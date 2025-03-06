В Барнауле изъяли 60 тысяч сим-карт, с которых зарубежные мошенники звонили россиянам

Сим-фермы, которые работали с иностранцами, обнаружили в нескольких городских квартирах

06 марта 2025, 14:12, ИА Амител

В Барнауле полиция пресекла бизнес с обслуживанием телефонных мошенников из-за рубежа. Несколько узлов связи использовали для подмены иностранных номеров на российские. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Первую сим-ферму правоохранители обнаружили, когда расследовали хищение денег у жительницы Бийска. Полицейские установили, что аферисты совершили преступление с использованием сим-карты, находившейся в барнаульском многоквартирном доме.

В арендованном жилье нашли специализированное оборудование. В ходе обысков и осмотров оперативники выявили еще несколько квартир с узлами связи.