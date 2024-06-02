В Барнауле продолжают наносить разметку на дорогах

Работы возобновили с окончанием дождей

02 июня 2024, 18:30, ИА Амител

Нанесение разметки / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле после окончания дождей возобновили работу по нанесению разметки на дороги. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На проспектах Ленина, Красноармейском, Комсомольском, Калинина, Социалистическом, улицах Молодежной, Профинтерна, Сизова, Димитрова и Партизанской, а также на Змеиногорском, Южном и Лесном трактах была нанесена продольная разметка с использованием износостойких материалов.

Кроме того, была обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах рядом со школами, которые имеют непосредственные выходы на дороги.

В настоящее время работы по нанесению дорожной разметки продолжаются на Павловском тракте, улицах Георгиева, Солнечная Поляна, Юрина и Малахова.