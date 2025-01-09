В Барнауле продолжается врезка водовода, из-за которой горожане остались без воды

Возобновить водоснабжение планируют 9 января в 22:00

09 января 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул"

В 22:00 8 января в Барнауле планово отключили воду. Такие ограничения связаны с модернизацией городской коммунальной инфраструктуры. Специалисты перекрыли запорную арматуру и начали монтировать новую. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

В организации подчеркнули, что обновление водовода обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. горожан.

"За минувшую ночь бригады водоканала закрыли запорную арматуру диаметром 200, 500, 600 и 800 мм на необходимых для проведения врезки нового водовода участках, провели опорожнение водоводов. К 06:00 9 января специалисты "Росводоканала Барнаул" совместно с работниками ООО "СоюзДонСтрой" завершили демонтажные работы и приступили к монтажу новой запорной арматуры и фасонных частей трубопроводов", – рассказали в пресс-службе водоканала.

Согласно графику, все работы завершат 9 января в 22:00.