В Барнауле проходит обкатка пяти новых троллейбусов

В рамках испытаний каждый из них должен проехать не менее тысячи километров

01 мая 2025, 14:45, ИА Амител

Обкатка новых троллейбусов в Барнауле / Фото: barnaul.org

1 мая в Барнауле началась обкатка пяти новых троллейбусов марки "Авангард", которые приобрели по инициативе краевых властей. Об этом сообщили в администрации города.

Новые низкопольные троллейбусы закупили за счет средств краевого бюджета. Их общая стоимость составила 126,3 млн рублей.

В рамках испытаний, которые продлятся до 4 мая включительно, каждый из них должен проехать не менее тысячи километров. Так транспорт подтвердит надежность своей конструкции и готовность к эксплуатации. Техника уже зарегистрирована и застрахована. Ожидается, что после успешного завершения обкатки новые троллейбусы выйдут на популярные городские маршруты. В мэрии подчеркнули, что это значительно улучшит качество общественного транспорта и сделает его более доступным для маломобильных групп населения.

Напомним, 30 апреля на базе МУП "Горэлектротранс" состоялась торжественная передача новых троллейбусов, оборудованных кондиционерами, розетками, видеофиксацией салона и внешним электронным информационным табло. Отмечается, что власти продолжат обновлять городской электрический транспорт. Так, в 2025–2026 годах правительство Алтайского края планирует закупить 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов, направив на эти цели более 1,5 млрд рублей.