Барнаулец задолжал государству 2,2 млн рублей за ведение бизнеса

В Алтайском крае индивидуальный предприниматель погасил задолженность перед государством после ареста автомобиля Hyundai Solaris, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула задолжал государству 2,2 млн рублей. Самостоятельно эту проблему он не решал, поэтому судебные приставы возбудили исполнительное производство.

"Установив, что в собственности у мужчины имеется автомобиль, судебные приставы составили акт описи и ареста иномарки. Должник, узнав, что в ближайшее время будет привлечен специалист-оценщик, а далее машина будет передана на реализацию, погасил всю сумму задолженности", – рассказали в ведомстве.