В Барнауле продлили перекрытие улицы Красный Текстильщик до конца марта

Работы на участке затянулись из-за февральских морозов

06 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

В Барнауле до 29 марта продлили перекрытие улицы Красный Текстильщик из-за затянувшейся модернизации канализационного коллектора.

Движение перекрыто по всей ширине проезжей части от дома № 109 по ул. Красный Текстильщик до дома № 63 по ул. Антона Петрова с начала января.

Работы должны были завершить в конце февраля, но из-за аномальных морозов дедлайн в итоге перенесли на месяц, сообщили в мэрии.