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В Барнауле во дворе многоэтажки очень дорого продают заброшенную избу на шести сотках

Избушка без окон и дверей находится ровно между двух высоток и выглядит максимально нелепо

04 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Заброшенный дом продают в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле выставили на продажу заброшенный деревянный дом, расположенный по адресу: переулок Циолковского, 94а, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Избушка без окон и дверей находится ровно между двух многоэтажек и выглядит максимально нелепо. А если учесть, что дома стоят довольно плотно, то "заброшка" находится буквально в десяти метрах. Ели бы там и сейчас жили люди, то происходящее скорее напоминало бы комедийный сериал, когда хозяева деревянного домика отказываются съезжать и поэтому застройщик не может оборудовать посередине обещанную детскую площадку. Настолько все комично.

"Площадь земли составляет всего 685 кв. метров. Собственник запросил за него 41 млн рублей", – отмечает издание.

В объявлении о продаже говорится, что участок "уникальный" и "идеально подходит под бизнес-застройку". Впрочем, учитывая масштаб, расположение и невозможность расширить территорию, возвести коммерчески выгодный объект вряд ли удастся.

Барнаул объявления недвижимость

Комментарии 52

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Элен без ребят

13:11:02 04-12-2024

сразу вспомнилось "хочу быть столбовой дворянкой!"))
дайте ему кто-нибудь Пушкина почитать.

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Гость

10:53:40 06-12-2024

Элен без ребят (13:11:02 04-12-2024) сразу вспомнилось "хочу быть столбовой дворянкой!"))дайт... Вот когда обретете землю, собственность и к вам придут и вас будут вынуждать продать все за три копейки, тогда и почитаете.

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Ну вот и собственно продавец)

18:47:15 06-12-2024

Гость (10:53:40 06-12-2024) Вот когда обретете землю, собственность и к вам придут и вас... Так а вам откуда знать что у него нет собственности. Вот про всех все знать будете тогда и цены адекватные ставить начнете, за 41 м довольно много вариантов готовой с арендаторами недвижимости большей площадью и хорошим мп

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Алла

13:15:36 04-12-2024

Тот случай, когда 3 года назад тебе давали 4млн, но ты выпендривался и теперь не знаешь, что с этим делать

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Гость

13:20:54 04-12-2024

Алла (13:15:36 04-12-2024) Тот случай, когда 3 года назад тебе давали 4млн, но ты выпен... как это не знает наоборот увеличил стоимость в 10 раз

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Гость

16:02:41 05-12-2024

Гость (13:20:54 04-12-2024) как это не знает наоборот увеличил стоимость в 10 раз ... У меня знакомый при застройки ул партизанская комсомольский лет 20 назад продал бабусин дом за полмиллиона долларов, думаю всё правильно делает. Продаст

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Гость

10:55:17 06-12-2024

Гость (16:02:41 05-12-2024) У меня знакомый при застройки ул партизанская комсомольский ... Вот именно, земля стоит больших денег и пусть эти деньги достанутся собственнику земли, а не мошенникам из администрации или застройщикам.

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Гость

13:49:43 04-12-2024

Алла (13:15:36 04-12-2024) Тот случай, когда 3 года назад тебе давали 4млн, но ты выпен... ну не давали. а вынуждали вместо дома и земли получить копейки недостаточные даже на покупку квартиры соответствующей площади.

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Гость

14:21:51 04-12-2024

Гость (13:49:43 04-12-2024) ну не давали. а вынуждали вместо дома и земли получить копей... А почему вы решили, что он достоин квартиры такой же площади? Его халупа, если ее перенести в какой-нибудь райцентр, будет стоить 300 тыс, и то не купят. Земля дорогая, скажете вы? А почему она стала дорогая? Потому что хозяин вкладывал в нее силы и средства? Нет, ничего он не вкладывал. Земля стала дорогая, потому что другие люди построили вокруг него цивилизацию. Они своим трудом, бизнесами и ипотеками подняли стоимость земли, а он теперь хочет за их счет безосновательно обогатиться, хотя палец о палец не ударил.

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Гость

16:36:36 04-12-2024

Гость (14:21:51 04-12-2024) А почему вы решили, что он достоин квартиры такой же площади... рыночек все порешает, ваши измышления можете оставить при себе)

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Гость

21:03:23 04-12-2024

Гость (16:36:36 04-12-2024) рыночек все порешает, ваши измышления можете оставить при се... Ахаха, как рыночек вас обдирает, так капиталисты эксплуататоры, вертай все взад как в СССР, а как рыночек позволяет вам обогатиться, так он сразу становится хорошим.
Только невдомек вам, что вы эти 40 млн. за халупу и оплатите, потому что бизнес или застройщик эту стоимость в свою цену включит. Дядя получит 40 млн. накупит квартир и будет вам же сдавать, а вы получите призрачную надежду, кто бабкин дом когда-нибудь тоже в цене взлетит, но нет.

