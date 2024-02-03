В Барнауле презентовали книгу о единственном народном художнике Алтая

Монография появится в библиотеках и школах Барнаула

03 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Монография о Михаиле Будкееве / Фото: barnaul.press

В Барнауле представили книгу о единственном народном художнике России из Алтайского края Михаиле Будкееве. Он автор множества пейзажей Алтая и других уголков России, бытовых сюжетов и панорам Барнаула.

Как сообщили в мэрии, с инициативой о создании книги выступил сын художника Сергей. Коллеги и друзья народного мастера помогли подготовить материалы, а администрация города оказала поддержку в изготовлении монографии.

В книге рассматриваются разные периоды жизни и творчества художника, анализ его творчества искусствоведами, архивные фото, иллюстрации, а также дневники и воспоминания. Появится книга в библиотеках и школах города.