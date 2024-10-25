В Барнауле продлили срок перекрытия улицы Новороссийской

Второй этап реконструкции сетей водоотведения и водоснабжения начали на улице Кулагина

25 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: unsplash.com/ Joshua Hoehne

Движение на улице Новороссийской снова перекроют, чтобы провести второй этап реконструкции сетей. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Согласно информации от подрядчика, на участке ул. Сельскохозяйственная – Павловский тракт – ул. Новороссийская проложили 484,4 метра водопроводной трубы.

Ограничения движения уже сняли в районе МФЦ по Павловскому тракту на пересечении с улицей Сельскохозяйственной, а также в районе пересечения Павловского тракта с улицей Новороссийской.

В настоящее время проходят пневматические испытания. Сроки перекрытия проезжей части на пересечении улицы Новороссийской с Павловским трактом продлили до 1 декабря.