В Барнауле приступили к реконструкции Мемориала Славы. Фото

Площадь Победы теперь частично перекрыта

18 июля 2024, 11:42, ИА Амител

Реконструкция Мемориала Славы в Барнауле / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В Барнауле стартовали работы по реконструкции Мемориала Славы, приуроченные к 80-летию Великой Победы.

С 17 июля центральная часть площади у монумента "Прощание" огорожена для проведения работ, сообщает мэрия города. Специалисты демонтируют старое плиточное покрытие и готовят площадку к обновлению.

В рамках благоустройства модернизируют систему освещения, заменят плитку и бордюрный камень, обновят пандусы и гранитные лестницы. Работы по реконструкции Мемориала Славы ведет подрядчик ООО "Ной". Освещение территории обустроит МБУ "Барнаулгорсвет".

На эти цели из городского бюджета выделено 55 миллионов рублей.