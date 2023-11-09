В Барнауле при ДТП отбросило иномарку на пешехода

Мужчине оказали медпомощь в больнице

09 ноября 2023, 18:15, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Северо-Западной в Барнауле 9 ноября.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что 37-летний водитель Honda HR-V при повороте налево на зеленый не уступил дорогу Toyota Corsa.

"В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на 46-летнего мужчину, который стоял на тротуаре у пешеходного перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора", — рассказали в ведомстве.

Пострадавшему оказали медпомощь в больнице, не госпитализирован.