В Барнауле произошел крупный пожар в гаражном боксе с грузовыми машинами

Существует угроза распространения огня на соседние строения

08 ноября 2024, 07:22, ИА Амител

Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в пятницу ночью, 8 ноября, произошел пожар в гаражном боксе на улице Попова, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.

"Пожарные работают по повышенному рангу. Возгорание в гаражном боксе сложной планировки на площади 500 кв. метров", – рассказали в ведомстве.

Возгорание тушат 41 человек и 12 единиц техники. В непригодных для дыхания условиях работают пять звеньев ГДЗС.

Из гаражных боксов эвакуировали четыре грузовых автомобиля.