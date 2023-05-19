НОВОСТИОбщество

В Барнауле приступили к монтажу памятника Николаю Чудотворцу. Фото

Установку завершат 22 мая, после памятник освятят

19 мая 2023, 14:52, ИА Амител

В Барнауле начали монтаж памятника Николаю Чудотворцу, который будет расположен возле Никольского храма на проспекте Ленина.

Напомним, 22 мая закончат установку памятника, отлитого на ростовском литейном заводе, а потом освятят.

На данный момент при помощи автокрана скульптуру одного из наиболее почитаемых христианских святых устанавливают на постамент.

Памятник в городе появился по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия.

Что за двухметровый памятник святому поставили в Барнауле во дворе частного дома

В Барнауле во дворе частного дома на перекрёстке улиц Червонная и Восточная появилась большая скульптура человека в парадной священнической одежде и православной митре. Amic.ru узнал, что это за памятник
НОВОСТИОбщество
Барнаул религия памятники

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

15:03:17 19-05-2023

Архитектура не слышали, нет?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:30 19-05-2023

Гость (15:03:17 19-05-2023) Архитектура не слышали, нет?... ???

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:35 19-05-2023

А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанавливали. Обещали памятник летчикам-инструкторам и летнему училищу. Только вот и камня того уже нет…

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:59 19-05-2023

Гость (15:20:35 19-05-2023) А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанав... Зачем лётчикам. Вот чудотворцам - это да. Мы же в 15 веке живём.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:30 19-05-2023

Гость (16:09:59 19-05-2023) Зачем лётчикам. Вот чудотворцам - это да. Мы же в 15 веке жи... А ты думал. Если у нас народ маски медицинские не признает и вакцинацию, то разве можно его назвать просвещенным? Невежественный народ.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:29 19-05-2023

Гость (15:20:35 19-05-2023) А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанав... Так и училища летного тоже уже нет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:14 19-05-2023

Гость (15:20:35 19-05-2023) А когда то, в начале 2000, на алее напротив, камень устанав... Не помню.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:15 19-05-2023

Это экуменизм. В православной традиции не делают и не поклоняются статуям, а только иконам.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:52 19-05-2023

Гость (16:50:15 19-05-2023) Это экуменизм. В православной традиции не делают и не поклон... А что вы хотите, если вместо патриарха- торгаш...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:10 19-05-2023

Гость (16:50:15 19-05-2023) Это экуменизм. В православной традиции не делают и не поклон... Памятники святым не для поклонения ставят, а в память о святом.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:09 19-05-2023

Ну захотелось тебе поставить самодельный памятник, ну выбери пустырь и ставь! Не трогай то, что за 100 лет до тебя грамотно и красиво построили! Не лезь к церкви -она шедевр, ставь свои чудеса в отдельном месте! Но нет же, присоседиться надо, присосаться.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:19 19-05-2023

Гость (17:35:09 19-05-2023) Ну захотелось тебе поставить самодельный памятник, ну выбери... А разве это без согласия храма ставят? Написано же "по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия".

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:35 20-05-2023

Гость (21:31:19 19-05-2023) А разве это без согласия храма ставят? Написано же "по благо... Церковь строили уже как памятник для солдат русско-японской войны. Смысл как раз и был в том, чтобы и через 100 лет люди приходили по совсем другим поводам, но по названию церкви вспоминали этих солдат тоже. То есть тихо, аккуратно и исторично. А теперь люди, никакого отношения к тем события неимением, решили авторов церкви подправить. Мало им показалось. Ну метрополит - должность духовная. Он то, казалось бы, как раз и должен был защитить столетнюю церковь от художественной порчи, но...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:33 20-05-2023

Митрополит Сергий впал в грех экуменизма?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:26 20-05-2023

Гость (18:46:33 20-05-2023) Митрополит Сергий впал в грех экуменизма?... Хоть прочитай в энциклопедии, что такое экуменизм. К месту и не к месту лепишь это слово.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:07:36 21-05-2023

Гость (21:38:26 20-05-2023) Хоть прочитай в энциклопедии, что такое экуменизм. К месту и... Ты глуповат для таких тем...

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров