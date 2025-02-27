В Барнауле презентовали выставки, посвященные 250-летию горного инженера Петра Фролова

Проект приурочен к 300-летию начала горного производства на Алтае

27 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Презентация выставок, посвященных горному инженеру Петру Фролову / Фото: Министерство культуры Алтайского края, АКЗС

В Государственном архиве Алтайского края 25 февраля состоялось открытие сразу двух выставок, посвященных 250-летнему юбилею выдающегося горного инженера и начальника Колывано-Воскресенских (Алтайских) заводов Петра Козьмича Фролова. Юбилейный год знаменуется двумя масштабными выставочными проектами, призванными познакомить жителей края с жизнью и деятельностью этого уникального и одаренного человека, сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Первая экспозиция, получившая название "Петр Козьмич Фролов – алтайский новатор", представляет собой передвижную выставку, созданную совместными усилиями Алтайского краеведческого музея, Государственного архива региона и Российского государственного исторического архива. Семь стендов раскрывают разные грани личности Фролова, начиная с его детства и юности и прослеживая его карьерный путь от Змеиногорского рудника до руководящих постов. Главной темой выставки стало новаторство Петра Фролова, проявившееся во всех областях его деятельности.

"Мы стремились показать многогранность личности Петра Фролова – его происхождение, семью, талант чертежника, изобретателя и архитектора, его вклад в создание краеведческого музея и развитие библиотечного дела", – отметила заместитель директора Краеведческого музея Юлия Абрамова, подчеркнув богатство и уникальность представленных материалов. Посетители увидят редкие архивные документы, включая уникальные рисунки и чертежи Фролова из собрания Российского исторического архива, а также музейные экспонаты, в том числе артефакты, связанные со строительством первой чугунно-рельсовой дороги. Барнаул обязан Петру Фролову появлением ансамбля Демидовской площади и личной разработкой проекта Демидовского столпа. До июня передвижная выставка будет экспонироваться на различных площадках Барнаула, включая музеи и библиотеки, после чего отправится по краю.

Второй выставочный проект – виртуальная выставка "Рожден для устройства и благосостояния этого края…", созданная краевым архивом в сотрудничестве с РГИА и Государственным архивом Томской области. В ее онлайн-экспозиции представлено более 60 архивных документов.

Важность просветительских проектов, посвященных таким выдающимся личностям, как Петр Фролов, подчеркнули председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко и министр культуры региона Елена Безрукова, выразив благодарность организаторам выставок за их значимую работу.