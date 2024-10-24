У дома есть просторный бассейн, сауна и помещение для охраны и персонала

24 октября 2024, 10:47, ИА Амител

Фото: Авито

В барнаульском поселке Пригородном за 120 млн рублей продают трехэтажный особняк площадью 650 квадратных метров, который оценят любители комфорта и уединения. Объявление опубликовано на "Авито".

"Рoскошный особняк для ценителей уединения и oбоcобленности. Сделaно вcе для кoмфopтa, oтдыха и вашeгo полнoцeнного восcтaнoвления в домашних услoвияx", – сказано в описании лота.

Во дворе есть просторный бассейн в помещeнии с витражным ocтеклeнием, сауна с отдельной душевой и зоной отдыха, помещение для охраны и персонала, а также беседка с зоной барбекю и территория с газонами, соснами, елями и прочей растительностью.

Всего у особняка три этажа, и на каждом, как утверждается, сделан "идеальный ремонт из дорогих материалов":

на первом этаже расположена кухня, гостиная, спальня, гостевой санузел и постирочная;

на втором – две спальни, санузел и большая игровая комната для детей;

на третьем – зал, просторные спальни с гардеробными, кабинет, санузел и дополнительный гардероб.

На опубликованных снимках практически никак не представлен экстерьер дома, однако продавец обещает показать больше снимков желающим по запросу.