В Барнауле продлили перекрытие улицы Витебской

Ограничение будет действовать до 10 августа

25 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле до 10 августа продлили перекрытие улицы Витебской на участке от улицы Курской до Минской, сообщает мэрия.

Там пояснили, что из-за непогоды время строительно-монтажных работ увеличили.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее в Барнауле еще на месяц продлили перекрытие участка улицы Веры Кащеевой.