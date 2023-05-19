В Барнауле приступили к монтажу памятника Николаю Чудотворцу. Фото
Установку завершат 22 мая, после памятник освятят
19 мая 2023, 14:52, ИА Амител
Памятник Николаю Чудотворцу / Фото: amic.ru
В Барнауле начали монтаж памятника Николаю Чудотворцу, который будет расположен возле Никольского храма на проспекте Ленина.
Напомним, 22 мая закончат установку памятника, отлитого на ростовском литейном заводе, а потом освятят.
На данный момент при помощи автокрана скульптуру одного из наиболее почитаемых христианских святых устанавливают на постамент.
Памятник в городе появился по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия.
15:03:17 19-05-2023
Архитектура не слышали, нет?
15:08:30 19-05-2023
Гость (15:03:17 19-05-2023) Архитектура не слышали, нет?... ???
15:20:35 19-05-2023
А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанавливали. Обещали памятник летчикам-инструкторам и летнему училищу. Только вот и камня того уже нет…
16:09:59 19-05-2023
Гость (15:20:35 19-05-2023) А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанав... Зачем лётчикам. Вот чудотворцам - это да. Мы же в 15 веке живём.
18:20:30 19-05-2023
Гость (16:09:59 19-05-2023) Зачем лётчикам. Вот чудотворцам - это да. Мы же в 15 веке жи... А ты думал. Если у нас народ маски медицинские не признает и вакцинацию, то разве можно его назвать просвещенным? Невежественный народ.
18:18:29 19-05-2023
Гость (15:20:35 19-05-2023) А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанав... Так и училища летного тоже уже нет.
21:47:14 19-05-2023
Гость (15:20:35 19-05-2023) А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанав... Не помню.
16:50:15 19-05-2023
Это экуменизм. В православной традиции не делают и не поклоняются статуям, а только иконам.
18:17:52 19-05-2023
Гость (16:50:15 19-05-2023) Это экуменизм. В православной традиции не делают и не поклон... А что вы хотите, если вместо патриарха- торгаш...
18:19:10 19-05-2023
Гость (16:50:15 19-05-2023) Это экуменизм. В православной традиции не делают и не поклон... Памятники святым не для поклонения ставят, а в память о святом.
17:35:09 19-05-2023
Ну захотелось тебе поставить самодельный памятник, ну выбери пустырь и ставь! Не трогай то, что за 100 лет до тебя грамотно и красиво построили! Не лезь к церкви -она шедевр, ставь свои чудеса в отдельном месте! Но нет же, присоседиться надо, присосаться.
21:31:19 19-05-2023
Гость (17:35:09 19-05-2023) Ну захотелось тебе поставить самодельный памятник, ну выбери... А разве это без согласия храма ставят? Написано же "по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия".
13:48:35 20-05-2023
Гость (21:31:19 19-05-2023) А разве это без согласия храма ставят? Написано же "по благо... Церковь строили уже как памятник для солдат русско-японской войны. Смысл как раз и был в том, чтобы и через 100 лет люди приходили по совсем другим поводам, но по названию церкви вспоминали этих солдат тоже. То есть тихо, аккуратно и исторично. А теперь люди, никакого отношения к тем события неимением, решили авторов церкви подправить. Мало им показалось. Ну метрополит - должность духовная. Он то, казалось бы, как раз и должен был защитить столетнюю церковь от художественной порчи, но...
18:46:33 20-05-2023
Митрополит Сергий впал в грех экуменизма?
21:38:26 20-05-2023
Гость (18:46:33 20-05-2023) Митрополит Сергий впал в грех экуменизма?... Хоть прочитай в энциклопедии, что такое экуменизм. К месту и не к месту лепишь это слово.
04:07:36 21-05-2023
Гость (21:38:26 20-05-2023) Хоть прочитай в энциклопедии, что такое экуменизм. К месту и... Ты глуповат для таких тем...