Страшно ходить. Как выглядит мост на Калинина в Барнауле перед реконструкцией
Ремонт путепровода откладывали с 2019 года
12 июля 2024, 07:15, ИА Амител
Ремонт моста на проспекте Калинина в Барнауле, начатый в 2019 году, отложили из-за других объектов. Теперь же власти готовы вернуться к работам.
Мэрия Барнаула объявила тендер на корректировку проектно-сметной документации и разработку рабочей документации для реконструкции путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина.
Стоимость работ составляет 14,7 млн рублей. Победитель тендера должен будет до 1 октября 2024 года скорректировать имеющуюся проектную документацию, а затем до конца года пройти госэкспертизу и разработать рабочую документацию.
Реализация проекта завершится до 28 января 2025 года.
Напомним, ремонт моста откладывали из-за реконструкции путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года. А в 2023 году путепровод на Калинина был включен в план ремонта трех мостов, но тогда решили ограничиться "косметическими" работами.
Как выглядит мост сейчас – смотрите в нашей фотоленте.
08:22:35 12-07-2024
если еще и пешеходку отреставрируют будет супер а то стоит в плачевном состоянии идешь и боишьмя провалится
08:24:53 12-07-2024
Скорректировать изменившиеся за 5 лет цены на стройматериалы,услуги и зарплату стоит 14,7 миллионов рублей? Потом 5 лет будут искать источник финансирования ремонта,а там уже и новая корректировка маячит!
09:32:48 12-07-2024
ходить им страшно.
а жить, значит, не страшно?
а кому сейчакс легко? пить водку тоже невкусно, а ничего - терпим, морщимся, и пьем! вот на выходные жара - а надо!
11:12:02 12-07-2024
Этот мост похож на какую-то времянку... Которая стала как обычно постоянкой.
11:22:44 12-07-2024
Там кто-то ходит?
11:35:36 12-07-2024
Гость (11:22:44 12-07-2024) Там кто-то ходит?... представьте себе - да. те , кому на жилплощадку нужно ходят. и машины едут
14:10:56 12-07-2024
"Да вы покрасить (отремонтировать) даже не можете все то, что было построено при моем деде!"