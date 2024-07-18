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В Барнауле приступили к реконструкции Мемориала Славы. Фото

Площадь Победы теперь частично перекрыта

18 июля 2024, 11:42, ИА Амител

Реконструкция Мемориала Славы в Барнауле / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В Барнауле стартовали работы по реконструкции Мемориала Славы, приуроченные к 80-летию Великой Победы.

С 17 июля центральная часть площади у монумента "Прощание" огорожена для проведения работ, сообщает мэрия города. Специалисты демонтируют старое плиточное покрытие и готовят площадку к обновлению.

В рамках благоустройства модернизируют систему освещения, заменят плитку и бордюрный камень, обновят пандусы и гранитные лестницы. Работы по реконструкции Мемориала Славы ведет подрядчик ООО "Ной". Освещение территории обустроит МБУ "Барнаулгорсвет".

На эти цели из городского бюджета выделено 55 миллионов рублей.

Барнаул Благоустройство фоторепортажи

Комментарии 8

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Гость

12:09:28 18-07-2024

Да чем же старая плитка не устраивала?Мутят что-то...

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Гость

12:26:45 18-07-2024

Гость (12:09:28 18-07-2024) Да чем же старая плитка не устраивала?Мутят что-то...... Тем же, чем ровный асфальт на аллее на Ленина и на Молодежке, все ровно было, но у кого-то заводик по производству этой дурацкой плитки, наверное имеется.

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Гость

12:42:58 18-07-2024

Гость (12:09:28 18-07-2024) Да чем же старая плитка не устраивала?Мутят что-то...... Тем, что она в хлам вся развалилась. Сразу видно, что вы там не бываете. На диване удобнее

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Гость

12:46:23 18-07-2024

Гость (12:42:58 18-07-2024) Тем, что она в хлам вся развалилась. Сразу видно, что вы там... А ещё удобнее тем, кто эту плитку лепит. Раньше там было просто крошкой кирпичной всё покрыто и никому не приходило в голову очередной бюджетец, по-дружески, освоить.

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Гость

00:24:46 19-07-2024

Гость (12:46:23 18-07-2024) А ещё удобнее тем, кто эту плитку лепит. Раньше там было пр... Ну вы-то много для города сделали. Вон как в комментариях языком трудитесь.

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Гость

17:35:51 18-07-2024

ООО Ной это арастрой?

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Гость

21:50:47 18-07-2024

В боковой аллее древнейшие бетонные плиты со времён постройки мемориала. Вот их давно пора заменить. Но, видимо, много хлопот и мало прибыли.

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Сергей

13:39:54 09-08-2024

Гранитную лестницу снесли трактором, теперь гомырят опалубку из кривых досок. Вот лестница то будет ! загляденье ! Года на полтора хватит.

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