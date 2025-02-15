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В Барнауле произошел пожар в гостинице на улице Эмилии Алексеевой. Спасены три человека

Возгорание локализовали

15 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Пожар в гостинице "Атлантик" / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в гостинице "Атлантик" / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле случился пожар в гостинице с сауной "Атлантик" на улице Эмилии Алексеевой, сообщили в МЧС Алтайского края.

По данным спасателей, очаг возгорания находится на первом этаже двухэтажного здания, внутри – плотное задымление. 

"Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, звеньями газодымозащитной службы спасены три человека. Пожар локализован на площади около 15 кв. м, пострадавших нет", – говорится в сообщении. 

На месте работают шесть пожарных автоцистерн и 29 специалистов.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 5

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Гость

19:04:53 15-02-2025

Проститутошная загорелась!

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Виктор

19:05:35 15-02-2025

Двоих я знаю,а кто третий🤣🤣🤣🤣

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Гость

22:03:20 15-02-2025

Как объяснить жене, что ты уехал в командировку, а в итоге получил ожоги в гостинице на Эмилии Алексеевой?

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гена

09:38:54 16-02-2025

Гость (22:03:20 15-02-2025) Как объяснить жене, что ты уехал в командировку, а в итоге п... главное что не укусы в причинном месте

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Гость

13:37:34 16-02-2025

гена (09:38:54 16-02-2025) главное что не укусы в причинном месте...
В связи с плотным задымлением.

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