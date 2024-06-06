Дом на Алтае загорелся после попадания молнии
На месте работали пожарные
06 июня 2024, 18:22, ИА Амител
Фото с места пожара / "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае во время грозы загорелся дом. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, возгорание произошло в поселке Центральном в микрорайоне Благодатное. Молния ударила в крышу, после чего огонь начал распространяться. На месте работали пожарные.
Также сообщается, что пожар во время грозы произошел в Заринске.
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