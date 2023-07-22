В Барнауле еще на месяц продлили перекрытие участка улицы Веры Кащеевой

Проезд откроют только 22 августа

22 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на месяц продлили перекрытие дороги по улице Веры Кащеевой, сообщили в мэрии.

Речь идет об участке от зданий № 19 до здания № 23а. Движение здесь теперь откроют только 22 августа в 6 часов утра.