В Барнауле продлили перекрытие улицы Красный Текстильщик до конца марта
Работы на участке затянулись из-за февральских морозов
06 марта 2024, 09:00, ИА Амител
Дорожные работы / Фото: unsplash.com
В Барнауле до 29 марта продлили перекрытие улицы Красный Текстильщик из-за затянувшейся модернизации канализационного коллектора.
Движение перекрыто по всей ширине проезжей части от дома № 109 по ул. Красный Текстильщик до дома № 63 по ул. Антона Петрова с начала января.
Работы должны были завершить в конце февраля, но из-за аномальных морозов дедлайн в итоге перенесли на месяц, сообщили в мэрии.
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