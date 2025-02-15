В Барнауле произошел пожар в гостинице на улице Эмилии Алексеевой. Спасены три человека

Возгорание локализовали

15 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Пожар в гостинице "Атлантик" / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле случился пожар в гостинице с сауной "Атлантик" на улице Эмилии Алексеевой, сообщили в МЧС Алтайского края.

По данным спасателей, очаг возгорания находится на первом этаже двухэтажного здания, внутри – плотное задымление.

"Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, звеньями газодымозащитной службы спасены три человека. Пожар локализован на площади около 15 кв. м, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На месте работают шесть пожарных автоцистерн и 29 специалистов.