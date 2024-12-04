В Барнауле во дворе многоэтажки очень дорого продают заброшенную избу на шести сотках
Избушка без окон и дверей находится ровно между двух высоток и выглядит максимально нелепо
04 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу заброшенный деревянный дом, расположенный по адресу: переулок Циолковского, 94а, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Избушка без окон и дверей находится ровно между двух многоэтажек и выглядит максимально нелепо. А если учесть, что дома стоят довольно плотно, то "заброшка" находится буквально в десяти метрах. Ели бы там и сейчас жили люди, то происходящее скорее напоминало бы комедийный сериал, когда хозяева деревянного домика отказываются съезжать и поэтому застройщик не может оборудовать посередине обещанную детскую площадку. Настолько все комично.
"Площадь земли составляет всего 685 кв. метров. Собственник запросил за него 41 млн рублей", – отмечает издание.
В объявлении о продаже говорится, что участок "уникальный" и "идеально подходит под бизнес-застройку". Впрочем, учитывая масштаб, расположение и невозможность расширить территорию, возвести коммерчески выгодный объект вряд ли удастся.
13:11:02 04-12-2024
сразу вспомнилось "хочу быть столбовой дворянкой!"))
дайте ему кто-нибудь Пушкина почитать.
10:53:40 06-12-2024
Элен без ребят (13:11:02 04-12-2024) сразу вспомнилось "хочу быть столбовой дворянкой!"))дайт... Вот когда обретете землю, собственность и к вам придут и вас будут вынуждать продать все за три копейки, тогда и почитаете.
18:47:15 06-12-2024
Гость (10:53:40 06-12-2024) Вот когда обретете землю, собственность и к вам придут и вас... Так а вам откуда знать что у него нет собственности. Вот про всех все знать будете тогда и цены адекватные ставить начнете, за 41 м довольно много вариантов готовой с арендаторами недвижимости большей площадью и хорошим мп
13:15:36 04-12-2024
Тот случай, когда 3 года назад тебе давали 4млн, но ты выпендривался и теперь не знаешь, что с этим делать
13:20:54 04-12-2024
Алла (13:15:36 04-12-2024) Тот случай, когда 3 года назад тебе давали 4млн, но ты выпен... как это не знает наоборот увеличил стоимость в 10 раз
16:02:41 05-12-2024
Гость (13:20:54 04-12-2024) как это не знает наоборот увеличил стоимость в 10 раз ... У меня знакомый при застройки ул партизанская комсомольский лет 20 назад продал бабусин дом за полмиллиона долларов, думаю всё правильно делает. Продаст
10:55:17 06-12-2024
Гость (16:02:41 05-12-2024) У меня знакомый при застройки ул партизанская комсомольский ... Вот именно, земля стоит больших денег и пусть эти деньги достанутся собственнику земли, а не мошенникам из администрации или застройщикам.
13:49:43 04-12-2024
Алла (13:15:36 04-12-2024) Тот случай, когда 3 года назад тебе давали 4млн, но ты выпен... ну не давали. а вынуждали вместо дома и земли получить копейки недостаточные даже на покупку квартиры соответствующей площади.
14:21:51 04-12-2024
Гость (13:49:43 04-12-2024) ну не давали. а вынуждали вместо дома и земли получить копей... А почему вы решили, что он достоин квартиры такой же площади? Его халупа, если ее перенести в какой-нибудь райцентр, будет стоить 300 тыс, и то не купят. Земля дорогая, скажете вы? А почему она стала дорогая? Потому что хозяин вкладывал в нее силы и средства? Нет, ничего он не вкладывал. Земля стала дорогая, потому что другие люди построили вокруг него цивилизацию. Они своим трудом, бизнесами и ипотеками подняли стоимость земли, а он теперь хочет за их счет безосновательно обогатиться, хотя палец о палец не ударил.
16:36:36 04-12-2024
Гость (14:21:51 04-12-2024) А почему вы решили, что он достоин квартиры такой же площади... рыночек все порешает, ваши измышления можете оставить при себе)
21:03:23 04-12-2024
Гость (16:36:36 04-12-2024) рыночек все порешает, ваши измышления можете оставить при се... Ахаха, как рыночек вас обдирает, так капиталисты эксплуататоры, вертай все взад как в СССР, а как рыночек позволяет вам обогатиться, так он сразу становится хорошим.
