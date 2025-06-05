Сейчас работы ведутся на трех территориях краевой столицы

05 июня 2025, 19:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают преображать общественные пространства в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в мэрии.

В настоящее время работы ведутся на следующих территориях:

зеленая зона в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (парк им. Ленина);

территория по улице Шумакова, 9;

парк "Юбилейный".

На территории парка им. Ленина рабочие обустраивают поребрики, ведут подготовительные работы для обустройства покрытия, укладывают плитку. Также формируются покрытия на будущих игровых и спортивных площадках. Накануне в парке начались работы по устройству наружного освещения и видеонаблюдения.

За торговым центром "Европа" продолжается подготовка к благоустройству, ведутся работы по планировке участка и его расчистке.

В парке "Юбилейный" продолжаются работы по сносу аварийных деревьев и поросли.