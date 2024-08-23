В Барнауле проходит летний форум "Зерно Сибири 2024"

Участников форума от имени губернатора поприветствовал зампред правительства Алтайского края Луьянов

23 августа 2024, 17:17, ИА Амител

Пшеница / Фото: unsplash.com

Летний форум "Зерно Сибири 2024" проходит в Барнауле. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, организаторами мероприятия выступили Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции и компания "ПроЗерно" при поддержке региональных властей.

Участников форума от имени губернатора Виктора Томенко поприветствовал зампред правительства Александр Лукьянов. Он отметил, что агропромышленный комплекс (АПК) является стратегическим сектором российской экономики, для обеспечения динамичного развития которого необходима консолидация, профессиональное взаимопонимание и сотрудничество всех участников рынка.

"В Алтайском крае последовательно осуществляется поддержка сельхозтоваропроизводителей, совершенствуется технология выращивания культур, реализуются новые инвестиционные проекты, модернизируются перерабатывающие комплексы. Уверен, что профессиональный диалог экспертов и практических специалистов будет нацелен на поиск и определение стратегических целей, путей развития сельскохозяйственного производства в Сибири", – отметил Лукьянов.

Он добавил, что усилия тружеников АПК направлены на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Стимулирование внедрения инноваций и привлечения инвестиций в сектор являются важнейшими условиями для расширения мировой торговли зерном и продуктами переработки.