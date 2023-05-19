В Барнауле приступили к монтажу памятника Николаю Чудотворцу. Фото

Установку завершат 22 мая, после памятник освятят

19 мая 2023, 14:52, ИА Амител

















Памятник Николаю Чудотворцу / Фото: amic.ru

В Барнауле начали монтаж памятника Николаю Чудотворцу, который будет расположен возле Никольского храма на проспекте Ленина.

Напомним, 22 мая закончат установку памятника, отлитого на ростовском литейном заводе, а потом освятят.

На данный момент при помощи автокрана скульптуру одного из наиболее почитаемых христианских святых устанавливают на постамент.

Памятник в городе появился по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия.