В Барнауле приступят к ремонту одного из зданий школы № 13. Где будут учиться дети?

Здание, в котором проходят занятия для младших школьников, было построено ещё в 1902 году и требует капительного ремонта

11 апреля 2023, 17:44, ИА Амител

Школа № 13 / Фото: barnaul.org

В Барнауле в ближайшее время планируют начать ремонт одного из зданий школы № 13 (ул. Анатолия, 193). Работы проведут за счёт городского бюджета.

Как пояснили в городском комитете по образованию, здание школы № 13 состоит из двух частей. Первый блок был построен ещё в 1902 году, в нём располагаются начальные классы, его и собираются капитально отремонтировать. Второй блок пристроен к основному зданию в 1956 году и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Председатель комитета по образованию города Андрей Муль сообщил, что требуется детальное инструментальное обследование здания перед ремонтом. А так как и подготовка документации, и проведение капремонта требует длительного времени, совместно с администрацией школы принято решение начать работы уже сейчас, не дожидаясь окончания учебного года.

А где будут учиться школьники?

Ученики будут заниматься в близлежащей школе, сообщили в администрации.

Так, уже в среду, 12 апреля, уроки для начальных классов школы № 13 будут проходить в школе № 54. При этом режим работы учебного заведения будет сохранён, учащиеся будут обучаться в две смены, как и прежде, подчеркнул Муль.

Ученики 5-11 классов будут заниматься во второй части здания школы № 13.

А как младшеклассники будут добираться до школы № 54?

Их будут организовано подвозить. "Комитет по образованию прорабатывает вопрос организации подвоза учащихся начальных классов от здания школы № 13 к школе № 54, чтобы минимизировать неудобства для учащихся и родителей", – сообщили в пресс-службе администрации города.

Какие ещё школы сейчас ремонтируют в Барнауле?

В настоящее время по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", инициированной партией "Единая Россия", проводится капитальный ремонт трёх барнаульских школ. Это лицей № 3, школа № 48 и Барнаульский кадетский корпус.

Учебный процесс для учащихся этих учебных заведений организован в близлежащих образовательных организациях. А для учащихся школы № 48 организован подвоз к месту обучения.