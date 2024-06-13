В Барнауле при пожаре в четырехэтажном доме пострадали два человека

Спасатели эвакуировали 12 человек

13 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Пожар в доме на улице Чайковского / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в ночь на 13 июня произошел пожар в четырехэтажном доме по улице Чайковского, сообщили в МЧС Алтайского края.

В квартире на втором этаже горели вещи и мебель.

На месте работали 27 специалистов с шестью автоцистернами и одной автолестницей. Они потушили огонь на площади 10 "квадратов" и эвакуировали 12 человек, в том числе ребенка.

При этом пострадали двое жильцов. 56-летнего мужчину и 86-летнюю женщину госпитализировали с отправлением продуктами горения.

Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем.