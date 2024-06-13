В Барнауле при пожаре в четырехэтажном доме пострадали два человека
Спасатели эвакуировали 12 человек
13 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Пожар в доме на улице Чайковского / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле в ночь на 13 июня произошел пожар в четырехэтажном доме по улице Чайковского, сообщили в МЧС Алтайского края.
В квартире на втором этаже горели вещи и мебель.
На месте работали 27 специалистов с шестью автоцистернами и одной автолестницей. Они потушили огонь на площади 10 "квадратов" и эвакуировали 12 человек, в том числе ребенка.
При этом пострадали двое жильцов. 56-летнего мужчину и 86-летнюю женщину госпитализировали с отправлением продуктами горения.
Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем.
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