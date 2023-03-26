В Барнауле продолжают готовиться к паводку

Коммунальщики чистят водоотводные трубы и делают песчано-глиняные насыпи

26 марта 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Коммунальщики в Барнауле продолжают готовить город к паводку. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В посёлках Казённая Заимка и Научный Городок проведён объезд наиболее проблемных участков подверженных подтоплению. Проведённые работы по прочистке водоотводных каналов и труб позволяют обеспечить отвод талых вод в штатном режиме. Песчано-глиняные насыпи для задержки воды с полей сельскохозяйственного назначения находятся в удовлетворительном состоянии", – сказано в сообщении.

Трубы от снега и льда также очищают в микрорайоне Докучаевский. Помогают населению в пропуске талых вод в Центральном районе. Коммунальщики работают по заявкам от населения.