В Барнауле продолжается врезка водовода, из-за которой горожане остались без воды
Возобновить водоснабжение планируют 9 января в 22:00
09 января 2025, 12:15, ИА Амител
В 22:00 8 января в Барнауле планово отключили воду. Такие ограничения связаны с модернизацией городской коммунальной инфраструктуры. Специалисты перекрыли запорную арматуру и начали монтировать новую. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
В организации подчеркнули, что обновление водовода обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. горожан.
"За минувшую ночь бригады водоканала закрыли запорную арматуру диаметром 200, 500, 600 и 800 мм на необходимых для проведения врезки нового водовода участках, провели опорожнение водоводов. К 06:00 9 января специалисты "Росводоканала Барнаул" совместно с работниками ООО "СоюзДонСтрой" завершили демонтажные работы и приступили к монтажу новой запорной арматуры и фасонных частей трубопроводов", – рассказали в пресс-службе водоканала.
Согласно графику, все работы завершат 9 января в 22:00.
12:34:49 09-01-2025
Тепловые сети столько проблем не приносят как водоканал, еще продолжают пиариться.
12:57:23 09-01-2025
Гость (12:34:49 09-01-2025) Тепловые сети столько проблем не приносят как водоканал, еще... А где интересно тепловые сети воду берут?
12:41:00 09-01-2025
У меня такой вопрос: что-то делается для того, чтобы эта "крестовина" не была принципиальной для такого большого района? Чтобы в таких случаях, как сегодня, можно было отключить от водоснабжения только совсем небольшой участок, а остальные запитать водой по альтернативным, обходным, дублирующим схемам?
14:16:34 09-01-2025
Гость (12:41:00 09-01-2025) У меня такой вопрос: что-то делается для того, чтобы эта "кр... не хорошие вопросы задаете.
сейчас армия "экспертов" смету на пару триллиончиков быстро в автокаде подготовит.
16:06:46 09-01-2025
Гость (14:16:34 09-01-2025) не хорошие вопросы задаете.сейчас армия "экспертов" смет... сейчас в автокаде работает специальный ИИ и делает несколько вариантов обвязок за 15 секунд. дольше ТЗ писать
14:36:20 09-01-2025
Гость (12:41:00 09-01-2025) У меня такой вопрос: что-то делается для того, чтобы эта "кр... ничего. делать альтернативу не выгодно. Эффективный менеджмент это вам не совок.
23:50:09 09-01-2025
Гость (14:36:20 09-01-2025) ничего. делать альтернативу не выгодно. Эффективный менеджме... Хруст советской булки. Вообще то именно совковое наследство сейчас там и ремонтируют.
16:09:33 09-01-2025
Гость (12:41:00 09-01-2025) У меня такой вопрос: что-то делается для того, чтобы эта "кр... делитантский подход. пережыток.
00:09:05 10-01-2025
Musik (16:09:33 09-01-2025) делитантский подход. пережыток.... При Сталине такого не было?
12:13:54 12-01-2025
Musik (16:09:33 09-01-2025) делитантский подход. пережыток.... Дилетант. Пережиток. Зато в технических решениях асс.