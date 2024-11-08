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В Барнауле произошел крупный пожар в гаражном боксе с грузовыми машинами

Существует угроза распространения огня на соседние строения

08 ноября 2024, 07:22, ИА Амител

Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в пятницу ночью, 8 ноября, произошел пожар в гаражном боксе на улице Попова, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.

"Пожарные работают по повышенному рангу. Возгорание в гаражном боксе сложной планировки на площади 500 кв. метров", – рассказали в ведомстве.

Возгорание тушат 41 человек и 12 единиц техники. В непригодных для дыхания условиях работают пять звеньев ГДЗС.

Из гаражных боксов эвакуировали четыре грузовых автомобиля.

"Существует угроза распространения огня на соседние строения", – подчеркнули в МЧС.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Ева

08:03:30 08-11-2024

Почему нет точного адреса , Попова большое

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Гость

09:17:21 08-11-2024

адрес можно писать?

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Гость

09:38:43 08-11-2024

Гость (09:17:21 08-11-2024) адрес можно писать?... Вот и мне интересно. Сейчас всем у кого гаражи на Попова сорваться с работы и ехать проверять?

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