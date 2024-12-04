В Барнауле во дворе многоэтажки очень дорого продают заброшенную избу на шести сотках

Избушка без окон и дверей находится ровно между двух высоток и выглядит максимально нелепо

04 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Заброшенный дом продают в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле выставили на продажу заброшенный деревянный дом, расположенный по адресу: переулок Циолковского, 94а, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Избушка без окон и дверей находится ровно между двух многоэтажек и выглядит максимально нелепо. А если учесть, что дома стоят довольно плотно, то "заброшка" находится буквально в десяти метрах. Ели бы там и сейчас жили люди, то происходящее скорее напоминало бы комедийный сериал, когда хозяева деревянного домика отказываются съезжать и поэтому застройщик не может оборудовать посередине обещанную детскую площадку. Настолько все комично.

"Площадь земли составляет всего 685 кв. метров. Собственник запросил за него 41 млн рублей", – отмечает издание.

В объявлении о продаже говорится, что участок "уникальный" и "идеально подходит под бизнес-застройку". Впрочем, учитывая масштаб, расположение и невозможность расширить территорию, возвести коммерчески выгодный объект вряд ли удастся.