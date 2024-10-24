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В Барнауле за 120 млн рублей продают рoскошный особняк для ценителей уединения

У дома есть просторный бассейн, сауна и помещение для охраны и персонала

24 октября 2024, 10:47, ИА Амител

Фото: Авито

В барнаульском поселке Пригородном за 120 млн рублей продают трехэтажный особняк площадью 650 квадратных метров, который оценят любители комфорта и уединения. Объявление опубликовано на "Авито".

"Рoскошный особняк для ценителей уединения и oбоcобленности. Сделaно вcе для кoмфopтa, oтдыха и вашeгo полнoцeнного восcтaнoвления в домашних услoвияx", – сказано в описании лота.

Во дворе есть просторный бассейн в помещeнии с витражным ocтеклeнием, сауна с отдельной душевой и зоной отдыха, помещение для охраны и персонала, а также беседка с зоной барбекю и территория с газонами, соснами, елями и прочей растительностью.

Всего у особняка три этажа, и на каждом, как утверждается, сделан "идеальный ремонт из дорогих материалов":

  • на первом этаже расположена кухня, гостиная, спальня, гостевой санузел и постирочная;
  • на втором – две спальни, санузел и большая игровая комната для детей;
  • на третьем – зал, просторные спальни с гардеробными, кабинет, санузел и дополнительный гардероб.

На опубликованных снимках практически никак не представлен экстерьер дома, однако продавец обещает показать больше снимков желающим по запросу.

Барнаул недвижимость

Комментарии 27

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Николай

10:51:38 24-10-2024

молдаване однако жили

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R22

11:05:53 24-10-2024

Николай (10:51:38 24-10-2024) молдаване однако жили... скорее - цыгане

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Гость

11:58:29 24-10-2024

R22 (11:05:53 24-10-2024) скорее - цыгане... Не, ковров ни одного нету

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Гость

10:58:30 24-10-2024

Национализировать и отдать под детский санаторий.

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Мусик

11:09:03 24-10-2024

Гость (10:58:30 24-10-2024) Национализировать и отдать под детский санаторий. ... перепланировать... подкрасить.... пластик этот убрать...
а чё - годная идея.
только с земельным участком непонятно - чёта маловат аднака, гулять надо деткам, в футбол.

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Гость

11:12:51 24-10-2024

Гость (10:58:30 24-10-2024) Национализировать и отдать под детский санаторий. ... на растерзание

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Гость

11:49:55 24-10-2024

Гость (10:58:30 24-10-2024) Национализировать и отдать под детский санаторий. ... У шариковых всегда так: отнять и поделить.

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Гость

12:39:13 24-10-2024

Гость (11:49:55 24-10-2024) У шариковых всегда так: отнять и поделить.... а у кого - "распилить" и свалить,

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Гость

11:03:57 24-10-2024

красиво. сейчас так не строят. все ушло в минимализм, из поддонов и коробок. очень жаль. очень.

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Гость

12:11:43 24-10-2024

два стула из дворца (с)
и слава Богу, что не строят. Вся эта роспись и ламбрекены понятны в исторических особняках и дворцах..но новодел в барнаульском селе с подобными интерьерами выглядит странно и неуместно

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Гость

11:04:01 24-10-2024

Цыгане валят - хоромы распродают.

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Гость

11:13:20 24-10-2024

унитаз не золотой, гаишники не оценят

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Лупеглазый

11:25:09 24-10-2024

Когда колхознику перепадают деньги, то появляются такие дома в колхозе. Зачем такой дом в пригороде Барнаула?

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Гость

11:46:42 24-10-2024

Фото какие-то неживые

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Гость

11:48:22 24-10-2024

Интересна судьбы хозяина

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ВВП

13:18:38 24-10-2024

Гость (11:48:22 24-10-2024) Интересна судьбы хозяина... Вариантов не много, или лежит или сидит))

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Гость

13:44:34 24-10-2024

ВВП (13:18:38 24-10-2024) Вариантов не много, или лежит или сидит))... Тоже об этом подумал

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Гость

14:22:27 24-10-2024

ВВП (13:18:38 24-10-2024) Вариантов не много, или лежит или сидит))... или переехал

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Гость

12:43:34 24-10-2024

безвкусица

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ППШариков

13:42:07 24-10-2024

"Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много." (с)

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Гость

13:56:27 24-10-2024

ну етить колотить! даже стол теннисный... на колёсиках!?

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Гость

14:21:26 24-10-2024

отписались все ипотечники еврооднушек

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Гость

14:53:55 24-10-2024

Какая дикая цыганщина. А ведь человек за это деньги отдавал)

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Гость

15:17:01 24-10-2024

пардоньте, мой мизинец начал топыриться, пока пью чай, листая эти фото

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Гость

15:30:54 24-10-2024

и постирочная --- хозяева там постирушки устраивали

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Гость

16:06:03 24-10-2024

Странно. Почему молчит перец, который за высотки в центре города глотку рвал? Почему своего "афторитетного" мнения не оставил насчет этих хором? С Ракшиными вроде бы (вась-вась) по имени называл в интернете, вот только знают ли они этого "субъекта"?

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Гость

20:49:28 24-10-2024

Никого не смущает цена дома в самом нищем регионе? Несколько таких- это бюджет города, не? Прям так и хочется спросить: "Ваня, откуль у тебя тако богатьство?" ( "Волшебное кольцо"]

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