В Барнауле пресекли незаконную продажу сильнодействующих препаратов
Их продавали через магазины спортпита
28 июня 2025, 11:35, ИА Амител
В Барнауле полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих веществ через сеть магазинов спортивного питания, сообщили в МВД региона.
Сбытом препаратов занимались трое жителей города. По данным оперативников, делали они это на протяжении нескольких месяцев с 2024-го.
"Фигурант, являющийся индивидуальным предпринимателем, приобретал запрещенный в свободном обороте товар через нелегальный онлайн-магазин и реализовывал его при помощи двух его подельников, которые работают продавцами в магазинах спортивного питания Барнаула", — рассказали в МВД.
Правоохранители изъяли у подозреваемых 300 ампул с сильнодействующими веществами, "способными причинить серьезный вред здоровью". Как подчеркнули в полиции, реализация эти препаратов должна производиться только при наличии лицензии через аптеки и только по рецепту врача.
Партию нелегального товара оценили в 1,5 млн руб.
Следователи возбудили уголовное дело по семи эпизодам по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
Полиция ищет других людей, которые могли быть в замешаны в этом деле.
12:21:56 28-06-2025
Штангисты 50-х так много кололи себе тестостерона, что писать могли лишь через катетер. Привет дгпж... Кому сегодня это мясо нужно, мужская красота обесценена. Во главе зарабатывание денег, а экзогенный тестстерон как раз таки токсичен для нейронов мозга те он мешает трезво думать попросту говоря.
12:57:20 28-06-2025
Видимо хотели спортсменам-качкам помочь...