Только невдомек вам, что вы эти 40 млн. за халупу и оплатите, потому что бизнес или застройщик эту стоимость в свою цену включит. Дядя получит 40 млн. накупит квартир и будет вам же сдавать, а вы получите призрачную надежду, кто бабкин дом когда-нибудь тоже в цене взлетит, но нет.
00:41:48 05-12-2024
Гость (16:36:36 04-12-2024) рыночек все порешает, ваши измышления можете оставить при се... Рыночные отношения. Вы же не будете спорить, что участок на Рублевке стоит БЕШЕННЫХ денег!
11:50:38 06-12-2024
Гость (14:21:51 04-12-2024) А почему вы решили, что он достоин квартиры такой же площади... Максимальная странная логика. Мне б на его месте было бы максимально до лампочки, кто там вокруг меня горбатится, кто там что обогатил. У земли есть спрос, почему мне нужно продавать её за бесценок?
00:39:21 05-12-2024
Гость (13:49:43 04-12-2024) ну не давали. а вынуждали вместо дома и земли получить копей... Весь вопрос в том, кто разрешил поставить в такой близости высотки без согласования с собственником этого жилого дома. Там исками к городу и застройщику высоток пахнет. И не надо ему дом этот продавать - в суд нужно идти и взыскивать, взыскивать.
13:18:59 04-12-2024
41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную избушку с банькой елкой и парой мангалов можно сдавать. На праздники и новый год. По часам. Дорого. И отбоя от желающих не будет. Весь квартал деньги у владельцу понесет. Потому что все рядом. Ехать за город отмечать новый год не надо а тут все вот оно пожалуста и печка и дрова и баня и шашлык итд итп - прямо во дворе
13:27:15 04-12-2024
холмс (13:18:59 04-12-2024) 41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную... ну да, ну да, в ремонт вложить надо "копеечку" конечно же. Ну и такое себе удовольствие в баньку ходить когда на тебя три дома по 11+ этажей смотрят. Хотя, некоторым возможно такое нравится.
13:30:28 04-12-2024
холмс (13:18:59 04-12-2024) 41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную... да канеш дешево. надо брать стосорок))
15:33:56 04-12-2024
холмс (13:18:59 04-12-2024) 41 миллион это даже дешево. Потому что эту отремонтированную... Холмс, вы дурак? Какая баня посреди высотной застройки? Кто туда попрется, чтобы его под микроскопом рассматривали?
13:33:08 04-12-2024
Магазин шаговой доступности можно построить
19:16:30 04-12-2024
Гость (13:33:08 04-12-2024) Магазин шаговой доступности можно построить... Ага, и судя по площади он будет окупаться стотыщмиллионов лет. За нормальным ассортиментом все ходят а условную "Пятёрочку", тоже, кстати, шаговой доступности.
13:51:34 04-12-2024
В Екатеринбурге на ул. Обувщиков 44 тоже во дворах многоэтажек стоит частный двух этажный дом. Но он жилой. Тоже долгая история там была. В итоге дом отбил хозяин.
14:31:53 04-12-2024
Гость (13:51:34 04-12-2024) В Екатеринбурге на ул. Обувщиков 44 тоже во дворах многоэтаж... Тут дом после пожара и дедушка хозяин уже умер. Продают, видимо, наследнички
16:35:50 04-12-2024
Гость (14:31:53 04-12-2024) Тут дом после пожара и дедушка хозяин уже умер. Продают, вид... Да, да я с Первомайки. И дедушку этого помню. Он отбивался от строителей, чтобы его не застроили. Теперь не кому отбиваться, по видимому...
10:52:13 06-12-2024
Гость (16:35:50 04-12-2024) Да, да я с Первомайки. И дедушку этого помню. Он отбивался о... Все равно он молодец, сохранил для наследников такой капитал. Пусть теперь просят столько, сколько считают нужным. Собственник так и должен поступать. И никому он не должен объяснять почему так, а не иначе. А то привыкла администрация города людей выгонять на улицу за копейки, нарушая все их права. А потом их землю на аукционе за бешенные суммы продавать.
13:57:58 04-12-2024
Можно построить новый дом на этой земле и жить в нем, вдали от шумных соседей.
