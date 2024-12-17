Власти Барнаула рассказали, сколько собак уже зарегистрировали жители города

Закон об обязательной регистрации и маркировке собак вступит в силу с 1 января

17 декабря 2024, 13:24, ИА Амител

Собака с хозяином / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил, как в городе проходит работа по регистрации и маркировке домашних собак.

Как сообщает мэрия, на сегодняшний день жители зарегистрировали 719 домашних животных. В рамках первой выездной регистрации в микрорайоне Затон зарегистрировано 59 собак. Вячеслав Франк подчеркнул, что работа уже начата и ее необходимо продолжать.

"Закон об обязательной регистрации и маркировке собак, который вступит в силу с 1 января, в первую очередь, направлен на формирование ответственного отношения к животным и обеспечение безопасности горожан", – отметил глава Барнаула.

Ранее amic.ru подробно рассказал, где в Барнауле можно зарегистрировать и маркировать домашнее животное: адреса стационарных пунктов, а также точки работы мобильных пунктов, выезжающих в пригородные поселки.