В Барнауле продлили срок перекрытия улицы Новороссийской
Второй этап реконструкции сетей водоотведения и водоснабжения начали на улице Кулагина
25 октября 2024, 18:15, ИА Амител
Движение на улице Новороссийской снова перекроют, чтобы провести второй этап реконструкции сетей. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
Согласно информации от подрядчика, на участке ул. Сельскохозяйственная – Павловский тракт – ул. Новороссийская проложили 484,4 метра водопроводной трубы.
Ограничения движения уже сняли в районе МФЦ по Павловскому тракту на пересечении с улицей Сельскохозяйственной, а также в районе пересечения Павловского тракта с улицей Новороссийской.
В настоящее время проходят пневматические испытания. Сроки перекрытия проезжей части на пересечении улицы Новороссийской с Павловским трактом продлили до 1 декабря.
20:27:29 25-10-2024
ВСЕ ЛЕТО там копошились, по несколько недель там ниодного рабочего. ЧТО ЭТО ТАКОЕ??! враги народа какие-то, а не строители
21:00:41 25-10-2024
Гость (20:27:29 25-10-2024) ВСЕ ЛЕТО там копошились, по несколько недель там ниодного ра... Вот не ври. Мужики один котлован сделали, перешли на другой. Хотел что бы копошились в одном, а потом рыли другой?
Так не бывает. Что бы потянуть трубу надо как минимум два котлована.
21:11:38 25-10-2024
Люди работают, одни котлованы роют, а другие тянут трубы. Не могут строители водовода опережать строителей котлованов. Трубу протянунули, опресовали, яму разобрали и закопали. И истерики девочки ни кому не интересны.