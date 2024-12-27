Более 155 тыс. барнаульцев останутся без воды на два дня
После новогодних праздников в городе проведут врезку нового водовода
27 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
8 и 9 января в Барнауле ограничат подачу водоснабжения. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"Всего под ограничение водоснабжения попадет 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. В целом ограничение водоснабжения коснется более 155 тыс. человек", – уточнили на совещании по вопросу врезки нового водовода в администрации города.
Все школы и детские сады, подпадающие по ограничение водоснабжения, 9 января работать не будут, родителей заранее проинформируют. Также изменят маршрутизацию больных в стационары и сократят часы приема в поликлиниках. В стационарах сформируют запас воды и организуют ее подвоз, где это необходимо.
На предстоящем этапе реконструкции будет произведена врезка вновь построенного водовода диаметром 1 тыс. мм, а также замена запорно-регулирующей арматуры на основных водоводах. Работы планируется выполнить с 22:00 8 января до 22:00 9 января.
В период проведения работ водоснабжение ограничат в границах следующих улиц:
- Павловский тракт;
- ул. Бабуркина;
- ул. Автотранспортная;
- ул. 2-я Северо-Западная;
- ул. Г. Исакова;
- ул. Покровская;
- ул. Юрина;
- ул. 2-я Северо-Западная;
- ул. Гущина;
- ул. Селекционная;
- ул. Гущина;
- ул. Горно-Алтайская;
- ул. 80-й Гв. Дивизии;
- ул. Северо-Западная;
- пр. Калинина;
- ул. Кулагина;
- ул. Пугачева;
- ул. Маяковского;
- ул. Понтонный мост;
- ул. Водопроводная;
- ул. Красносельская;
- ул. К. Маркса;
- ул. Промышленная;
- ул. Чернышевского;
- ул. Некрасова;
- ул. Чкалова;
- пр. Ленина;
- пр. Социалистический;
- ул. Песчаная;
- пр. Красноармейский;
- ул. Папанинцев;
- пр-д Магистральный;
- ул. Челюскинцев;
- ул. Силикатная;
- ул. Кулундинская;
- ул. Власихинская;
- ул. Фурманова.
Напомним, в Барнауле реализуется крупный инфраструктурный проект, предусматривающий реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Модернизация городской коммунальной сети обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. барнаульцев. Ранее масштабное отключение воды в Барнауле планировали провести в середине декабря.
09:33:59 27-12-2024
Фигассе - полгорода отрубают.
10:02:21 27-12-2024
Ну и что? Зато НОВЫЙ водопровод подключат. А какие серьёзные лица у всех на фото))
10:40:01 27-12-2024
птрп (10:02:21 27-12-2024) Ну и что? Зато НОВЫЙ водопровод подключат. А какие серьёзные... Да у всех лица как в трамвае.
12:24:50 27-12-2024
Гость (10:40:01 27-12-2024) Да у всех лица как в трамвае.... Да, настроение явно не новогоднее.
14:53:12 27-12-2024
птрп (10:02:21 27-12-2024) Ну и что? Зато НОВЫЙ водопровод подключат. А какие серьёзные... вот интересно, кто минусует мой коммент?)))
10:27:08 27-12-2024
Ну, как минимум на два дня растянут удовольствие )
11:03:23 27-12-2024
Гость (10:27:08 27-12-2024) Ну, как минимум на два дня растянут удовольствие )... А потом все их творчество рванет так же как на Павлике....
12:21:40 27-12-2024
Гость (10:27:08 27-12-2024) Ну, как минимум на два дня растянут удовольствие )... Ну здесь хоть предупредили. Чайником смывать не придется.
10:29:43 27-12-2024
воды прикупил в кулер
хотел кег пива взять. не продали.
подскажите - где в кеге купить?
10:50:15 27-12-2024
Водоканал-жги по полной! Это твой год! Не забываем параллельно участвовать в викторине Водоканала, победителей ждут призы!
22:04:02 27-12-2024
а можно просто список всех домов или хотя бы карту с границами отключения???
10:52:38 06-01-2025
Всех, с новым годом и рождеством. Я вот всё понимаю и реставрация это хорошо, но почему это делается зимой? Почему?
12:58:33 09-01-2025
а воды нет по факту не только на перечисленных улицах
14:39:58 09-01-2025
У них схема отключения фломастерами нарисована!?!? О да, эти люди умеют в технологичность.