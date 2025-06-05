В Барнауле продолжают преображать общественные пространства
Сейчас работы ведутся на трех территориях краевой столицы
05 июня 2025, 19:45, ИА Амител
В Барнауле продолжают преображать общественные пространства в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в мэрии.
В настоящее время работы ведутся на следующих территориях:
- зеленая зона в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (парк им. Ленина);
- территория по улице Шумакова, 9;
- парк "Юбилейный".
На территории парка им. Ленина рабочие обустраивают поребрики, ведут подготовительные работы для обустройства покрытия, укладывают плитку. Также формируются покрытия на будущих игровых и спортивных площадках. Накануне в парке начались работы по устройству наружного освещения и видеонаблюдения.
За торговым центром "Европа" продолжается подготовка к благоустройству, ведутся работы по планировке участка и его расчистке.
В парке "Юбилейный" продолжаются работы по сносу аварийных деревьев и поросли.
23:31:01 05-06-2025
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