15:32:20 04-12-2024
Гость (13:57:58 04-12-2024) Можно построить новый дом на этой земле и жить в нем, вдали ... Вдали от шумных соседей???????? Вокруг вас несколько девяток нависших))))
15:58:26 04-12-2024
Гость (15:32:20 04-12-2024) Вдали от шумных соседей???????? Вокруг вас несколько девяток... и дорога сразу за забором
14:28:30 04-12-2024
Наблюдаю за домом лет 12, как дочь на площадку начал водить. Наслышан, что денег владельцу (дедушка с бородой) предлагали достаточно, предлагали квартиру в доме,но он уперся. Хочу тут жить. В результате строительной компании пришлось отказаться от детской площадки и построить укрепительную стену, которая обошлась недешево. Потом дом горел, стоял забррошенный. Никто не знает - жив дедушка?Предполагаю, что продают уже наследники.
14:44:44 04-12-2024
За 41 000 000 купить землю и построить ИЖС себе за 15-20. Так себе удовольствие - на просмотр своей жизни трех высоток. На горе есть прекрасные варианты гораздо дешевле и в лесу почти. Если для коммерции - да что за бизнес, чтобы отбить эту цену?
14:46:07 04-12-2024
Тупость и жадность в самом ярком проявлении. Когда строили эти 9 этажки панельки, наверняка предлагали им квартиру, а может и не одну. Раньше то квартиры не глядя раздавали, по прописанным.
А сейчас конечно никто не купит. Да и строить там ничего нельзя, по нормам. Жадность затмевает разум, понимаете, жадность......
14:53:50 04-12-2024
Гость (14:46:07 04-12-2024) Тупость и жадность в самом ярком проявлении. Когда строили ... На сколько знаю - там не жадность, а тяга к "корням". Ну а про тупость - тут уже каждый сам судит. Конечно надо было менять на квартиру.
15:00:07 04-12-2024
Гость (14:46:07 04-12-2024) Тупость и жадность в самом ярком проявлении. Когда строили ... это была жадность застройщика, он давал за землю копейки. Откуда вы берете эти истории, что люди обогатились на этом. Если учитывать, что застройщик не имел права подходить близко к этому участку своими домами, так как это нарушение СНИПов. А у нашей власти глазки как всегда закрыты. Сейчас та же самая фигня происходит с частным сектором на Матросова и Гущина, когда наши власти втихушку поменяли назначение земли, теперь их ИЖС типа сразу стали землей под многоэтажную застройку. И никто не спросил людей, хотят они или нет отдавать свои дома и землю под застройку, зато сразу нашлись люди, которые стали предлагать копейки за землю, а если не согласятся, то сжечь дома. Забыли историю про пожары в 2017 году в частном секторе в центре Ростова на Дону, когда сгорело больше сотни домов. Там тоже ходили, предлагали копейки и угрожали поджогами.
19:13:14 04-12-2024
Гость (15:00:07 04-12-2024) это была жадность застройщика, он давал за землю копейки. От... Или нашу родную Никитина, которая выгорела за полгода половина улицы за полгода. Сплошные КЗ случились
14:46:37 04-12-2024
Кому какое дело. Продавайте своё за сколько хотите, а собственнику не надо указывать за сколько продавать и продавать ему или нет. В противном случае вы просто завидуете ( признайтесь в этом хотя бы себе).
14:49:43 04-12-2024
Как резюме - полный неликвид даже за 5 миллионов (могу ошибаться, что-нибудь может и можно построить). Там на согласование с градостроительным советом уйдем кучу сил. Так что 41 лям - это мечты. Надо было брать 15 лет назад, а сейчас - даже не знаю, что с этим делать,только налоги платить
15:04:00 04-12-2024
Пузырек (14:49:43 04-12-2024) Как резюме - полный неликвид даже за 5 миллионов (могу ошиба... есть у нас в городе организация которая решает ВСЕ вопросы с градостроительным советом
15:15:20 04-12-2024
Пузырек (14:49:43 04-12-2024) Как резюме - полный неликвид даже за 5 миллионов (могу ошиба... ну ладно вам полно полно. Магазин можно построить на этом месте будет вполне. Ну как например на ядерной-2. Небольшой магазин этажа на два-три. На первом сеть пустить на втором и третьем под офисы сдавать. И разрешения все сделают. Таких водворных зданий в городе пруд пруди. И с жильцами бодаться будет не надо. Не их земля а частника. Так что дед то знает что купят. И за 50 лямов купят.
