Власти Барнаула рассказали, сколько собак уже зарегистрировали жители города
Закон об обязательной регистрации и маркировке собак вступит в силу с 1 января
17 декабря 2024, 13:24, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил, как в городе проходит работа по регистрации и маркировке домашних собак.
Как сообщает мэрия, на сегодняшний день жители зарегистрировали 719 домашних животных. В рамках первой выездной регистрации в микрорайоне Затон зарегистрировано 59 собак. Вячеслав Франк подчеркнул, что работа уже начата и ее необходимо продолжать.
"Закон об обязательной регистрации и маркировке собак, который вступит в силу с 1 января, в первую очередь, направлен на формирование ответственного отношения к животным и обеспечение безопасности горожан", – отметил глава Барнаула.
Ранее amic.ru подробно рассказал, где в Барнауле можно зарегистрировать и маркировать домашнее животное: адреса стационарных пунктов, а также точки работы мобильных пунктов, выезжающих в пригородные поселки.
13:32:07 17-12-2024
Когда налоги будут рассылать?
14:10:13 17-12-2024
И они сразу кусаться перестанут?
14:15:29 17-12-2024
В микрорайоне Затон...??? Это откуда жителей расселили?
14:16:44 17-12-2024
Ну это породистые собаки регистрируются, которые продаются, а дворняшкам как быть, их с десяток тысяч только в Барнауле в домах и на улицах, а в сёлах так вообще процесс размножения не контролируем
15:04:48 17-12-2024
Гость (14:16:44 17-12-2024) Ну это породистые собаки регистрируются, которые продаются, ... отстрел агрессивных разрешен. остальные домаятся свой век как-то
14:18:51 17-12-2024
А закон о маркировке одежды направлен на формирование ответственного отношения к штанам и юбкам, а его ближайшие друзья - к минералке и йогуртам...:-)
15:35:57 17-12-2024
Где в Барнауле кроме указанных двух адресов на выселках, можно зарегистрировать собаку без собаки?
15:52:39 17-12-2024
Гость (15:35:57 17-12-2024) Где в Барнауле кроме указанных двух адресов на выселках, мож... Так вроде без маркировки нет регистрации.
16:18:05 17-12-2024
Гость (15:35:57 17-12-2024) можно зарегистрировать собаку без собаки.. а чип вам внедрять?