В Барнауле изъяли 60 тысяч сим-карт, с которых зарубежные мошенники звонили россиянам
Сим-фермы, которые работали с иностранцами, обнаружили в нескольких городских квартирах
06 марта 2025, 14:12, ИА Амител
В Барнауле полиция пресекла бизнес с обслуживанием телефонных мошенников из-за рубежа. Несколько узлов связи использовали для подмены иностранных номеров на российские. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Первую сим-ферму правоохранители обнаружили, когда расследовали хищение денег у жительницы Бийска. Полицейские установили, что аферисты совершили преступление с использованием сим-карты, находившейся в барнаульском многоквартирном доме.
В арендованном жилье нашли специализированное оборудование. В ходе обысков и осмотров оперативники выявили еще несколько квартир с узлами связи.
"В общей сложности изъято 150 сим-банков, более ста единиц компьютерной техники, свыше 60 тысяч сим-карт российских и зарубежных операторов связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Оборудование направлено на экспертизу", – написала Ирина Волк.
14:30:09 06-03-2025
Это Парковая, 71?
14:54:44 06-03-2025
Соседи?)))
15:02:37 06-03-2025
Гость (14:54:44 06-03-2025) Соседи?)))... Таксую - дом помню.
14:44:32 06-03-2025
Хорошо, что изъяли.
15:00:18 06-03-2025
Ещё часть нашли недавно полицейские из Санкт-Петербурга. В Барнауле! Неужели такая ситуация во всех городах России?
15:34:27 06-03-2025
Вопрос: через кого приобрели столько симок?
22:41:32 06-03-2025
Гость (15:34:27 06-03-2025) Вопрос: через кого приобрели столько симок?... не знаю как сейчас, в прошлом году видела, как парень получал в ПВЗ штук 200 или 300 симок, они по рублю продавались на маркетплейсах.
15:39:15 06-03-2025
Край развивается - раз в месяц по нарколаборатории закрывают с приличной производительностью. Узел связи -это новенькое.
Как то связь прослеживается.
16:40:07 06-03-2025
наверняка это связано с украинской армией, там целое подразделение боеворе выкачивающее деньги из граждан россии посредством телефонной связи и пси воздействия
однозначно это терроризм и раскрыта террористическая ячейка в Барнауле
членов ячейки и пособников террористов задержали или они ушли?
и вопрос сколько времени эта ячейка действовала безнаказанно тут?
17:07:45 06-03-2025
Полиция - красавцы!
Нужны показательные порки, конфискация имущества и многолетние посадки.
Чтобы молодежь не гналась за легким "заработком".
17:23:22 06-03-2025
Я давно подозревал, что Барнаул столица мира...!
18:27:30 06-03-2025
Вот, что происходит когда у людей в душе вакуум. Господи, дай людям покаяния...
00:17:41 07-03-2025
Никакие законы не будут преградой для мошенников, только показательный расстрел снизит в сотни раз это зло,которое обрушилось на граждан РФ.
13:21:27 07-03-2025
гость (00:17:41 07-03-2025) Никакие законы не будут преградой для мошенников, только пок... расстрел генофонд выбьет и численность снизит
нееет пороть плетью надо до рубцов. Два раза хорошо выпороть на месяц каторжных работ там глядишь и расстрел не понадобится
я против смертной казни. я за плеть и александровский строй
15:45:06 07-03-2025
холмс (13:21:27 07-03-2025) расстрел генофонд выбьет и численность снизитнееет порот... Зачем нам такой поганый воровской генофонд нужен