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Жители Камня-на-Оби продолжают рисковать жизнью и ходить по реке

Для многих людей из заречья это едва ли не единственный способ добраться до учёбы или работы

26 марта 2023, 14:10, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жители Камня-на-Оби, рискуя жизнью, продолжают ходить в город по льду. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Для многих людей из заречья это едва ли не единственный доступный способ попасть в город на работу или учёбу. 

Сюда ходит электричка, но только раз в сутки, что подходит далеко не всем. 

Ранее городские власти купили катер "Пегас", чтобы перевозить людей, но с началом пандемии на его работу наложили ограничения, после чего он совсем пропал.

Запустить катер удалось, но транспортная прокуратура постановила: за раз перевозить не больше 10 человек.

Решить проблему, заставляющую людей рисковать жизнью, мог бы мост, но у местных властей нет на него денег.

Ранее сообщалось, что каменцы обматывают ноги пакетами, чтобы перейти реку вброд.

Комментарии 2

  • что за жесть? голыми ногами!?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Перестаньте бредить про мост((....на какие шиши его строить и кто по нему будет ходить?
    27 марта, Гость   Ответить
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