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Андрей

00:41:48 05-12-2024

Гость (16:36:36 04-12-2024) рыночек все порешает, ваши измышления можете оставить при се... Рыночные отношения. Вы же не будете спорить, что участок на Рублевке стоит БЕШЕННЫХ денег!

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Гость

11:50:38 06-12-2024

Гость (14:21:51 04-12-2024) А почему вы решили, что он достоин квартиры такой же площади... Максимальная странная логика. Мне б на его месте было бы максимально до лампочки, кто там вокруг меня горбатится, кто там что обогатил. У земли есть спрос, почему мне нужно продавать её за бесценок?

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Андрей

00:39:21 05-12-2024

Гость (13:49:43 04-12-2024) ну не давали. а вынуждали вместо дома и земли получить копей... Весь вопрос в том, кто разрешил поставить в такой близости высотки без согласования с собственником этого жилого дома. Там исками к городу и застройщику высоток пахнет. И не надо ему дом этот продавать - в суд нужно идти и взыскивать, взыскивать.

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холмс

13:18:59 04-12-2024

41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную избушку с банькой елкой и парой мангалов можно сдавать. На праздники и новый год. По часам. Дорого. И отбоя от желающих не будет. Весь квартал деньги у владельцу понесет. Потому что все рядом. Ехать за город отмечать новый год не надо а тут все вот оно пожалуста и печка и дрова и баня и шашлык итд итп - прямо во дворе

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Гость

13:27:15 04-12-2024

холмс (13:18:59 04-12-2024) 41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную... ну да, ну да, в ремонт вложить надо "копеечку" конечно же. Ну и такое себе удовольствие в баньку ходить когда на тебя три дома по 11+ этажей смотрят. Хотя, некоторым возможно такое нравится.

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Элен без ребят

13:30:28 04-12-2024

холмс (13:18:59 04-12-2024) 41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную... да канеш дешево. надо брать стосорок))

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Гость

15:33:56 04-12-2024

холмс (13:18:59 04-12-2024) 41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную... Холмс, вы дурак? Какая баня посреди высотной застройки? Кто туда попрется, чтобы его под микроскопом рассматривали?

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Гость

13:33:08 04-12-2024

Магазин шаговой доступности можно построить

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Гость

19:16:30 04-12-2024

Гость (13:33:08 04-12-2024) Магазин шаговой доступности можно построить... Ага, и судя по площади он будет окупаться стотыщмиллионов лет. За нормальным ассортиментом все ходят а условную "Пятёрочку", тоже, кстати, шаговой доступности.

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Гость

13:51:34 04-12-2024

В Екатеринбурге на ул. Обувщиков 44 тоже во дворах многоэтажек стоит частный двух этажный дом. Но он жилой. Тоже долгая история там была. В итоге дом отбил хозяин.

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Гость

14:31:53 04-12-2024

Гость (13:51:34 04-12-2024) В Екатеринбурге на ул. Обувщиков 44 тоже во дворах многоэтаж... Тут дом после пожара и дедушка хозяин уже умер. Продают, видимо, наследнички

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Гость

16:35:50 04-12-2024

Гость (14:31:53 04-12-2024) Тут дом после пожара и дедушка хозяин уже умер. Продают, вид... Да, да я с Первомайки. И дедушку этого помню. Он отбивался от строителей, чтобы его не застроили. Теперь не кому отбиваться, по видимому...

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Гость

10:52:13 06-12-2024

Гость (16:35:50 04-12-2024) Да, да я с Первомайки. И дедушку этого помню. Он отбивался о... Все равно он молодец, сохранил для наследников такой капитал. Пусть теперь просят столько, сколько считают нужным. Собственник так и должен поступать. И никому он не должен объяснять почему так, а не иначе. А то привыкла администрация города людей выгонять на улицу за копейки, нарушая все их права. А потом их землю на аукционе за бешенные суммы продавать.

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Гость

13:57:58 04-12-2024

Можно построить новый дом на этой земле и жить в нем, вдали от шумных соседей.

