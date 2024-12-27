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Более 155 тыс. барнаульцев останутся без воды на два дня

После новогодних праздников в городе проведут врезку нового водовода

27 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

8 и 9 января в Барнауле ограничат подачу водоснабжения. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Всего под ограничение водоснабжения попадет 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. В целом ограничение водоснабжения коснется более 155 тыс. человек", – уточнили на совещании по вопросу врезки нового водовода в администрации города.

Все школы и детские сады, подпадающие по ограничение водоснабжения, 9 января работать не будут, родителей заранее проинформируют. Также изменят маршрутизацию больных в стационары и сократят часы приема в поликлиниках. В стационарах сформируют запас воды и организуют ее подвоз, где это необходимо.

На предстоящем этапе реконструкции будет произведена врезка вновь построенного водовода диаметром 1 тыс. мм, а также замена запорно-регулирующей арматуры на основных водоводах. Работы планируется выполнить с 22:00 8 января до 22:00 9 января.

В период проведения работ водоснабжение ограничат в границах следующих улиц:

  • Павловский тракт;
  • ул. Бабуркина;
  • ул. Автотранспортная;
  • ул. 2-я Северо-Западная;
  • ул. Г. Исакова;
  • ул. Покровская;
  • ул. Юрина;
  • ул. 2-я Северо-Западная;
  • ул. Гущина;
  • ул. Селекционная;
  • ул. Гущина;
  • ул. Горно-Алтайская;
  • ул. 80-й Гв. Дивизии;
  • ул. Северо-Западная;
  • пр. Калинина;
  • ул. Кулагина;
  • ул. Пугачева;
  • ул. Маяковского;
  • ул. Понтонный мост;
  • ул. Водопроводная;
  • ул. Красносельская;
  • ул. К. Маркса;
  • ул. Промышленная;
  • ул. Чернышевского;
  • ул. Некрасова;
  • ул. Чкалова;
  • пр. Ленина;
  • пр. Социалистический;
  • ул. Песчаная;
  • пр. Красноармейский;
  • ул. Папанинцев;
  • пр-д Магистральный;
  • ул. Челюскинцев;
  • ул. Силикатная;
  • ул. Кулундинская;
  • ул. Власихинская;
  • ул. Фурманова.

Напомним, в Барнауле реализуется крупный инфраструктурный проект, предусматривающий реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Модернизация городской коммунальной сети обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. барнаульцев. Ранее масштабное отключение воды в Барнауле планировали провести в середине декабря.

Барнаул вода отключения водоканал Водоснабжение

Комментарии 14

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Гость

09:33:59 27-12-2024

Фигассе - полгорода отрубают.

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птрп

10:02:21 27-12-2024

Ну и что? Зато НОВЫЙ водопровод подключат. А какие серьёзные лица у всех на фото))

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Гость

10:40:01 27-12-2024

птрп (10:02:21 27-12-2024) Ну и что? Зато НОВЫЙ водопровод подключат. А какие серьёзные... Да у всех лица как в трамвае.

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Гость

12:24:50 27-12-2024

Гость (10:40:01 27-12-2024) Да у всех лица как в трамвае.... Да, настроение явно не новогоднее.

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внро

14:53:12 27-12-2024

птрп (10:02:21 27-12-2024) Ну и что? Зато НОВЫЙ водопровод подключат. А какие серьёзные... вот интересно, кто минусует мой коммент?)))

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Гость

10:27:08 27-12-2024

Ну, как минимум на два дня растянут удовольствие )

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Эл

11:03:23 27-12-2024

Гость (10:27:08 27-12-2024) Ну, как минимум на два дня растянут удовольствие )... А потом все их творчество рванет так же как на Павлике....

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Гость

12:21:40 27-12-2024

Гость (10:27:08 27-12-2024) Ну, как минимум на два дня растянут удовольствие )... Ну здесь хоть предупредили. Чайником смывать не придется.

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Musik

10:29:43 27-12-2024

воды прикупил в кулер
хотел кег пива взять. не продали.
подскажите - где в кеге купить?

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Гость

10:50:15 27-12-2024

Водоканал-жги по полной! Это твой год! Не забываем параллельно участвовать в викторине Водоканала, победителей ждут призы!

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читающий

22:04:02 27-12-2024

а можно просто список всех домов или хотя бы карту с границами отключения???

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Андрей Анатольевич

10:52:38 06-01-2025

Всех, с новым годом и рождеством. Я вот всё понимаю и реставрация это хорошо, но почему это делается зимой? Почему?

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гость

12:58:33 09-01-2025

а воды нет по факту не только на перечисленных улицах

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юзер

14:39:58 09-01-2025

У них схема отключения фломастерами нарисована!?!? О да, эти люди умеют в технологичность.

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