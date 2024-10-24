В Барнауле за 120 млн рублей продают рoскошный особняк для ценителей уединения
У дома есть просторный бассейн, сауна и помещение для охраны и персонала
24 октября 2024, 10:47, ИА Амител
В барнаульском поселке Пригородном за 120 млн рублей продают трехэтажный особняк площадью 650 квадратных метров, который оценят любители комфорта и уединения. Объявление опубликовано на "Авито".
"Рoскошный особняк для ценителей уединения и oбоcобленности. Сделaно вcе для кoмфopтa, oтдыха и вашeгo полнoцeнного восcтaнoвления в домашних услoвияx", – сказано в описании лота.
Во дворе есть просторный бассейн в помещeнии с витражным ocтеклeнием, сауна с отдельной душевой и зоной отдыха, помещение для охраны и персонала, а также беседка с зоной барбекю и территория с газонами, соснами, елями и прочей растительностью.
Всего у особняка три этажа, и на каждом, как утверждается, сделан "идеальный ремонт из дорогих материалов":
- на первом этаже расположена кухня, гостиная, спальня, гостевой санузел и постирочная;
- на втором – две спальни, санузел и большая игровая комната для детей;
- на третьем – зал, просторные спальни с гардеробными, кабинет, санузел и дополнительный гардероб.
На опубликованных снимках практически никак не представлен экстерьер дома, однако продавец обещает показать больше снимков желающим по запросу.
10:51:38 24-10-2024
молдаване однако жили
11:05:53 24-10-2024
Николай (10:51:38 24-10-2024) молдаване однако жили... скорее - цыгане
11:58:29 24-10-2024
R22 (11:05:53 24-10-2024) скорее - цыгане... Не, ковров ни одного нету
10:58:30 24-10-2024
Национализировать и отдать под детский санаторий.
11:09:03 24-10-2024
Гость (10:58:30 24-10-2024) Национализировать и отдать под детский санаторий. ... перепланировать... подкрасить.... пластик этот убрать...
а чё - годная идея.
только с земельным участком непонятно - чёта маловат аднака, гулять надо деткам, в футбол.
11:12:51 24-10-2024
Гость (10:58:30 24-10-2024) Национализировать и отдать под детский санаторий. ... на растерзание
11:49:55 24-10-2024
Гость (10:58:30 24-10-2024) Национализировать и отдать под детский санаторий. ... У шариковых всегда так: отнять и поделить.
12:39:13 24-10-2024
Гость (11:49:55 24-10-2024) У шариковых всегда так: отнять и поделить.... а у кого - "распилить" и свалить,
11:03:57 24-10-2024
красиво. сейчас так не строят. все ушло в минимализм, из поддонов и коробок. очень жаль. очень.
12:11:43 24-10-2024
два стула из дворца (с)
и слава Богу, что не строят. Вся эта роспись и ламбрекены понятны в исторических особняках и дворцах..но новодел в барнаульском селе с подобными интерьерами выглядит странно и неуместно
11:04:01 24-10-2024
Цыгане валят - хоромы распродают.
11:13:20 24-10-2024
унитаз не золотой, гаишники не оценят
11:25:09 24-10-2024
Когда колхознику перепадают деньги, то появляются такие дома в колхозе. Зачем такой дом в пригороде Барнаула?
11:46:42 24-10-2024
Фото какие-то неживые
11:48:22 24-10-2024
Интересна судьбы хозяина
13:18:38 24-10-2024
Гость (11:48:22 24-10-2024) Интересна судьбы хозяина... Вариантов не много, или лежит или сидит))
13:44:34 24-10-2024
ВВП (13:18:38 24-10-2024) Вариантов не много, или лежит или сидит))... Тоже об этом подумал
14:22:27 24-10-2024
ВВП (13:18:38 24-10-2024) Вариантов не много, или лежит или сидит))... или переехал
12:43:34 24-10-2024
безвкусица
13:42:07 24-10-2024
"Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много." (с)
13:56:27 24-10-2024
ну етить колотить! даже стол теннисный... на колёсиках!?
14:21:26 24-10-2024
отписались все ипотечники еврооднушек
14:53:55 24-10-2024
Какая дикая цыганщина. А ведь человек за это деньги отдавал)
15:17:01 24-10-2024
пардоньте, мой мизинец начал топыриться, пока пью чай, листая эти фото
15:30:54 24-10-2024
и постирочная --- хозяева там постирушки устраивали
16:06:03 24-10-2024
Странно. Почему молчит перец, который за высотки в центре города глотку рвал? Почему своего "афторитетного" мнения не оставил насчет этих хором? С Ракшиными вроде бы (вась-вась) по имени называл в интернете, вот только знают ли они этого "субъекта"?
20:49:28 24-10-2024
Никого не смущает цена дома в самом нищем регионе? Несколько таких- это бюджет города, не? Прям так и хочется спросить: "Ваня, откуль у тебя тако богатьство?" ( "Волшебное кольцо"]