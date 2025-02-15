В Барнауле произошел пожар в гостинице на улице Эмилии Алексеевой. Спасены три человека
Возгорание локализовали
15 февраля 2025, 18:00, ИА Амител
Пожар в гостинице "Атлантик" / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле случился пожар в гостинице с сауной "Атлантик" на улице Эмилии Алексеевой, сообщили в МЧС Алтайского края.
По данным спасателей, очаг возгорания находится на первом этаже двухэтажного здания, внутри – плотное задымление.
"Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, звеньями газодымозащитной службы спасены три человека. Пожар локализован на площади около 15 кв. м, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
На месте работают шесть пожарных автоцистерн и 29 специалистов.
19:04:53 15-02-2025
Проститутошная загорелась!
19:05:35 15-02-2025
Двоих я знаю,а кто третий🤣🤣🤣🤣
22:03:20 15-02-2025
Как объяснить жене, что ты уехал в командировку, а в итоге получил ожоги в гостинице на Эмилии Алексеевой?
09:38:54 16-02-2025
Гость (22:03:20 15-02-2025) Как объяснить жене, что ты уехал в командировку, а в итоге п... главное что не укусы в причинном месте
13:37:34 16-02-2025
гена (09:38:54 16-02-2025) главное что не укусы в причинном месте...
В связи с плотным задымлением.