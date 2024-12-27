Более 155 тыс. барнаульцев останутся без воды на два дня

После новогодних праздников в городе проведут врезку нового водовода

27 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

8 и 9 января в Барнауле ограничат подачу водоснабжения. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Всего под ограничение водоснабжения попадет 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. В целом ограничение водоснабжения коснется более 155 тыс. человек", – уточнили на совещании по вопросу врезки нового водовода в администрации города.

Все школы и детские сады, подпадающие по ограничение водоснабжения, 9 января работать не будут, родителей заранее проинформируют. Также изменят маршрутизацию больных в стационары и сократят часы приема в поликлиниках. В стационарах сформируют запас воды и организуют ее подвоз, где это необходимо.

На предстоящем этапе реконструкции будет произведена врезка вновь построенного водовода диаметром 1 тыс. мм, а также замена запорно-регулирующей арматуры на основных водоводах. Работы планируется выполнить с 22:00 8 января до 22:00 9 января.

В период проведения работ водоснабжение ограничат в границах следующих улиц:

Павловский тракт;

ул. Бабуркина;

ул. Автотранспортная;

ул. 2-я Северо-Западная;

ул. Г. Исакова;

ул. Покровская;

ул. Юрина;

ул. 2-я Северо-Западная;

ул. Гущина;

ул. Селекционная;

ул. Гущина;

ул. Горно-Алтайская;

ул. 80-й Гв. Дивизии;

ул. Северо-Западная;

пр. Калинина;

ул. Кулагина;

ул. Пугачева;

ул. Маяковского;

ул. Понтонный мост;

ул. Водопроводная;

ул. Красносельская;

ул. К. Маркса;

ул. Промышленная;

ул. Чернышевского;

ул. Некрасова;

ул. Чкалова;

пр. Ленина;

пр. Социалистический;

ул. Песчаная;

пр. Красноармейский;

ул. Папанинцев;

пр-д Магистральный;

ул. Челюскинцев;

ул. Силикатная;

ул. Кулундинская;

ул. Власихинская;

ул. Фурманова.

Напомним, в Барнауле реализуется крупный инфраструктурный проект, предусматривающий реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Модернизация городской коммунальной сети обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. барнаульцев. Ранее масштабное отключение воды в Барнауле планировали провести в середине декабря.