В Барнауле при ДТП отбросило иномарку на пешехода
Мужчине оказали медпомощь в больнице
09 ноября 2023, 18:15, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Северо-Западной в Барнауле 9 ноября.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что 37-летний водитель Honda HR-V при повороте налево на зеленый не уступил дорогу Toyota Corsa.
"В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на 46-летнего мужчину, который стоял на тротуаре у пешеходного перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора", — рассказали в ведомстве.
Пострадавшему оказали медпомощь в больнице, не госпитализирован.
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