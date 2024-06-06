Дом на Алтае загорелся после попадания молнии

На месте работали пожарные

06 июня 2024, 18:22, ИА Амител

Фото с места пожара / "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае во время грозы загорелся дом. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, возгорание произошло в ​поселке Центральном в микрорайоне Благодатное. Молния ударила в крышу, после чего огонь начал распространяться. На месте работали пожарные.

Также сообщается, что пожар во время грозы произошел в Заринске.