В Барнауле продают легендарную "Волгу" с "летящим оленем" 1960 года выпуска
Машина полностью отреставрирована
24 января 2025, 12:30, ИА Амител
ГАЗ-21 "Волга" / Фото: "Авито"
В Барнауле выставлена на продажу отреставрированная советская "Волга" 1960 года выпуска. Объявление появилось на "Авито".
"В прекрасном состоянии, на ходу, отреставрирован, салон новый. Продается с номером 021. Гидравлический усилитель руля, однозонный климат-контроль, 15-дюймовые шины", – говорится в объявлении.
Машина сохранила аутентичный вид, на капоте установлен тот самый "летящий олень". Салон автомобиля отреставрирован в духе времени: обивка выдержана в светлых тонах, как было модно в 60-е. Под капотом двигатель на 2,5 литра. Продают автомобиль за 750 тысяч рублей.
13:12:25 24-01-2025
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13:17:09 24-01-2025
за 750 тысяч рублей ---- все равно наверное уже будет ломаться, а детали поди уже не достать
13:42:52 24-01-2025
Гость (13:17:09 24-01-2025) за 750 тысяч рублей ---- все равно наверное уже будет ломать... Сложность представляют элементы кузова, фары, фонари, декор. В остальной части можно найти замену. У нашей 21-й например двигатель и коробка были уже с 24-й.
13:38:41 24-01-2025
Я на такой водить учился, правда коробка там была уже с 24-й, 4-х ступенчатая.
13:42:51 24-01-2025
Сейчас, уже, наверное, любую деталь можно отсканировать и 3d-литьём отлить или просто повторить, введя все параметры в литейный станок
13:54:13 24-01-2025
Гость (13:42:51 24-01-2025) Сейчас, уже, наверное, любую деталь можно отсканировать и 3d... Прикольно. Тогда 750 тысяч не дорого
14:02:47 24-01-2025
Гость (13:42:51 24-01-2025) Сейчас, уже, наверное, любую деталь можно отсканировать и 3d... Верно, мы можем это сделать. Только литье делается с припуском под мехобработку. важно еще точно обработать изделие. Но как правило запчасти тех времен точностью не обладают великой.
Недавно крышку сканировали от мотоцикла АУДИ бывшая DKW , так это прородитель нашего ИЖ. один в один крышечка только не дюраль а чугун. Прикольно.
14:06:24 24-01-2025
Вы ее видели?? Что называют «реставрацией»? Бампера кривые, в обычной серебрянке. По кузову вмятинки небольшие, салон хороший (наверное он самое дорогое, что есть в этой машине). Про руль молчу, он просто обмотан в изоленту…на удивление белая, а не синяя. Я не знаю за что тут 750к отдавать, максимум 300 и то много. Товарищи реставраторы , рекомендую посетить сайт заз-газ-ваз. Там запчасти и хром на любой вкус.
14:12:58 24-01-2025
Олень тут лишний. Эта волга судя по бамперам, оптике и решётке радиатора - третьей серии. А на них оленей уже не ставили. Так что минус 150000 от хотелки
14:57:37 24-01-2025
Гость (13:17:09 24-01-2025) за 750 тысяч рублей ---- все равно наверное уже будет ломать... Такие машины покупают не для того, чтобы на них ездить..
17:36:37 24-01-2025
Зачем заз-газ-ваз, если есть пункты приема металлолома. Хотела купить эту машину, но увидел это «чудо» в Арене, сразу расхотелось. Реставрацией и не пахнет, просто облита, бампер и руль говорят за себя и за качество «реставрации». Самое дорогое только олень
17:48:14 24-01-2025
Иван Сергеевич Красносельский (17:36:37 24-01-2025)Хотела купить эту машину Ивана, не покупай. Девочки на Волгах смешно смотрятся.
19:55:56 24-01-2025
Гость (17:48:14 24-01-2025) Ивана, не покупай. Девочки на Волгах смешно смотрятся.... А девочки по имени Иван даже не смешно))
00:24:15 25-01-2025
сейчас модно Ретро, особый шик. Машины, моцики, автодома, караваны, велики, радиолы... как вложение денег и особый шик, для богатых хобби