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В Барнауле еще на месяц продлили перекрытие участка улицы Веры Кащеевой

Проезд откроют только 22 августа

22 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле на месяц продлили перекрытие дороги по улице Веры Кащеевой, сообщили в мэрии.

Речь идет об участке от зданий № 19 до здания № 23а. Движение здесь теперь откроют только 22 августа в 6 часов утра.

"Это связано с аварией на параллельной теплосети и затоплением места, где в настоящее время ведутся ремонтные работы", – пояснили в пресс-службе.

Барнаул дорожное движение

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