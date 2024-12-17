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Власти Барнаула рассказали, сколько собак уже зарегистрировали жители города

Закон об обязательной регистрации и маркировке собак вступит в силу с 1 января

17 декабря 2024, 13:24, ИА Амител

Собака с хозяином / Фото: amic.ru
Собака с хозяином / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил, как в городе проходит работа по регистрации и маркировке домашних собак.

Как сообщает мэрия, на сегодняшний день жители зарегистрировали 719 домашних животных. В рамках первой выездной регистрации в микрорайоне Затон зарегистрировано 59 собак. Вячеслав Франк подчеркнул, что работа уже начата и ее необходимо продолжать.

"Закон об обязательной регистрации и маркировке собак, который вступит в силу с 1 января, в первую очередь, направлен на формирование ответственного отношения к животным и обеспечение безопасности горожан", – отметил глава Барнаула.

Ранее amic.ru подробно рассказал, где в Барнауле можно зарегистрировать и маркировать домашнее животное: адреса стационарных пунктов, а также точки работы мобильных пунктов, выезжающих в пригородные поселки.

Барнаул Собаки

Комментарии 9

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Гость

13:32:07 17-12-2024

Когда налоги будут рассылать?

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Гость

14:10:13 17-12-2024

И они сразу кусаться перестанут?

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Дюша

14:15:29 17-12-2024

В микрорайоне Затон...??? Это откуда жителей расселили?

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Гость

14:16:44 17-12-2024

Ну это породистые собаки регистрируются, которые продаются, а дворняшкам как быть, их с десяток тысяч только в Барнауле в домах и на улицах, а в сёлах так вообще процесс размножения не контролируем

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Гость

15:04:48 17-12-2024

Гость (14:16:44 17-12-2024) Ну это породистые собаки регистрируются, которые продаются, ... отстрел агрессивных разрешен. остальные домаятся свой век как-то

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Дюша

14:18:51 17-12-2024

А закон о маркировке одежды направлен на формирование ответственного отношения к штанам и юбкам, а его ближайшие друзья - к минералке и йогуртам...:-)

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Гость

15:35:57 17-12-2024

Где в Барнауле кроме указанных двух адресов на выселках, можно зарегистрировать собаку без собаки?

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Гость

15:52:39 17-12-2024

Гость (15:35:57 17-12-2024) Где в Барнауле кроме указанных двух адресов на выселках, мож... Так вроде без маркировки нет регистрации.

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Гость

16:18:05 17-12-2024

Гость (15:35:57 17-12-2024) можно зарегистрировать собаку без собаки.. а чип вам внедрять?

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