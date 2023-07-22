В Барнауле еще на месяц продлили перекрытие участка улицы Веры Кащеевой
Проезд откроют только 22 августа
22 июля 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле на месяц продлили перекрытие дороги по улице Веры Кащеевой, сообщили в мэрии.
Речь идет об участке от зданий № 19 до здания № 23а. Движение здесь теперь откроют только 22 августа в 6 часов утра.
"Это связано с аварией на параллельной теплосети и затоплением места, где в настоящее время ведутся ремонтные работы", – пояснили в пресс-службе.
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