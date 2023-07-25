В Барнауле продлили перекрытие улицы Витебской
Ограничение будет действовать до 10 августа
25 июля 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле до 10 августа продлили перекрытие улицы Витебской на участке от улицы Курской до Минской, сообщает мэрия.
Там пояснили, что из-за непогоды время строительно-монтажных работ увеличили.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.
Ранее в Барнауле еще на месяц продлили перекрытие участка улицы Веры Кащеевой.
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