15:40:05 04-12-2024
Гость (15:15:20 04-12-2024) ну ладно вам полно полно. Магазин можно построить на этом ме... Дед умер, продают наследнички, которым при жизни деда на него было плевать. Никаких 50 тут быть не может никогда в жизни. Пятёра, не больше. Кому нужно покупать кусок в 6 соток за 50, еще столько же тратить на строительство нового здания, чтобы что? Чтобы снимать аренду в 1000 за квадрат полезной площади в месяц? При этом обслуживание здания также будет на вас как на собственнике. И сколько это будет отбиваться? пару веков?
15:50:33 04-12-2024
Гость (15:40:05 04-12-2024) Никаких 50 тут быть не может никогда в жизни. Пятёра, не больше
Значит халупа сгниет. Но земля то никуда не денется. Хотя в целом согласен, цену задрали. Видимо решили красивой жизни хапнуть наследники.
00:53:24 05-12-2024
Гость (15:15:20 04-12-2024) ну ладно вам полно полно. Магазин можно построить на этом ме... Если они сейчас уступят или отдадут в долю челу с деньгами и тот вознамериться отстроить дом-свечку в несколько этажей, то как на это посмотрят жители высоток и чинуши? Он вправе! Да! Вопрос, что делать в этой свечке.
15:16:19 04-12-2024
Меня, как получившего квартиру при сносе, трясет от таких новостей. Представляете, всех снесли, а тебя оставили с развалюхой. Это ведь кошмар. И таких домов (собственников) много по городу.
Там нормы до 9 этажки не позволят ничего построить, кроме коттеджа.
15:54:28 04-12-2024
Жадность фраера сгубила.
За такие деньги никто не купит земельный участок.
Под застройку офиса покупали на Пролетарской дом старый угловой , хороший под езд с 2 улиц - 11 соток за 16 млн.
И это довольно хорошие деньги.
А тут 40 млн. за 6 соток земли в окружении многоэтажек без хорошего проезда.
Ну пусть ещё продает...Не даром есть пословица-скупой теряет дважды.
16:17:03 04-12-2024
Мила (15:54:28 04-12-2024) Жадность фраера сгубила.За такие деньги никто не купит з... Сегодня даже полугодовой давности цены ничего абсолютно не значат. Так что сравнение абсолютно неправомерно. И 16 млн за большой по городским меркам участок это просто фантики.
16:06:18 04-12-2024
Домик видимо сгорит до тла. И будет в центре города большое пепелище.
16:28:38 04-12-2024
Гость (16:06:18 04-12-2024) Домик видимо сгорит до тла. И будет в центре города большое ... но чье-то пепелище, а не застройщика)
16:14:17 04-12-2024
Сегодня адекватная цена земли в центре города примерно 3,5-4,0 млн за сотку. Здесь 6,85 сотки. Получается примерно 24млн. То, что просят, явный перебор, рассчитанный на торг и большую скидку. А сруб дома просто отличный, он целый, не горел. Его перенести бы на новое место, он ещё полвека простоит.
16:44:23 04-12-2024
22:63:050348:175
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Циолковского, № 94а
Кадастровая стоимость: 2 560 879,35 руб.
до трех я думаю можно накинуть. не больше.
09:26:14 05-12-2024
Я б не продала.... Шашлычок бы жарила каждые выходные... А люди на балкончиквх смотрели и завидовали..... Хотите.. Могу и вам пожарить...
09:31:38 05-12-2024
Лариса (09:26:14 05-12-2024) Я б не продала.... Шашлычок бы жарила каждые выходные... А л... а ловить плевки и окурки?
18:07:30 05-12-2024
Мусик (09:31:38 05-12-2024) а ловить плевки и окурки?... А ловить обратно?
18:53:28 05-12-2024
В этом доме 20 лет назад жили дедушка с бабушкой, когда район застраивали, они отстояли свое право жить в своем доме, хотя к ним применялись и довольно жёсткие незаконные методы. Потом дедушка доживал один, умер в своём же доме несколько лет назад. Из-за того, что в своё время были громкие суды, эту землю по-тихому теперь не забрать, у нас в районе так делают, вот и продают за дорого заинтересованным. Так и надо.
19:10:26 05-12-2024
В 90-х так выживали людей в частных домах , предлагали копейки, но не жилье. Молодцы хозяева, выжили , знают цену !