2025

Соседи?)))

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Гость

15:02:37 06-03-2025

Гость (14:54:44 06-03-2025) Соседи?)))... Таксую - дом помню.

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гость

14:44:32 06-03-2025

Хорошо, что изъяли.

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Гость

15:00:18 06-03-2025

Ещё часть нашли недавно полицейские из Санкт-Петербурга. В Барнауле! Неужели такая ситуация во всех городах России?

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Гость

15:34:27 06-03-2025

Вопрос: через кого приобрели столько симок?

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Элен без ребят

22:41:32 06-03-2025

Гость (15:34:27 06-03-2025) Вопрос: через кого приобрели столько симок?... не знаю как сейчас, в прошлом году видела, как парень получал в ПВЗ штук 200 или 300 симок, они по рублю продавались на маркетплейсах.

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Олег

15:39:15 06-03-2025

Край развивается - раз в месяц по нарколаборатории закрывают с приличной производительностью. Узел связи -это новенькое.
Как то связь прослеживается.

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Гость

16:40:07 06-03-2025

наверняка это связано с украинской армией, там целое подразделение боеворе выкачивающее деньги из граждан россии посредством телефонной связи и пси воздействия
однозначно это терроризм и раскрыта террористическая ячейка в Барнауле
членов ячейки и пособников террористов задержали или они ушли?
и вопрос сколько времени эта ячейка действовала безнаказанно тут?

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Гость

17:07:45 06-03-2025

Полиция - красавцы!
Нужны показательные порки, конфискация имущества и многолетние посадки.
Чтобы молодежь не гналась за легким "заработком".

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Гость

17:23:22 06-03-2025

Я давно подозревал, что Барнаул столица мира...!

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Гость

18:27:30 06-03-2025

Вот, что происходит когда у людей в душе вакуум. Господи, дай людям покаяния...

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гость

00:17:41 07-03-2025

Никакие законы не будут преградой для мошенников, только показательный расстрел снизит в сотни раз это зло,которое обрушилось на граждан РФ.

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холмс

13:21:27 07-03-2025

гость (00:17:41 07-03-2025) Никакие законы не будут преградой для мошенников, только пок... расстрел генофонд выбьет и численность снизит
нееет пороть плетью надо до рубцов. Два раза хорошо выпороть на месяц каторжных работ там глядишь и расстрел не понадобится
я против смертной казни. я за плеть и александровский строй

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Гость

15:45:06 07-03-2025

холмс (13:21:27 07-03-2025) расстрел генофонд выбьет и численность снизитнееет порот... Зачем нам такой поганый воровской генофонд нужен

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