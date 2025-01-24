В Барнауле продают легендарную "Волгу" с "летящим оленем" 1960 года выпуска

Машина полностью отреставрирована

24 января 2025, 12:30, ИА Амител

ГАЗ-21 "Волга" / Фото: "Авито"

В Барнауле выставлена на продажу отреставрированная советская "Волга" 1960 года выпуска. Объявление появилось на "Авито".

"В прекрасном состоянии, на ходу, отреставрирован, салон новый. Продается с номером 021. Гидравлический усилитель руля, однозонный климат-контроль, 15-дюймовые шины", – говорится в объявлении.

Машина сохранила аутентичный вид, на капоте установлен тот самый "летящий олень". Салон автомобиля отреставрирован в духе времени: обивка выдержана в светлых тонах, как было модно в 60-е. Под капотом двигатель на 2,5 литра. Продают автомобиль за 750 тысяч рублей.