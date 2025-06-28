В Барнауле пресекли незаконную продажу сильнодействующих препаратов

Их продавали через магазины спортпита

28 июня 2025, 11:35, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих веществ через сеть магазинов спортивного питания, сообщили в МВД региона.

Сбытом препаратов занимались трое жителей города. По данным оперативников, делали они это на протяжении нескольких месяцев с 2024-го.

"Фигурант, являющийся индивидуальным предпринимателем, приобретал запрещенный в свободном обороте товар через нелегальный онлайн-магазин и реализовывал его при помощи двух его подельников, которые работают продавцами в магазинах спортивного питания Барнаула", — рассказали в МВД.

Правоохранители изъяли у подозреваемых 300 ампул с сильнодействующими веществами, "способными причинить серьезный вред здоровью". Как подчеркнули в полиции, реализация эти препаратов должна производиться только при наличии лицензии через аптеки и только по рецепту врача.

Партию нелегального товара оценили в 1,5 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело по семи эпизодам по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Полиция ищет других людей, которые могли быть в замешаны в этом деле.