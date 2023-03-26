Жители Камня-на-Оби продолжают рисковать жизнью и ходить по реке

Для многих людей из заречья это едва ли не единственный способ добраться до учёбы или работы

26 марта 2023, 14:10, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Камня-на-Оби, рискуя жизнью, продолжают ходить в город по льду. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Для многих людей из заречья это едва ли не единственный доступный способ попасть в город на работу или учёбу.

Сюда ходит электричка, но только раз в сутки, что подходит далеко не всем.

Ранее городские власти купили катер "Пегас", чтобы перевозить людей, но с началом пандемии на его работу наложили ограничения, после чего он совсем пропал.

Запустить катер удалось, но транспортная прокуратура постановила: за раз перевозить не больше 10 человек.

Решить проблему, заставляющую людей рисковать жизнью, мог бы мост, но у местных властей нет на него денег.

Ранее сообщалось, что каменцы обматывают ноги пакетами, чтобы перейти реку вброд.