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Гость

15:32:20 04-12-2024

Гость (13:57:58 04-12-2024) Можно построить новый дом на этой земле и жить в нем, вдали ... Вдали от шумных соседей???????? Вокруг вас несколько девяток нависших))))

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Гость

15:58:26 04-12-2024

Гость (15:32:20 04-12-2024) Вдали от шумных соседей???????? Вокруг вас несколько девяток... и дорога сразу за забором

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Пузырек

14:28:30 04-12-2024

Наблюдаю за домом лет 12, как дочь на площадку начал водить. Наслышан, что денег владельцу (дедушка с бородой) предлагали достаточно, предлагали квартиру в доме,но он уперся. Хочу тут жить. В результате строительной компании пришлось отказаться от детской площадки и построить укрепительную стену, которая обошлась недешево. Потом дом горел, стоял забррошенный. Никто не знает - жив дедушка?Предполагаю, что продают уже наследники.

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Пузырек

14:44:44 04-12-2024

За 41 000 000 купить землю и построить ИЖС себе за 15-20. Так себе удовольствие - на просмотр своей жизни трех высоток. На горе есть прекрасные варианты гораздо дешевле и в лесу почти. Если для коммерции - да что за бизнес, чтобы отбить эту цену?

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Гость

14:46:07 04-12-2024

Тупость и жадность в самом ярком проявлении. Когда строили эти 9 этажки панельки, наверняка предлагали им квартиру, а может и не одну. Раньше то квартиры не глядя раздавали, по прописанным.
А сейчас конечно никто не купит. Да и строить там ничего нельзя, по нормам. Жадность затмевает разум, понимаете, жадность......

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Гость

14:53:50 04-12-2024

Гость (14:46:07 04-12-2024) Тупость и жадность в самом ярком проявлении. Когда строили ... На сколько знаю - там не жадность, а тяга к "корням". Ну а про тупость - тут уже каждый сам судит. Конечно надо было менять на квартиру.

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Гость

15:00:07 04-12-2024

Гость (14:46:07 04-12-2024) Тупость и жадность в самом ярком проявлении. Когда строили ... это была жадность застройщика, он давал за землю копейки. Откуда вы берете эти истории, что люди обогатились на этом. Если учитывать, что застройщик не имел права подходить близко к этому участку своими домами, так как это нарушение СНИПов. А у нашей власти глазки как всегда закрыты. Сейчас та же самая фигня происходит с частным сектором на Матросова и Гущина, когда наши власти втихушку поменяли назначение земли, теперь их ИЖС типа сразу стали землей под многоэтажную застройку. И никто не спросил людей, хотят они или нет отдавать свои дома и землю под застройку, зато сразу нашлись люди, которые стали предлагать копейки за землю, а если не согласятся, то сжечь дома. Забыли историю про пожары в 2017 году в частном секторе в центре Ростова на Дону, когда сгорело больше сотни домов. Там тоже ходили, предлагали копейки и угрожали поджогами.

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Гость

19:13:14 04-12-2024

Гость (15:00:07 04-12-2024) это была жадность застройщика, он давал за землю копейки. От... Или нашу родную Никитина, которая выгорела за полгода половина улицы за полгода. Сплошные КЗ случились

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Гость

14:46:37 04-12-2024

Кому какое дело. Продавайте своё за сколько хотите, а собственнику не надо указывать за сколько продавать и продавать ему или нет. В противном случае вы просто завидуете ( признайтесь в этом хотя бы себе).

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Пузырек

14:49:43 04-12-2024

Как резюме - полный неликвид даже за 5 миллионов (могу ошибаться, что-нибудь может и можно построить). Там на согласование с градостроительным советом уйдем кучу сил. Так что 41 лям - это мечты. Надо было брать 15 лет назад, а сейчас - даже не знаю, что с этим делать,только налоги платить

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Гость

15:04:00 04-12-2024

Пузырек (14:49:43 04-12-2024) Как резюме - полный неликвид даже за 5 миллионов (могу ошиба... есть у нас в городе организация которая решает ВСЕ вопросы с градостроительным советом

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Гость

15:15:20 04-12-2024

Пузырек (14:49:43 04-12-2024) Как резюме - полный неликвид даже за 5 миллионов (могу ошиба... ну ладно вам полно полно. Магазин можно построить на этом месте будет вполне. Ну как например на ядерной-2. Небольшой магазин этажа на два-три. На первом сеть пустить на втором и третьем под офисы сдавать. И разрешения все сделают. Таких водворных зданий в городе пруд пруди. И с жильцами бодаться будет не надо. Не их земля а частника. Так что дед то знает что купят. И за 50 лямов купят.

