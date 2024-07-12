Страшно ходить. Как выглядит мост на Калинина в Барнауле перед реконструкцией

Ремонт путепровода откладывали с 2019 года

12 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Мост на Калинина в июле 2024 года / Фото: amic.ru

Ремонт моста на проспекте Калинина в Барнауле, начатый в 2019 году, отложили из-за других объектов. Теперь же власти готовы вернуться к работам.

Мэрия Барнаула объявила тендер на корректировку проектно-сметной документации и разработку рабочей документации для реконструкции путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина.

Стоимость работ составляет 14,7 млн рублей. Победитель тендера должен будет до 1 октября 2024 года скорректировать имеющуюся проектную документацию, а затем до конца года пройти госэкспертизу и разработать рабочую документацию.

Реализация проекта завершится до 28 января 2025 года.

Напомним, ремонт моста откладывали из-за реконструкции путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года. А в 2023 году путепровод на Калинина был включен в план ремонта трех мостов, но тогда решили ограничиться "косметическими" работами.

Как выглядит мост сейчас – смотрите в нашей фотоленте.