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Гость

15:40:05 04-12-2024

Гость (15:15:20 04-12-2024) ну ладно вам полно полно. Магазин можно построить на этом ме... Дед умер, продают наследнички, которым при жизни деда на него было плевать. Никаких 50 тут быть не может никогда в жизни. Пятёра, не больше. Кому нужно покупать кусок в 6 соток за 50, еще столько же тратить на строительство нового здания, чтобы что? Чтобы снимать аренду в 1000 за квадрат полезной площади в месяц? При этом обслуживание здания также будет на вас как на собственнике. И сколько это будет отбиваться? пару веков?

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Гость

15:50:33 04-12-2024

Гость (15:40:05 04-12-2024) Никаких 50 тут быть не может никогда в жизни. Пятёра, не больше
Значит халупа сгниет. Но земля то никуда не денется. Хотя в целом согласен, цену задрали. Видимо решили красивой жизни хапнуть наследники.

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Андрей

00:53:24 05-12-2024

Гость (15:15:20 04-12-2024) ну ладно вам полно полно. Магазин можно построить на этом ме... Если они сейчас уступят или отдадут в долю челу с деньгами и тот вознамериться отстроить дом-свечку в несколько этажей, то как на это посмотрят жители высоток и чинуши? Он вправе! Да! Вопрос, что делать в этой свечке.

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Гость

15:16:19 04-12-2024

Меня, как получившего квартиру при сносе, трясет от таких новостей. Представляете, всех снесли, а тебя оставили с развалюхой. Это ведь кошмар. И таких домов (собственников) много по городу.

Там нормы до 9 этажки не позволят ничего построить, кроме коттеджа.

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Мила

15:54:28 04-12-2024

Жадность фраера сгубила.
За такие деньги никто не купит земельный участок.
Под застройку офиса покупали на Пролетарской дом старый угловой , хороший под езд с 2 улиц - 11 соток за 16 млн.
И это довольно хорошие деньги.
А тут 40 млн. за 6 соток земли в окружении многоэтажек без хорошего проезда.
Ну пусть ещё продает...Не даром есть пословица-скупой теряет дважды.

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Гость

16:17:03 04-12-2024

Мила (15:54:28 04-12-2024) Жадность фраера сгубила.За такие деньги никто не купит з... Сегодня даже полугодовой давности цены ничего абсолютно не значат. Так что сравнение абсолютно неправомерно. И 16 млн за большой по городским меркам участок это просто фантики.

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Гость

16:06:18 04-12-2024

Домик видимо сгорит до тла. И будет в центре города большое пепелище.

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гость

16:28:38 04-12-2024

Гость (16:06:18 04-12-2024) Домик видимо сгорит до тла. И будет в центре города большое ... но чье-то пепелище, а не застройщика)

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Гость

16:14:17 04-12-2024

Сегодня адекватная цена земли в центре города примерно 3,5-4,0 млн за сотку. Здесь 6,85 сотки. Получается примерно 24млн. То, что просят, явный перебор, рассчитанный на торг и большую скидку. А сруб дома просто отличный, он целый, не горел. Его перенести бы на новое место, он ещё полвека простоит.

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Мусик

16:44:23 04-12-2024

22:63:050348:175
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Циолковского, № 94а
Кадастровая стоимость: 2 560 879,35 руб.

до трех я думаю можно накинуть. не больше.

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Лариса

09:26:14 05-12-2024

Я б не продала.... Шашлычок бы жарила каждые выходные... А люди на балкончиквх смотрели и завидовали..... Хотите.. Могу и вам пожарить...

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Мусик

09:31:38 05-12-2024

Лариса (09:26:14 05-12-2024) Я б не продала.... Шашлычок бы жарила каждые выходные... А л... а ловить плевки и окурки?

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Гость

18:07:30 05-12-2024

Мусик (09:31:38 05-12-2024) а ловить плевки и окурки?... А ловить обратно?

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Светлана

18:53:28 05-12-2024

В этом доме 20 лет назад жили дедушка с бабушкой, когда район застраивали, они отстояли свое право жить в своем доме, хотя к ним применялись и довольно жёсткие незаконные методы. Потом дедушка доживал один, умер в своём же доме несколько лет назад. Из-за того, что в своё время были громкие суды, эту землю по-тихому теперь не забрать, у нас в районе так делают, вот и продают за дорого заинтересованным. Так и надо.

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Андрей

19:10:26 05-12-2024

В 90-х так выживали людей в частных домах , предлагали копейки, но не жилье. Молодцы хозяева, выжили , знают цену !

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